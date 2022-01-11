زلزال يضرب قبرص ويشعر به سكان دول في الشرق الأوسط، وإصابة وزير الخارجية الإسرائيلي بكورونا

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن\nالفحوصات أظهرت إصابته بفيروس كورونا. ونشر الوزير على حسابه بموقع تويتر أنه بصحة جيدة وهو\nما أرجعه إلى تلقيه التطعيم. ويتولى لابيد رئاسة أكبر حزب في الحكومة الإسرائيلية\nالائتلافية ومن المفترض أن يتولى رئاسة الوزراء بحسب اتفاق للتناوب على المنصب مع\nرئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت.
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فيروس كورونا: إصابة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بكوفيد-19
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن الفحوصات أظهرت إصابته بفيروس كورونا.
ونشر الوزير على حسابه بموقع تويتر أنه بصحة جيدة وهو ما أرجعه إلى تلقيه التطعيم.
ويتولى لابيد رئاسة أكبر حزب في الحكومة الإسرائيلية الائتلافية ومن المفترض أن يتولى رئاسة الوزراء بحسب اتفاق للتناوب على المنصب مع رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت.
زلزال يضرب قبرص ويشعر بها سكان في دول بالشرق الأوسط
ضرب زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختر الساحل الغربي لجزيرة قبرص ليشعر بها سكان في مصر ولبنان وقطاع غزة وإسرائيل والأردن وتركيا.
وبحسب معهد الزلازل الأميركي فإنّ الزلزال وقع في بعد منتصف الليل في عرض البحر على عمق 19.6 كلم وعلى بُعد 48 كلم من مدينة بوليس الساحلية.
ولم ترد بعد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية نتيجة للزلزال سواء في قبرص أو الدول المجاورة.