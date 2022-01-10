إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات جديدة بكورونا، وروسيا لن تسمح بـ"ثورات ملونة" في محيطها

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ما شهدته كازاخستان من إضطرابات كان بمثابة " هجوم من قوى الإرهاب العالمي"

وكان عشرات القتلى قد لقوا حتفهم في موجة الاحتجاجات في كازاخستان التي خرجت في البلاد احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.

وشدد بوتين في اجتماع ضمه مع عدد من زعماء الدول المجاورة لروسيا على أن تحالف منظمة معاهدة الأمن الجماعي لن تسمح بقيام "ثورات ملونة"في المنطقة، في إشارة إلى الانتفاضات الشعبية التي شهدتها جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق خلال العقدين الماضيين والتي كانت في أغلبها معارضة لسلطة موسكو.

من جهته قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايييف، شهدت محاولة انقلابية.