انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد طي صفحة جوكوفيتش، وبغداد تستيقظ على مزيد من التفجيرات وإصابة اثنين

وصل ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين إلى السعودية لتولي مناصبهم في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة. بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين.

وبدأت السعودية وإيران، بعد قطيعة طويلة استمرت ست سنوات، فتح قنوات دبلوماسية، أدت إلى محادثات مباشرة، والتقى الجانبان أربع مرات في العراق.

وتأمل بغداد أن تتمكن وساطتها من وقف حروب الوكالة على أراضيها. ووصفت بحسب الإعلام السعودي المحادثات بأنها ودية لكنها لاتزال في طور بناء الثقة.