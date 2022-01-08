اعتقال رئيس أمن الدولة السابق في كازاخستان بتهمة "الخيانة"، ونوفاك جوكوفيتش يعلن إصابته بكوفيد الشهر الماضي

اعتقل كريم ماسيموف الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة في كازاخستان للاشتباه في الخيانة العظمى.

وكان رئيس الوزراء السابق قد أقال ماسيموف، من منصبه في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد تصاعد المظاهرات العنيفة المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد.

وكان لدى كريم ماسيموف علاقات وثيقة مع سلف توكاييف، نور سلطان نزارباييف - الذي جرد أيضا من جميع سلطاته.

وتقول الحكومة في كازاخستان إنها ألقت القبض بسبب الاضطرابات على أكثر من أربعة آلاف شخص، بعضهم من الأجانب.

وكان المستشار السابق لرئيس كازاخستان السابق، قد صرح مؤخرا إن أحد أسباب الأزمة في البلاد هو خيانة بعض كبار المسؤولين. ووصف ما حدث في البلاد مؤخرا بأنه "محاولة انقلاب وتمرد مسلح".