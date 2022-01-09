دعوات لمظاهرات جديدة في السودان، ووفاة أول قاضية في مصر إثر إصابتها بفيروس كورونا

توفيت القاضية المصرية البارزة تهاني الجبالي، صاحبة أعلى منصب قضائي في مصر تشغله امرأة، وذلك في الساعات الأولى من صباح الأحد عن عمر يناهز 71 عاما إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وتعد الجبالي أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في عام 2003 حين عُينت نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى جهة قضائية في مصر.

ولدت الجبالي عام 1950 وعملت بالمحاماة لمدة 30 عاما، وتولت مناصب عدة بدأت بتعيينها قاضية، ثم انتخبت عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أول سيدة عربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه، كما عملت خبيرة قانونية في منظمة الأمم المتحدة ومُحكِّمة تجارية دولية.