المخابرات البريطانية تحذر من تسلل عميلة صينية إلى بعض أعضاء البرلمان، وأوكرانيا تتعرض لهجوم إلكتروني كاسح يعطل عمل بعض الوزارات

قالت مجموعة حقوقية إن السلطات المصرية ألقت القبض على المعارض حسام سلام بعد هبوط اضطراري لطائرة كانت تقله من الخرطوم إلى إسطنبول، وألقي القبض عليه في مطار الأقصر، جنوب البلاد.

وقالت مجموعة "نحن نسجل"، وهي معنية بالانتهاكات الحقوقية في مصر، في بيان لها إن المعارض حسام سلام تعرض للتوقيف الأمني من قبل السلطات السودانية داخل مطار الخرطوم يوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني، وسمح له بعدها باستئناف رحلته.

واعتبرت المجموعة أن الهبوط الاضطراري كان مفتعلا وأنه لم يكن بسبب فني، موضحة أن الركاب على متن الطائرة لم يلحظوا أي شيء غير اعتيادي قبيل الهبوط. لكن الشركة نفت أن يكون مفتعلا.

ولم تعلق السلطات المصرية على واقعة إلقاء القبض على سلام، الذي تقول صحف محلية إنه مطلوب لسلطات التحقيق المصرية منذ عام 2017 على ذمة قضية متهم فيها بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد السابق والمفتي السابق في مصر.

وكانت عدة صحف مصرية قد نشرت في السابق اسم سلام ضمن مطلوبين لجهات التحقيق باعتباره أحد عناصر حركة "حسم" التي تعتبرها السلطات المصرية الذراع المسلح لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كيانا إرهابيا في البلاد. وحملت مجموعة "نحن نسجل" وزارة الداخلية سلامة سلام، وطالبت بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.