دعوات لمظاهرات جديدة في السودان، ووفاة أول قاضية في مصر إثر إصابتها بفيروس كورونا

تهاني الجبالي: وفاة أول مصرية تتولى مهنة القضاء إثر إصابتها بفيروس كورونا
توفيت القاضية المصرية البارزة تهاني الجبالي، صاحبة أعلى
منصب قضائي في مصر تشغله امرأة، وذلك في الساعات الأولى من صباح الأحد عن عمر
يناهز 71 عاما إثر إصابتها بفيروس كورونا.
وتعد الجبالي أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في عام
2003 حين عُينت نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى جهة قضائية في
مصر.
ولدت الجبالي عام 1950 وعملت بالمحاماة لمدة 30 عاما،
وتولت مناصب عدة بدأت بتعيينها قاضية، ثم انتخبت عضوة في المكتب الدائم لاتحاد
المحامين العرب لتصبح أول سيدة عربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه،
كما عملت خبيرة قانونية في منظمة الأمم المتحدة ومُحكِّمة تجارية دولية.
bbcCopyright: bbc
مظاهرات السودان: دعوات لاحتجاجات جديدة للمطالبة بحكم مدني
دعت حركات سياسية سودانية معارضة إلى مظاهرات جديدة اليوم في العاصمة
الخرطوم للتنديد بالحكم العسكري والمطالبة بالحكم المدني.
وشهد السودان مقتل العشرات من المحتجين في موجة الاحتجاجات التي
انطلقت عقب الانقلاب العسكري في أكتوبر تشرن أول الماضي.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس/السبت، إطلاق مشاورات "أولية"
لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية للخروج من البلاد من الأزمة السياسية
التي زادت حدتها مع استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تهاني الجبالي: وفاة أول مصرية تتولى مهنة القضاء إثر إصابتها بفيروس كورونا
توفيت القاضية المصرية البارزة تهاني الجبالي، صاحبة أعلى منصب قضائي في مصر تشغله امرأة، وذلك في الساعات الأولى من صباح الأحد عن عمر يناهز 71 عاما إثر إصابتها بفيروس كورونا.
وتعد الجبالي أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في عام 2003 حين عُينت نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى جهة قضائية في مصر.
ولدت الجبالي عام 1950 وعملت بالمحاماة لمدة 30 عاما، وتولت مناصب عدة بدأت بتعيينها قاضية، ثم انتخبت عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أول سيدة عربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه، كما عملت خبيرة قانونية في منظمة الأمم المتحدة ومُحكِّمة تجارية دولية.
مظاهرات السودان: دعوات لاحتجاجات جديدة للمطالبة بحكم مدني
دعت حركات سياسية سودانية معارضة إلى مظاهرات جديدة اليوم في العاصمة الخرطوم للتنديد بالحكم العسكري والمطالبة بالحكم المدني.
وشهد السودان مقتل العشرات من المحتجين في موجة الاحتجاجات التي انطلقت عقب الانقلاب العسكري في أكتوبر تشرن أول الماضي.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس/السبت، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية للخروج من البلاد من الأزمة السياسية التي زادت حدتها مع استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.