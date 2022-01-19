التحالف يصعد قصفه على اليمن والإمارات تطلب من مجلس الأمن إدانة الهجمات على أبو ظبي

تركيا والإمارات توقعان اتفاقية مبادلة بالعملات المحلية
وقع البنك المركزي في كل من تركيا والإمارات، الأربعاء، اتفاقية مبادلة بالعملات المحلية، لمدة 3 أعوام.
وقال البنك المركزي التركي في بيان له: إن حجم القيمة الاسمية للاتفاقية يبلغ 64 مليار ليرة تركية و18 مليار درهم إماراتي.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون المالي بين البلدين من خلال تنمية التجارة الثنائية، وستكون سارية المفعول لمدة 3 أعوام.
ووقع الاتفاقية محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو، ونظيره الإماراتي خالد محمد بالعمى، مع إمكانية تمديدها بالتوافق بين البلدين.
وتضمن البيان تصريحات للمسؤولين التركي والإماراتي، وأكد كافجي أوغلو على أن الاتفاقية تعتبر مؤشرا على إصرار البلدين على تعميق التجارة الثنائية بالعملات المحلية.
من جانبه، أفاد بالعمى أن الاتفاقية تعد دليلا على رغبة البلدين في زيادة التعاون الثنائي في الأمور المالية، وخاصة في مجال التجارة والاستثمارات.
ReutersCopyright: Reuters
عاجلالمحكمة العليا في العراق تؤجل جلسة مرافعة الطعن في انتخاب رئاسة مجلس النواب
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الأربعاء، تأجيل مرافعة الطعن بدستورية جلسة البرلمان الأولى إلى يوم الثلاثاء المقبل 25 يناير/كانون الثاني الجاري.
وقالت مصادر صحفية حضرت الجلسة إن المحكمة اكتفت بأخذ إفادة الطرفين.
وكان النائب باسم خشان، أحد المدعين في الدعوى، قد توقع قبيل بدء الجلسة تأجيل صدور قرار المحكمة بسبب تسلمها أدلة جديدة قد تؤجل النطق بالحكم، على حد تعبيره.
بوريس جونسون: تزايد التهديدات من حزب المحافظين بسحب الثقة من رئيس وزراء بريطانيا
يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أزمة سياسية غير مسبوقه، إذ تتزايد الشكوك حول قيادته وتتزايد معها الضغوط عليه داخل حزبه.
ويعتقد أن هناك عددا من النواب المحافظين مستعدون الآن للدخول في إجراءات سحب الثقة منه.
واجتمعت أمس مجموعة من أعضاء البرلمان المحافظين المنتخبين مؤخرا لبحث القضية، ويبدو أنهم على استعداد لتقديم خطابات سحب الثقة.
وقال أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لبي بي سي إنه يعتقد أن النصاب المطلوب لإجراء تصويت على الثقة متوفر حاليا.
لكن حلفاء جونسون، في محاولة لتعزيز دعم رئيس الوزراء، شككوا في هذا الأمر.
ويحتاج سحب الثقة والبدء في اختيار زعيم جديد للحزب، إلى تقدم 54 نائبا من حزب المحافظين بطلب سحب الثقة.
ومن المؤكد أن سبعة فقط من حزبه تقدموا بالفعل برسالة سحب الثقة، لكن أحد النواب قال لبي بي سي إن الوصول إلى العدد المطلوب لبدء التنافس على المنصب قريب المنال.
وقال آخر إن هناك إجماعا الآن، والتنافس على القيادة سيكون عاجلاً وليس آجلاً.
لكن الوحيد الذي يعرف بدقة عدد النواب المطالبين بسحب الثقة هو النائب السير غراهام برادي، رئيس لجنة نواب حزب المحافظين 1922، إذ إنه هو الذي يتلقى طلبات سحب الثقة.
ReutersCopyright: Reuters
التحالف يصعد من ضرباته الجوية على اليمن والإمارات تطلب من مجلس الأمن إدانة استهداف أبو ظبي
صعدت قوات التحاف من قصفها لمناطق الحوثيين، وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في اليمن يوم الأربعاء: إن طائرات التحالف ومن بينها طائرات إماراتية شنت 53 غارة على العاصمة ومحافظات مأرب والجوف والبيضاء وشبوة والضالع خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال الحوثيون بحسب المسيرة نت في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن أحياء سكنية تعرضت للقصف قتل فيها بحسب المعلومات الأولية 25 مدنيا، وطالبوا بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في "جرائم ضد الإنسانية" ترتكب في اليمن، على حد وصفهم.
وقدمت الإمارات رسالة إلى مملكة النرويج، رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس، بشأن هجمات الحوثيين على أبو ظبي، التي وقعت يوم 17 يناير/كانون الثاني.
وأدانت الرسالة استهداف المرافق المدنية على الأراضي الإماراتية، ودعت مجلس الأمن إلى إدانة الهجمات.
وكانت منطقة مصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي قد استهدفتا صباح يوم الاثنين، وأسفرت الهجمات عن انفجار ثلاثة صهاريج نفط ووفاة 3 مدنيين، اثنان منهم من الجنسية الهندية والثالث من الجنسية الباكستانية، وإصابة 6 مدنيين آخرين.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تركيا والإمارات توقعان اتفاقية مبادلة بالعملات المحلية
وقع البنك المركزي في كل من تركيا والإمارات، الأربعاء، اتفاقية مبادلة بالعملات المحلية، لمدة 3 أعوام.
وقال البنك المركزي التركي في بيان له: إن حجم القيمة الاسمية للاتفاقية يبلغ 64 مليار ليرة تركية و18 مليار درهم إماراتي.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون المالي بين البلدين من خلال تنمية التجارة الثنائية، وستكون سارية المفعول لمدة 3 أعوام.
ووقع الاتفاقية محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو، ونظيره الإماراتي خالد محمد بالعمى، مع إمكانية تمديدها بالتوافق بين البلدين.
وتضمن البيان تصريحات للمسؤولين التركي والإماراتي، وأكد كافجي أوغلو على أن الاتفاقية تعتبر مؤشرا على إصرار البلدين على تعميق التجارة الثنائية بالعملات المحلية. من جانبه، أفاد بالعمى أن الاتفاقية تعد دليلا على رغبة البلدين في زيادة التعاون الثنائي في الأمور المالية، وخاصة في مجال التجارة والاستثمارات.
عاجلالمحكمة العليا في العراق تؤجل جلسة مرافعة الطعن في انتخاب رئاسة مجلس النواب
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الأربعاء، تأجيل مرافعة الطعن بدستورية جلسة البرلمان الأولى إلى يوم الثلاثاء المقبل 25 يناير/كانون الثاني الجاري.
وقالت مصادر صحفية حضرت الجلسة إن المحكمة اكتفت بأخذ إفادة الطرفين.
وكان النائب باسم خشان، أحد المدعين في الدعوى، قد توقع قبيل بدء الجلسة تأجيل صدور قرار المحكمة بسبب تسلمها أدلة جديدة قد تؤجل النطق بالحكم، على حد تعبيره.
بوريس جونسون: تزايد التهديدات من حزب المحافظين بسحب الثقة من رئيس وزراء بريطانيا
يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أزمة سياسية غير مسبوقه، إذ تتزايد الشكوك حول قيادته وتتزايد معها الضغوط عليه داخل حزبه.
ويعتقد أن هناك عددا من النواب المحافظين مستعدون الآن للدخول في إجراءات سحب الثقة منه.
واجتمعت أمس مجموعة من أعضاء البرلمان المحافظين المنتخبين مؤخرا لبحث القضية، ويبدو أنهم على استعداد لتقديم خطابات سحب الثقة.
وقال أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لبي بي سي إنه يعتقد أن النصاب المطلوب لإجراء تصويت على الثقة متوفر حاليا.
لكن حلفاء جونسون، في محاولة لتعزيز دعم رئيس الوزراء، شككوا في هذا الأمر.
ويحتاج سحب الثقة والبدء في اختيار زعيم جديد للحزب، إلى تقدم 54 نائبا من حزب المحافظين بطلب سحب الثقة. ومن المؤكد أن سبعة فقط من حزبه تقدموا بالفعل برسالة سحب الثقة، لكن أحد النواب قال لبي بي سي إن الوصول إلى العدد المطلوب لبدء التنافس على المنصب قريب المنال.
وقال آخر إن هناك إجماعا الآن، والتنافس على القيادة سيكون عاجلاً وليس آجلاً.
لكن الوحيد الذي يعرف بدقة عدد النواب المطالبين بسحب الثقة هو النائب السير غراهام برادي، رئيس لجنة نواب حزب المحافظين 1922، إذ إنه هو الذي يتلقى طلبات سحب الثقة.
التحالف يصعد من ضرباته الجوية على اليمن والإمارات تطلب من مجلس الأمن إدانة استهداف أبو ظبي
صعدت قوات التحاف من قصفها لمناطق الحوثيين، وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في اليمن يوم الأربعاء: إن طائرات التحالف ومن بينها طائرات إماراتية شنت 53 غارة على العاصمة ومحافظات مأرب والجوف والبيضاء وشبوة والضالع خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال الحوثيون بحسب المسيرة نت في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن أحياء سكنية تعرضت للقصف قتل فيها بحسب المعلومات الأولية 25 مدنيا، وطالبوا بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في "جرائم ضد الإنسانية" ترتكب في اليمن، على حد وصفهم.
وقدمت الإمارات رسالة إلى مملكة النرويج، رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس، بشأن هجمات الحوثيين على أبو ظبي، التي وقعت يوم 17 يناير/كانون الثاني.
وأدانت الرسالة استهداف المرافق المدنية على الأراضي الإماراتية، ودعت مجلس الأمن إلى إدانة الهجمات. وكانت منطقة مصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي قد استهدفتا صباح يوم الاثنين، وأسفرت الهجمات عن انفجار ثلاثة صهاريج نفط ووفاة 3 مدنيين، اثنان منهم من الجنسية الهندية والثالث من الجنسية الباكستانية، وإصابة 6 مدنيين آخرين.