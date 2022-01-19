التحالف يصعد قصفه على اليمن والإمارات تطلب من مجلس الأمن إدانة الهجمات على أبو ظبي

وقع البنك المركزي في كل من تركيا والإمارات، الأربعاء، اتفاقية مبادلة بالعملات المحلية، لمدة 3 أعوام.

وقال البنك المركزي التركي في بيان له: إن حجم القيمة الاسمية للاتفاقية يبلغ 64 مليار ليرة تركية و18 مليار درهم إماراتي.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون المالي بين البلدين من خلال تنمية التجارة الثنائية، وستكون سارية المفعول لمدة 3 أعوام.

ووقع الاتفاقية محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو، ونظيره الإماراتي خالد محمد بالعمى، مع إمكانية تمديدها بالتوافق بين البلدين.

وتضمن البيان تصريحات للمسؤولين التركي والإماراتي، وأكد كافجي أوغلو على أن الاتفاقية تعتبر مؤشرا على إصرار البلدين على تعميق التجارة الثنائية بالعملات المحلية. من جانبه، أفاد بالعمى أن الاتفاقية تعد دليلا على رغبة البلدين في زيادة التعاون الثنائي في الأمور المالية، وخاصة في مجال التجارة والاستثمارات.