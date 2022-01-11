زلزال يضرب قبرص ويشعر به سكان دول في الشرق الأوسط، وإصابة وزير الخارجية الإسرائيلي بكورونا

ضرب زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختر الساحل الغربي لجزيرة قبرص ليشعر بها سكان في مصر ولبنان وقطاع غزة وإسرائيل والأردن وتركيا.

وبحسب معهد الزلازل الأميركي فإنّ الزلزال وقع في بعد منتصف الليل في عرض البحر على عمق 19.6 كلم وعلى بُعد 48 كلم من مدينة بوليس الساحلية.

ولم ترد بعد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية نتيجة للزلزال سواء في قبرص أو الدول المجاورة.