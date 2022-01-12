الإمارات تنضم إلى الصندوق الفرنسي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني، وفي مصر فقد 8 في حادث مميت في نهر النيل

طلب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الأربعاء، إغلاق مسجد في مدينة كان في جنوب فرنسا، لأسباب أبرزها بحسب وصفه تصريحات معادية للسامية من مسؤولين في المسجد.
وقال دارمانان ندين دعم المسجد المستمر لجمعية "بركة سيتي" التي صدر قرار بحلها في نهاية 2020.
وكانت الجمعية الإسلامية قد أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا قبل حلها، بعد تغريدات لمؤسسها، مرتبطة بالمجلة الساخرة "شارلي إيبدو" و"العلمانية" و"الحق بالتجديف" المنصوص عليه في القانون الفرنسي.
وهذه ليست المرة الأولى فقد أعلنت الحكومة الفرنسية في ديسمبر/كانون الأول أنها بدأت إجراءات الإغلاق الإداري للمسجد الكبير في مدينة بوفيه في شمال البلاد، معتبرة خطبه متطرفة وغير مقبولة.
ثمانية مفقودين في حادث مميت في النيل في مصر
لقي شخصان مصرعهما وفقد ثمانية آخرون بعد أن سقطت شاحنة في نهر النيل في مصر.
وقع الحادث خارج العاصمة القاهرة عندما كانت الشاحنة على متن عبارة غير مرخصة.
وتمكنت فرق الطوارئ في النهر بحسب وسائل إعلام محلية من إنقاذ 14 ناجيا حتى الآن.
كانت الشاحنة تقل عمال مزرعة كانوا في طريق العودة من عملهم. ويعتقد أن عددا من الأطفال كان مع أسرهم على متن السفينة.
تحفظت السلطات على سائق الشاحنة وثلاثة من عمال العبارة، ولا تزال عملية البحث عن صاحب العبارة مستمرة.
تعد الحوادث في نهر النيل شائعة وتعزى في الغالب إلى عدم الالتزام بقواعد السلامة.
الضفة الغربية: مقتل فلسطيني في الـ80 بعد احتجاز القوات الإسرائيلية له
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل مسن في الضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء، بعد احتجازه والاعتداء عليه من قبل القوات الإسرائيلية.
وبحسب عائلة عمر عبد المجيد أسعد البالغ من العمر 80 عاما من قرية جلجليا شمال رام الله، أوقف الجنود الإسرائيليون المسن وقيدوا يديه واعتدوا عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته بجلطة قلبية، ونُقل إلى أحد المراكز الطبية القريبة من المكان، الذي نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، ووصل متوفياً.
وأفاد رئيس المجلس القروي فؤاد مطيع، لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنه في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، كان المواطن أسعد عائدا من زيارة أقاربه، حيث هاجم جنود الاحتلال سيارته بصورة مفاجئة وأخرجوه منها وعصبوا عينيه وكبلوا يديه قبل أن يلقوه في منزل قيد الإنشاء،
وهاجمو أربعة من العمال وباعة الخضرة الذين كانوا في طريقهم إلى أعمالهم فجرا، استمرت العملية حتى الساعة الرابعة والنصف صباحا، عندما انسحب جنود الاحتلال من المنطقة، فهرع المواطنون ليساعدوا المحتجزين ويجدوا أن المسن عمر أسعد كان يصارع الموت.
انضمام الإمارات إلى الصندوق السعودي الفرنسي لمساعدة لبنان
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أن الإمارات ستنضمّ إلى صندوق قررت فرنسا والسعودية إنشاءه لمساعدة الشعب اللبناني.
وتمكنت فرنسا خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الخليج في ديسمبر/كانون الأول من تجديد الروابط بين لبنان والدول الخليجية.
وقال الوزير الفرنسي إن الصندوق الائتماني سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية للبنان المتفق عليها بين فرنسا والسعودية.
وسيعمل الصندوق على تمويل مشاريع تساعد الشعب اللبناني بشكل مباشر.
لكن بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية ونقلا عن السفيرة الفرنسية في لبنان لن تمر تلك المساعدات عبر الدولة اللبنانية، وهو شرط وضعته المملكة العربية السعودية.
واتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال لقائهما على إنشاء آلية سعودية ـــ فرنسية "مناسبة" للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة.
ونجح ماكرون بعد إقناع وزير الإعلام السابق جورج قرداحي، بالاستقالة في التوسط لحلّ الأزمة بين البلدين. ويومها تحدث محمد بن سلمان إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
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إغلاق مسجد في مدينة كان الفرنسية
طلب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الأربعاء، إغلاق مسجد في مدينة كان في جنوب فرنسا، لأسباب أبرزها بحسب وصفه تصريحات معادية للسامية من مسؤولين في المسجد.
وقال دارمانان ندين دعم المسجد المستمر لجمعية "بركة سيتي" التي صدر قرار بحلها في نهاية 2020.
وكانت الجمعية الإسلامية قد أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا قبل حلها، بعد تغريدات لمؤسسها، مرتبطة بالمجلة الساخرة "شارلي إيبدو" و"العلمانية" و"الحق بالتجديف" المنصوص عليه في القانون الفرنسي.
وهذه ليست المرة الأولى فقد أعلنت الحكومة الفرنسية في ديسمبر/كانون الأول أنها بدأت إجراءات الإغلاق الإداري للمسجد الكبير في مدينة بوفيه في شمال البلاد، معتبرة خطبه متطرفة وغير مقبولة.
ثمانية مفقودين في حادث مميت في النيل في مصر
لقي شخصان مصرعهما وفقد ثمانية آخرون بعد أن سقطت شاحنة في نهر النيل في مصر.
وقع الحادث خارج العاصمة القاهرة عندما كانت الشاحنة على متن عبارة غير مرخصة.
وتمكنت فرق الطوارئ في النهر بحسب وسائل إعلام محلية من إنقاذ 14 ناجيا حتى الآن.
كانت الشاحنة تقل عمال مزرعة كانوا في طريق العودة من عملهم. ويعتقد أن عددا من الأطفال كان مع أسرهم على متن السفينة.
تحفظت السلطات على سائق الشاحنة وثلاثة من عمال العبارة، ولا تزال عملية البحث عن صاحب العبارة مستمرة.
تعد الحوادث في نهر النيل شائعة وتعزى في الغالب إلى عدم الالتزام بقواعد السلامة.
الضفة الغربية: مقتل فلسطيني في الـ80 بعد احتجاز القوات الإسرائيلية له
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل مسن في الضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء، بعد احتجازه والاعتداء عليه من قبل القوات الإسرائيلية.
وبحسب عائلة عمر عبد المجيد أسعد البالغ من العمر 80 عاما من قرية جلجليا شمال رام الله، أوقف الجنود الإسرائيليون المسن وقيدوا يديه واعتدوا عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته بجلطة قلبية، ونُقل إلى أحد المراكز الطبية القريبة من المكان، الذي نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، ووصل متوفياً.
وأفاد رئيس المجلس القروي فؤاد مطيع، لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنه في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، كان المواطن أسعد عائدا من زيارة أقاربه، حيث هاجم جنود الاحتلال سيارته بصورة مفاجئة وأخرجوه منها وعصبوا عينيه وكبلوا يديه قبل أن يلقوه في منزل قيد الإنشاء،
وهاجمو أربعة من العمال وباعة الخضرة الذين كانوا في طريقهم إلى أعمالهم فجرا، استمرت العملية حتى الساعة الرابعة والنصف صباحا، عندما انسحب جنود الاحتلال من المنطقة، فهرع المواطنون ليساعدوا المحتجزين ويجدوا أن المسن عمر أسعد كان يصارع الموت.
انضمام الإمارات إلى الصندوق السعودي الفرنسي لمساعدة لبنان
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أن الإمارات ستنضمّ إلى صندوق قررت فرنسا والسعودية إنشاءه لمساعدة الشعب اللبناني.
وتمكنت فرنسا خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الخليج في ديسمبر/كانون الأول من تجديد الروابط بين لبنان والدول الخليجية.
وقال الوزير الفرنسي إن الصندوق الائتماني سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية للبنان المتفق عليها بين فرنسا والسعودية.
وسيعمل الصندوق على تمويل مشاريع تساعد الشعب اللبناني بشكل مباشر. لكن بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية ونقلا عن السفيرة الفرنسية في لبنان لن تمر تلك المساعدات عبر الدولة اللبنانية، وهو شرط وضعته المملكة العربية السعودية.
واتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال لقائهما على إنشاء آلية سعودية ـــ فرنسية "مناسبة" للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة.
ونجح ماكرون بعد إقناع وزير الإعلام السابق جورج قرداحي، بالاستقالة في التوسط لحلّ الأزمة بين البلدين. ويومها تحدث محمد بن سلمان إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.