إحباط هجوم كان يستهدف قاعدة عين الأسد العراقية، والجيش الإسرائيلي يحقق في تحطم مروحية قبالة سواحل حيفا

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنّ اثنين من ضباطه قتلا وأصيب ثالث بجروح متوسطة الخطورة ليل الإثنين إثر تحطم مروحيتهم في البحر المتوسط أثناء رحلة تدريبية، مشيراً إلى أنّه فتح تحقيقاً في الحادث.

وقال الجيش في بيان إنّ المروحية البحرية وهي من طراز "أتاليف" كان على متنها طاقم من ثلاثة أفراد حين تحطّمت في البحر قبالة سواحل مدينة حيفا (شمال) أثناء مهمة تدريبية.

وإثر الحادث أمر قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال أميكام نوركين بتجميد كل التدريبات الجوية وبوقف استخدام مروحيات أتاليف مؤقتاً، كما شكّل لجنة برئاسة ضابط كبير للتحقيق في أسباب هذا الحادث.

ولم يشر الجيش في بيانه إلى الأسباب المحتملة لهذا الحادث.