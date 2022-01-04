إحباط هجوم كان يستهدف قاعدة عين الأسد العراقية، والجيش الإسرائيلي يحقق في تحطم مروحية قبالة سواحل حيفا

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في التحالف الدولي قوله
"القدرات الدفاعية في
قاعدة عين الأسد العراقية قامت بتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين هذا
الصباح".
وتأتي
هذه التطورات غداة إحباط هجوم مماثل عندما أسقطت الدفاعات الجوية العراقية طائرتين
مسيرتين ملغومتين لدى اقترابهما من قاعدة تستضيف قوات أمريكية قرب مطار بغداد، وهو
الهجوم الذي تزامن مع الذكرى الثانية لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية في مطار
بغداد.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الجيش الإسرائيلي يحقق في حادث تحطم مروحية قبالة سواحل حيفا أودى بحياة اثنين من ضباطه
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنّ اثنين من ضباطه قتلا وأصيب ثالث بجروح متوسطة الخطورة ليل الإثنين إثر تحطم مروحيتهم في البحر المتوسط أثناء رحلة تدريبية، مشيراً إلى أنّه فتح تحقيقاً في الحادث.
وقال الجيش في بيان إنّ المروحية البحرية وهي من طراز "أتاليف" كان على متنها طاقم من ثلاثة أفراد حين تحطّمت في البحر قبالة سواحل مدينة حيفا (شمال) أثناء مهمة تدريبية.
وإثر الحادث أمر قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال أميكام نوركين بتجميد كل التدريبات الجوية وبوقف استخدام مروحيات أتاليف مؤقتاً، كما شكّل لجنة برئاسة ضابط كبير للتحقيق في أسباب هذا الحادث.
ولم يشر الجيش في بيانه إلى الأسباب المحتملة لهذا الحادث.
إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان قاعدة عين الأسد غربي العراق
تفيد التقارير الواردة من العاصمة العراقية بغداد بأنه تم إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين كانتا تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف عناصر من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في التحالف الدولي قوله "القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد العراقية قامت بتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين هذا الصباح".
وتأتي هذه التطورات غداة إحباط هجوم مماثل عندما أسقطت الدفاعات الجوية العراقية طائرتين مسيرتين ملغومتين لدى اقترابهما من قاعدة تستضيف قوات أمريكية قرب مطار بغداد، وهو الهجوم الذي تزامن مع الذكرى الثانية لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية في مطار بغداد.