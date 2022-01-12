الإمارات تنضم إلى الصندوق الفرنسي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني، وفي مصر فقد 8 في حادث مميت في نهر النيل

طلب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الأربعاء، إغلاق مسجد في مدينة كان في جنوب فرنسا، لأسباب أبرزها بحسب وصفه تصريحات معادية للسامية من مسؤولين في المسجد.

وقال دارمانان ندين دعم المسجد المستمر لجمعية "بركة سيتي" التي صدر قرار بحلها في نهاية 2020.

وكانت الجمعية الإسلامية قد أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا قبل حلها، بعد تغريدات لمؤسسها، مرتبطة بالمجلة الساخرة "شارلي إيبدو" و"العلمانية" و"الحق بالتجديف" المنصوص عليه في القانون الفرنسي.

وهذه ليست المرة الأولى فقد أعلنت الحكومة الفرنسية في ديسمبر/كانون الأول أنها بدأت إجراءات الإغلاق الإداري للمسجد الكبير في مدينة بوفيه في شمال البلاد، معتبرة خطبه متطرفة وغير مقبولة.