اعتقال رئيس أمن الدولة السابق في كازاخستان بتهمة "الخيانة"، ونوفاك جوكوفيتش يعلن إصابته بكوفيد الشهر الماضي

اعتقال رئيس جهاز أمن الدولة السابق في كازاخستان بتهمة "الخيانة"
اعتقل كريم ماسيموف الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة في كازاخستان للاشتباه في الخيانة العظمى.
وكان رئيس الوزراء السابق قد أقال ماسيموف، من منصبه في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد تصاعد المظاهرات العنيفة المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد.
وكان لدى كريم ماسيموف علاقات وثيقة مع سلف توكاييف، نور سلطان نزارباييف - الذي جرد أيضا من جميع سلطاته.
وتقول الحكومة في كازاخستان إنها ألقت القبض بسبب الاضطرابات على أكثر من أربعة آلاف شخص، بعضهم من الأجانب.
وكان المستشار السابق لرئيس كازاخستان السابق، قد صرح مؤخرا إن أحد أسباب الأزمة في البلاد هو خيانة بعض كبار المسؤولين. ووصف ما حدث في البلاد مؤخرا بأنه "محاولة انقلاب وتمرد مسلح".
فيروس كورونا: جوكوفيتش يقر بإصابته بكوفيد الشهر الماضي
قال محامو نوفاك جوكوفيتش، لاعب التنس المصنف الأول عالميا، اليوم السبت إنه أصيب بفيروس كورونا في الشهر الماضي، وهذا منحه الإعفاء التلقائي، لكنهم أكدوا أنه لم تظهر عليه أي أعراض، وحصل على تصريح من إدارة الهجرة الأسترالية قبل السفر إلى البلاد، كما تمتع بإعفاء طبي من هيئة التطعيم.
وبعد 14 يوما من الإصابة وخلال الـ72 ساعة الماضية لم تكن حرارته مرتفعة ولم تظهر عليه أي أعراض تشير إلى مشاكل في جهاز التنفس.
ويحتجز جوكوفيتش حاليا في أستراليا في مركز للاجئين بعد إلغاء تأشيرته لدى وصوله يوم الخميس، بسبب عدم استيفاء شروط الدخول إلى الأراضي الأسترالية.
لكن محامي نوفاك قالو إن الوثائق التي حصل عليها اللاعب الصربي من وزارة الداخلية تؤكد أنه استوفى الشروط بدون الحاجة إلى حجر صحي.
ولم يكشف جوكوفيتش، الذي يعلن صراحة معارضته للتلقيح الإلزامي، إن كان قد تلقى اللقاح أم لا.
لكنه طعن قانونيا في قرار إلغاء تأشيرته أمام المحكمة الفيدرالية الأسترالية.
وهو يسعى إلى الدخول وأداء مهمته على أمل الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في 17 يناير/كانون الثاني
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اعتقال رئيس جهاز أمن الدولة السابق في كازاخستان بتهمة "الخيانة"
اعتقل كريم ماسيموف الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة في كازاخستان للاشتباه في الخيانة العظمى.
وكان رئيس الوزراء السابق قد أقال ماسيموف، من منصبه في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد تصاعد المظاهرات العنيفة المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد.
وكان لدى كريم ماسيموف علاقات وثيقة مع سلف توكاييف، نور سلطان نزارباييف - الذي جرد أيضا من جميع سلطاته.
وتقول الحكومة في كازاخستان إنها ألقت القبض بسبب الاضطرابات على أكثر من أربعة آلاف شخص، بعضهم من الأجانب.
وكان المستشار السابق لرئيس كازاخستان السابق، قد صرح مؤخرا إن أحد أسباب الأزمة في البلاد هو خيانة بعض كبار المسؤولين. ووصف ما حدث في البلاد مؤخرا بأنه "محاولة انقلاب وتمرد مسلح".
فيروس كورونا: جوكوفيتش يقر بإصابته بكوفيد الشهر الماضي
قال محامو نوفاك جوكوفيتش، لاعب التنس المصنف الأول عالميا، اليوم السبت إنه أصيب بفيروس كورونا في الشهر الماضي، وهذا منحه الإعفاء التلقائي، لكنهم أكدوا أنه لم تظهر عليه أي أعراض، وحصل على تصريح من إدارة الهجرة الأسترالية قبل السفر إلى البلاد، كما تمتع بإعفاء طبي من هيئة التطعيم.
وبعد 14 يوما من الإصابة وخلال الـ72 ساعة الماضية لم تكن حرارته مرتفعة ولم تظهر عليه أي أعراض تشير إلى مشاكل في جهاز التنفس.
ويحتجز جوكوفيتش حاليا في أستراليا في مركز للاجئين بعد إلغاء تأشيرته لدى وصوله يوم الخميس، بسبب عدم استيفاء شروط الدخول إلى الأراضي الأسترالية.
لكن محامي نوفاك قالو إن الوثائق التي حصل عليها اللاعب الصربي من وزارة الداخلية تؤكد أنه استوفى الشروط بدون الحاجة إلى حجر صحي. ولم يكشف جوكوفيتش، الذي يعلن صراحة معارضته للتلقيح الإلزامي، إن كان قد تلقى اللقاح أم لا.
لكنه طعن قانونيا في قرار إلغاء تأشيرته أمام المحكمة الفيدرالية الأسترالية.
وهو يسعى إلى الدخول وأداء مهمته على أمل الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في 17 يناير/كانون الثاني