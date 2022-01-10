إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات جديدة بكورونا، وروسيا لن تسمح بـ"ثورات ملونة" في محيطها

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،
إن ما شهدته كازاخستان من إضطرابات كان بمثابة " هجوم من قوى الإرهاب العالمي"
وكان عشرات القتلى قد لقوا حتفهم في
موجة الاحتجاجات في كازاخستان التي خرجت في البلاد احتجاجا على رفع أسعار
المحروقات.
وشدد بوتين في اجتماع ضمه مع عدد من زعماء
الدول المجاورة لروسيا على أن تحالف منظمة معاهدة الأمن الجماعي لن تسمح بقيام "ثورات
ملونة"في المنطقة، في إشارة إلى
الانتفاضات الشعبية التي شهدتها جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق خلال العقدين
الماضيين والتي كانت في أغلبها معارضة لسلطة موسكو.
من جهته قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايييف، شهدت محاولة انقلابية.
ReutersCopyright: Reuters
فيروس كورونا: إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية جديدة
سجلت إسرائيل نحو 32 ألف إصابة جديدة بفيروس
كورونا خلال 24 ساعة، ما يعد أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ تفشي
الوباء.
وارتفعت أعداد الإصابات الحرجة إلى
203، وتتوقع مصادر صحية بأن تسجل إسرائيل بين نصف مليون إلى مليون ونصف مصاب خلال
الأسبوع المقبل في ظل تفشي متحور أوميكرون.
ووجه الوزراء في المجلس الوزراي
المصغر لشؤون كورونا انتقادات للحكومة بفقدان سيطرتها على حصر الإصابات بالمتحور
الجديد.
وأعلن أمس عن إصابة وزير الأمن
الداخلي عومر بارليف بمتحور أوميكرون.
وذكرت مصادر صحية لبي بي سي أن أعداد
الإصابات الفعلية يفوق بكثير تلك المسجلة بسبب حالة الفوضى في مراكز الفحوصات.
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بوتين يقول إن "الإرهاب العالمي" استهدف كازاخستان
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ما شهدته كازاخستان من إضطرابات كان بمثابة " هجوم من قوى الإرهاب العالمي"
وكان عشرات القتلى قد لقوا حتفهم في موجة الاحتجاجات في كازاخستان التي خرجت في البلاد احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.
وشدد بوتين في اجتماع ضمه مع عدد من زعماء الدول المجاورة لروسيا على أن تحالف منظمة معاهدة الأمن الجماعي لن تسمح بقيام "ثورات ملونة"في المنطقة، في إشارة إلى الانتفاضات الشعبية التي شهدتها جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق خلال العقدين الماضيين والتي كانت في أغلبها معارضة لسلطة موسكو.
من جهته قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايييف، شهدت محاولة انقلابية.
فيروس كورونا: إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية جديدة
سجلت إسرائيل نحو 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ما يعد أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ تفشي الوباء.
وارتفعت أعداد الإصابات الحرجة إلى 203، وتتوقع مصادر صحية بأن تسجل إسرائيل بين نصف مليون إلى مليون ونصف مصاب خلال الأسبوع المقبل في ظل تفشي متحور أوميكرون.
ووجه الوزراء في المجلس الوزراي المصغر لشؤون كورونا انتقادات للحكومة بفقدان سيطرتها على حصر الإصابات بالمتحور الجديد.
وأعلن أمس عن إصابة وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بمتحور أوميكرون.
وذكرت مصادر صحية لبي بي سي أن أعداد الإصابات الفعلية يفوق بكثير تلك المسجلة بسبب حالة الفوضى في مراكز الفحوصات.