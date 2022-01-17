انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد طي صفحة جوكوفيتش، وبغداد تستيقظ على مزيد من التفجيرات وإصابة اثنين

وصل ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين إلى السعودية لتولي مناصبهم في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة.\nبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين. وبدأت السعودية وإيران، بعد قطيعة طويلة استمرت ست سنوات، فتح قنوات دبلوماسية، أدت إلى محادثات مباشرة، والتقى الجانبان أربع مرات في العراق. وتأمل بغداد أن تتمكن وساطتها من وقف حروب الوكالة على أراضيها.\nووصفت بحسب الإعلام السعودي المحادثات بأنها ودية لكنها لاتزال في طور بناء الثقة.
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وصول ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين إلى السعودية
وصل ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين إلى السعودية لتولي مناصبهم في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة. بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين.
وبدأت السعودية وإيران، بعد قطيعة طويلة استمرت ست سنوات، فتح قنوات دبلوماسية، أدت إلى محادثات مباشرة، والتقى الجانبان أربع مرات في العراق.
وتأمل بغداد أن تتمكن وساطتها من وقف حروب الوكالة على أراضيها. ووصفت بحسب الإعلام السعودي المحادثات بأنها ودية لكنها لاتزال في طور بناء الثقة.
انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
بدأت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، بدون مشاركة المصنف الأول عالمياً للرجال، نوفاك جوكوفيتش.
ويتحول الانتباه الآن بعد طي صفحة اللاعب الصربي نحو المباريات حيث تلعب الأسترالية آش بارتي، المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، أول مباراة لها في يوم الافتتاح.
استهداف مصرفين بعبوتين ناسفتين في بغداد
استهدف في العراق بحسب مصدر أمني في وزارة الداخلية مصرفان في منطقة الكرادة وسط بغداد، بعبوتين ناسفتين.
وقال المصدر، إن عبوة ناسفة انفجرت مساء الأحد، مستهدفة مصرف جيهان الأهلي، وأدت إلى إصابة اثنين أحدهما من الحراس، وتسببت في ضرار جسيمة في واجهة المصرف، والسيارات القريبة من المكان.
وأضاف المصدر أن انفجاراً ثانياً بعبوة ناسفة استهدف مصرف كردستان الأهلي متسبباً بأضرار مادية فقط.
وتتعرض بغداد منذ أيام إلى سلسلة من التفجيرات استهدفت في معظمها سياسيين ونوابا.