المخابرات البريطانية تحذر من تسلل عميلة صينية إلى بعض أعضاء البرلمان، وأوكرانيا تتعرض لهجوم إلكتروني كاسح يعطل عمل بعض الوزارات

حسام سلام: القبض في الأقصر على معارض مصري بعد هبوط اضطراري للطائرة التي كان على متنها
قالت مجموعة حقوقية إن السلطات المصرية ألقت القبض على المعارض حسام سلام بعد هبوط اضطراري لطائرة كانت تقله من الخرطوم إلى إسطنبول، وألقي القبض عليه في مطار الأقصر، جنوب البلاد.
وقالت مجموعة "نحن نسجل"، وهي معنية بالانتهاكات الحقوقية في مصر، في بيان لها إن المعارض حسام سلام تعرض للتوقيف الأمني من قبل السلطات السودانية داخل مطار الخرطوم يوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني، وسمح له بعدها باستئناف رحلته.
واعتبرت المجموعة أن الهبوط الاضطراري كان مفتعلا وأنه لم يكن بسبب فني، موضحة أن الركاب على متن الطائرة لم يلحظوا أي شيء غير اعتيادي قبيل الهبوط. لكن الشركة نفت أن يكون مفتعلا.
ولم تعلق السلطات المصرية على واقعة إلقاء القبض على سلام، الذي تقول صحف محلية إنه مطلوب لسلطات التحقيق المصرية منذ عام 2017 على ذمة قضية متهم فيها بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد السابق والمفتي السابق في مصر.
وكانت عدة صحف مصرية قد نشرت في السابق اسم سلام ضمن مطلوبين لجهات التحقيق باعتباره أحد عناصر حركة "حسم" التي تعتبرها السلطات المصرية الذراع المسلح لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كيانا إرهابيا في البلاد.
وحملت مجموعة "نحن نسجل" وزارة الداخلية سلامة سلام، وطالبت بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.
ذكرى الثورة التونسية: دعوات إلى التظاهر وسط تحذيرات الحكومة
دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة في تونس الشعب إلى الاحتفال بعيد الثورة، كما جدد رفضه بشدة قمع الحقوق والحريات المتزايد في الإعلام والصحافة.
وقال العديد من أحزاب المعارضة والناشطين التونسيين إنهم عازمون على المضي قدما في الاحتجاجات اليوم، وإحياء الذكرى 11 لرحيل الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، والوقوف ضد "انقلاب" الرئيس قيس سعيد.
وتأتي هذه الدعوة رغم منع التجمعات للحد من تفشي الوباء.
ودعت وزارة الداخلية التونسية إلى الالتزام بقرار منع التجول ليلا وتأجيل أو إلغاء كافة المظاهرات لمدة أسبوعين، كما دعت الوزارة إلى عدم الانسياق وراء بعض الدعوات بمخالفة القرار الخاص بتأجيل أو إلغاء كافة المظاهرات وذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين.
لكن المعارضة وصفت الإجراءات بأنها "قرار سياسي".
وانتشرت قوات الأمن التونسية بكثافة في محيط شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة اليوم قبيل انطلاق مسيرة الذكرى، محذرة المواطنين من النزول إلى الشارع.
الجاسوسية: "عميلة صينية" تتسلل إلى البرلمان البريطاني
نفت بكين التدخل في السياسة البريطانية بعد تحذيرات جهاز الأمن البريطاني إم آي 5، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يبدو أن هناك من يشاهد كثيرا أفلام جيمس بوند، فيخلط الواقع بالخيال.
وكانت هيئة الاستخبارات الداخلية إم آي 5 قد أصدرت تحذيرا نادرا تزعم فيه أن عميلة من أصول صينية تسللت إلى البرلمان للتدخل في سياسة الدولة، وجاء في التحذير الأمني أن "كريستين تشينغ كوي لي" أقامت علاقات بين الحزب الشيوعي الصيني مع نواب حاليين في البرلمان.
وكريستين محامية بارزة مقيمة في بريطانيا.
وقدمت تبرعات للسياسيين، كما يزعم التقرير من أموال خارجية في الصين وهونغ كونغ. لكنها لم تعلق بعد على تلك التقارير.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية لبي بي سي إن تلك المعلومات جاءت بعد تحقيق مهم وطويل.
وكان أحد أعضاء البرلمان الذين مولتهم لي، هو باري غاردينرعضو حزب العمال، الذي تلقى أكثر من 420 ألف جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات - لكنه صرح أن أجهزة الأمن كانت على علم بهذه التبرعات.
كما تلقى زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار سير إد ديفي تبرعا بقيمة 5000 جنيه إسترليني عندما كان وزيرا للطاقة، لكنه أوضح أن هذا كان مدعاة للقلق بنظره لكنه قبل التبرع.
وعبرت وزارة الداخلية عن قلقها من استهداف برلمانيين نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني، لكنها أكدت على وجود نظام وإجراءات معمول بها في بريطانيا للحد من التدخل الأجنبي.
وقالت جهات أمنية إن أي شخص اتصلت به "لي" يجب أن يدرك انتماءها و قناعاتها بالحزب الشيوعي الصيني.
وأدانت وزيرة الداخلية في حكومة الظل في حزب العمال إيفيت كوبر ما وصفته بمحاولات التدخل الصيني في العمل الديموقراطي في بريطانيا، وأضافت أنه يجب إطلاع جميع النواب على آخر المستجدات في تقرير المخاطر الأمنية وكيفية الحماية من التدخل.
أوكرانيا تتعرض لهجوم إلكتروني كبير
تعرض عدد من المواقع الإلكترونية الحكومية في اوكرانيا اليوم الجمعة لهجوم إلكتروني كبير لم تتبنه أي جهة حتى الآن بحسب مصادر حكومية.
ويأتي هذا الهجوم في وقت يتصاعد فيه التوتر بين كييف وموسكو.
وأعلنت وزارة التربية والعلوم على صفحتها في فيسبوك أن موقعها الرسمي مغلق مؤقتا، بسبب الهجوم الشامل الذي حدث ليلة أمس، كما تعذر الدخول أيضا إلى مواقع وزارات أخرى، منها وزارة الخارجية ووزارة الطوارئ.
وذكرت رسالة تحذيرية على بعض المواقع الإلكترونية أن بيانات الأوكرانيين قد تم نشرها وعلى الناس توقع الأسوأ.
لكن الحكومة قالت إنه لم يتم تسريب أي بيانات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن من السابق لأوانه تحديد من يقف وراء الهجوم، لكنه ألقى باللوم على روسيا في هجمات مماثلة في الماضي.
وأثار نشر أعداد كبيرة من القوات الروسية في شبه جزيرة القرم على الحدود الأوكرانية التوتر في الأسابيع الأخيرة.
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حسام سلام: القبض في الأقصر على معارض مصري بعد هبوط اضطراري للطائرة التي كان على متنها
قالت مجموعة حقوقية إن السلطات المصرية ألقت القبض على المعارض حسام سلام بعد هبوط اضطراري لطائرة كانت تقله من الخرطوم إلى إسطنبول، وألقي القبض عليه في مطار الأقصر، جنوب البلاد.
وقالت مجموعة "نحن نسجل"، وهي معنية بالانتهاكات الحقوقية في مصر، في بيان لها إن المعارض حسام سلام تعرض للتوقيف الأمني من قبل السلطات السودانية داخل مطار الخرطوم يوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني، وسمح له بعدها باستئناف رحلته.
واعتبرت المجموعة أن الهبوط الاضطراري كان مفتعلا وأنه لم يكن بسبب فني، موضحة أن الركاب على متن الطائرة لم يلحظوا أي شيء غير اعتيادي قبيل الهبوط. لكن الشركة نفت أن يكون مفتعلا.
ولم تعلق السلطات المصرية على واقعة إلقاء القبض على سلام، الذي تقول صحف محلية إنه مطلوب لسلطات التحقيق المصرية منذ عام 2017 على ذمة قضية متهم فيها بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد السابق والمفتي السابق في مصر.
وكانت عدة صحف مصرية قد نشرت في السابق اسم سلام ضمن مطلوبين لجهات التحقيق باعتباره أحد عناصر حركة "حسم" التي تعتبرها السلطات المصرية الذراع المسلح لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كيانا إرهابيا في البلاد. وحملت مجموعة "نحن نسجل" وزارة الداخلية سلامة سلام، وطالبت بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.
ذكرى الثورة التونسية: دعوات إلى التظاهر وسط تحذيرات الحكومة
دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة في تونس الشعب إلى الاحتفال بعيد الثورة، كما جدد رفضه بشدة قمع الحقوق والحريات المتزايد في الإعلام والصحافة.
وقال العديد من أحزاب المعارضة والناشطين التونسيين إنهم عازمون على المضي قدما في الاحتجاجات اليوم، وإحياء الذكرى 11 لرحيل الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، والوقوف ضد "انقلاب" الرئيس قيس سعيد.
وتأتي هذه الدعوة رغم منع التجمعات للحد من تفشي الوباء. ودعت وزارة الداخلية التونسية إلى الالتزام بقرار منع التجول ليلا وتأجيل أو إلغاء كافة المظاهرات لمدة أسبوعين، كما دعت الوزارة إلى عدم الانسياق وراء بعض الدعوات بمخالفة القرار الخاص بتأجيل أو إلغاء كافة المظاهرات وذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين.
لكن المعارضة وصفت الإجراءات بأنها "قرار سياسي".
وانتشرت قوات الأمن التونسية بكثافة في محيط شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة اليوم قبيل انطلاق مسيرة الذكرى، محذرة المواطنين من النزول إلى الشارع.
الجاسوسية: "عميلة صينية" تتسلل إلى البرلمان البريطاني
نفت بكين التدخل في السياسة البريطانية بعد تحذيرات جهاز الأمن البريطاني إم آي 5، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يبدو أن هناك من يشاهد كثيرا أفلام جيمس بوند، فيخلط الواقع بالخيال.
وكانت هيئة الاستخبارات الداخلية إم آي 5 قد أصدرت تحذيرا نادرا تزعم فيه أن عميلة من أصول صينية تسللت إلى البرلمان للتدخل في سياسة الدولة، وجاء في التحذير الأمني أن "كريستين تشينغ كوي لي" أقامت علاقات بين الحزب الشيوعي الصيني مع نواب حاليين في البرلمان.
وكريستين محامية بارزة مقيمة في بريطانيا. وقدمت تبرعات للسياسيين، كما يزعم التقرير من أموال خارجية في الصين وهونغ كونغ. لكنها لم تعلق بعد على تلك التقارير.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية لبي بي سي إن تلك المعلومات جاءت بعد تحقيق مهم وطويل.
وكان أحد أعضاء البرلمان الذين مولتهم لي، هو باري غاردينرعضو حزب العمال، الذي تلقى أكثر من 420 ألف جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات - لكنه صرح أن أجهزة الأمن كانت على علم بهذه التبرعات.
كما تلقى زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار سير إد ديفي تبرعا بقيمة 5000 جنيه إسترليني عندما كان وزيرا للطاقة، لكنه أوضح أن هذا كان مدعاة للقلق بنظره لكنه قبل التبرع.
وعبرت وزارة الداخلية عن قلقها من استهداف برلمانيين نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني، لكنها أكدت على وجود نظام وإجراءات معمول بها في بريطانيا للحد من التدخل الأجنبي.
وقالت جهات أمنية إن أي شخص اتصلت به "لي" يجب أن يدرك انتماءها و قناعاتها بالحزب الشيوعي الصيني.
وأدانت وزيرة الداخلية في حكومة الظل في حزب العمال إيفيت كوبر ما وصفته بمحاولات التدخل الصيني في العمل الديموقراطي في بريطانيا، وأضافت أنه يجب إطلاع جميع النواب على آخر المستجدات في تقرير المخاطر الأمنية وكيفية الحماية من التدخل.
أوكرانيا تتعرض لهجوم إلكتروني كبير
تعرض عدد من المواقع الإلكترونية الحكومية في اوكرانيا اليوم الجمعة لهجوم إلكتروني كبير لم تتبنه أي جهة حتى الآن بحسب مصادر حكومية.
ويأتي هذا الهجوم في وقت يتصاعد فيه التوتر بين كييف وموسكو.
وأعلنت وزارة التربية والعلوم على صفحتها في فيسبوك أن موقعها الرسمي مغلق مؤقتا، بسبب الهجوم الشامل الذي حدث ليلة أمس، كما تعذر الدخول أيضا إلى مواقع وزارات أخرى، منها وزارة الخارجية ووزارة الطوارئ.
وذكرت رسالة تحذيرية على بعض المواقع الإلكترونية أن بيانات الأوكرانيين قد تم نشرها وعلى الناس توقع الأسوأ.
لكن الحكومة قالت إنه لم يتم تسريب أي بيانات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن من السابق لأوانه تحديد من يقف وراء الهجوم، لكنه ألقى باللوم على روسيا في هجمات مماثلة في الماضي.
وأثار نشر أعداد كبيرة من القوات الروسية في شبه جزيرة القرم على الحدود الأوكرانية التوتر في الأسابيع الأخيرة.