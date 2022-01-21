مقتل 11 جنديا عراقيا بينهم ضابط في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق، وجهود دولية لحل الصراع في اليمن تتزامن مع تصعيد القصف

تنظيم الدولة: هروب عدد من سجناء التنظيم من سجن في الحسكة في سوريا
أفادت تقارير باندلاع اضطرابات في سجن في محافظة الحسكة الشمالية، ويضم السجن مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد على السجن، وذكرت الأنباء أن مسلحي التنظيم أثاروا الشغب عقب هجوم بسيارة مفخخة على المنشأة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية بورود أنباء عن هروب عدد من سجناء التنظيم من سجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه ميليشيا "قسد" في الحسكة".
وكانت "سانا" قد ذكرت أن محيط السجن تعرض لهجوم بسيارتين مفخختين. وتبع ذلك إطلاق نار كثيف داخل السجن ومحاولات هروب سجناء.
وأكدت قيادة عمليات غرب نينوى في العراق اليوم الجمعة أن الهاربين من السجون السورية لا قدرة لهم على تجاوز الحدود.
في إشارت إلى أن العملية التي ارتكبت ضج الجيش العراقي ليس لها علاقة بفرار السجناء من سوريا.
الحرب في اليمن: 100 قتيل في قصف جوي لسجن صعدة وجهود دولية لإيجاد حل سلمي
صعدت قوات التحالف من قصفها لمناطق الحوثيين وذكرت المعلومات الأولية الصادرة عن الحوثيين أن 100 شخص على الأقل قتلوا في قصف سجن في صعدة. ولازالت فرق الإنقاذ تفتش بين الركام عن ناجين.
وقصفت طائرات التحالف عددا كبيرا من المناطق اليمنية وتركز القصف الجوي ليلة أمس، بحسب المسيرة نت التابعة للحوثيين، على الحديدة والمناطق القريبة منها وأدى القصف إلى مقتل المزيد من المدنيين وإصابة العشرات وخلف أضرارا بالغة في المنشآت منها منشآت غذائية ورياضية ومبنى للاتصالات. وأعاق القصف بحسب المصدر عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الركام.
وذكر الإعلام السعودي نقلا عن مصادر يمنية تابعة للحكومة الشرعية، أن الحوثيين استهدفوا بضرباتهم أمس منطقة حريب في محافظة مأرب. وتعز وحمير والجوف.
واستخدموا في الهجوم صواريخ وطائرات مسيرة.
وتركز قوات التحالف القصف على محافظة الحديدة، بهدف السيطرة على المنافذ البحرية في المنطقة.
ويعتبر ميناء الحديدة شريان الحياة للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ويتزامن هذا التصعيد مع تجديد المساعي الدولية لإيجاد حل سلمي للصراع، والتقى نائب وزير الدفاع السعودي، المبعوث الأممي، الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيم ليندركينغ.
ومن المتوقع وصول تيم ليندركينغ، إلى الإمارات اليوم. ضمن جولة في عدة دول خليجية، وتأتي عقب هجوم الحوثيين بطائرات مسيرة على الإمارات يوم الاثنين، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. كما سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لمناقشة هجوم 17 يناير/كانون الثاني.
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مقتل 11 جنديا بينهم ضابط في هجوم على قاعدة عسكرية في ديالى في العراق
هاجمت مجموعة إرهابية مقر الفرقة الأولى في منطقة حاوي العظيم، وهي النقطة الفاصلة مع حدود محافظة صلاح الدين.
وقتل في الهجوم الذي نسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية 11 جنديا بينهم ضابط.، ولاذ المسلحون بالفرار.
وقال محافظ ديالى: نفذ المهاجمون جريمتهم وانسحبوا إلى محافظة صلاح الدين، وتسعى القوات الأمنية إلى البحث عن الهاربين.
وأكد المحافظ أن قائد الفرقة على مستوى عال من المسؤولية، والمقر محصن بالكامل، ومزود بكاميرات حرارية، ونواظير ليلية، وأيضاً هناك برج مراقبة.
وأوضح المحافظ "قد تكون المجموعة استغلت برودة الطقس أو إهمال بعض الأفراد في تنفيذ الواجب. مما سهل تسلل الإرهابيين خارج المنطقة"
وأشار إلى ضرورة العثور على الإرهابيين بين منطقة محافظة صلاح الدين وديالى، ويعتقد أن المساحة 65 كيلومتراً من الحدود بين المحافظتين، فالإخفاق في القبض عليهم سيسمح بتكرار تلك الهجمات. وأضاف أن "العراقيين يخوضون حرباً عالمية ضد الإرهاب وهذا يتطلب تسخير جميع إمكانيات وزارة الدفاع للقضايا الفنية وإنشاء منظومة فنية من كاميرات ،ونواظير ليلة ،وسواتر لتحصين الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين".
وأعلنت قيادة عمليات ديالى اليوم الجمعة، فتح تحقيق في الحادث المروع في حاوي العظيم، وأشارت أيضا إلى فتح تحقيق داخلي من قبل القيادات العسكرية.
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تنظيم الدولة: هروب عدد من سجناء التنظيم من سجن في الحسكة في سوريا
أفادت تقارير باندلاع اضطرابات في سجن في محافظة الحسكة الشمالية، ويضم السجن مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد على السجن، وذكرت الأنباء أن مسلحي التنظيم أثاروا الشغب عقب هجوم بسيارة مفخخة على المنشأة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية بورود أنباء عن هروب عدد من سجناء التنظيم من سجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه ميليشيا "قسد" في الحسكة".
وكانت "سانا" قد ذكرت أن محيط السجن تعرض لهجوم بسيارتين مفخختين. وتبع ذلك إطلاق نار كثيف داخل السجن ومحاولات هروب سجناء.
وأكدت قيادة عمليات غرب نينوى في العراق اليوم الجمعة أن الهاربين من السجون السورية لا قدرة لهم على تجاوز الحدود.
في إشارت إلى أن العملية التي ارتكبت ضج الجيش العراقي ليس لها علاقة بفرار السجناء من سوريا.
الحرب في اليمن: 100 قتيل في قصف جوي لسجن صعدة وجهود دولية لإيجاد حل سلمي
صعدت قوات التحالف من قصفها لمناطق الحوثيين وذكرت المعلومات الأولية الصادرة عن الحوثيين أن 100 شخص على الأقل قتلوا في قصف سجن في صعدة. ولازالت فرق الإنقاذ تفتش بين الركام عن ناجين.
وقصفت طائرات التحالف عددا كبيرا من المناطق اليمنية وتركز القصف الجوي ليلة أمس، بحسب المسيرة نت التابعة للحوثيين، على الحديدة والمناطق القريبة منها وأدى القصف إلى مقتل المزيد من المدنيين وإصابة العشرات وخلف أضرارا بالغة في المنشآت منها منشآت غذائية ورياضية ومبنى للاتصالات. وأعاق القصف بحسب المصدر عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الركام.
وذكر الإعلام السعودي نقلا عن مصادر يمنية تابعة للحكومة الشرعية، أن الحوثيين استهدفوا بضرباتهم أمس منطقة حريب في محافظة مأرب. وتعز وحمير والجوف. واستخدموا في الهجوم صواريخ وطائرات مسيرة.
وتركز قوات التحالف القصف على محافظة الحديدة، بهدف السيطرة على المنافذ البحرية في المنطقة.
ويعتبر ميناء الحديدة شريان الحياة للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ويتزامن هذا التصعيد مع تجديد المساعي الدولية لإيجاد حل سلمي للصراع، والتقى نائب وزير الدفاع السعودي، المبعوث الأممي، الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيم ليندركينغ.
ومن المتوقع وصول تيم ليندركينغ، إلى الإمارات اليوم. ضمن جولة في عدة دول خليجية، وتأتي عقب هجوم الحوثيين بطائرات مسيرة على الإمارات يوم الاثنين، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. كما سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لمناقشة هجوم 17 يناير/كانون الثاني.
مقتل 11 جنديا بينهم ضابط في هجوم على قاعدة عسكرية في ديالى في العراق
هاجمت مجموعة إرهابية مقر الفرقة الأولى في منطقة حاوي العظيم، وهي النقطة الفاصلة مع حدود محافظة صلاح الدين.
وقتل في الهجوم الذي نسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية 11 جنديا بينهم ضابط.، ولاذ المسلحون بالفرار.
وقال محافظ ديالى: نفذ المهاجمون جريمتهم وانسحبوا إلى محافظة صلاح الدين، وتسعى القوات الأمنية إلى البحث عن الهاربين.
وأكد المحافظ أن قائد الفرقة على مستوى عال من المسؤولية، والمقر محصن بالكامل، ومزود بكاميرات حرارية، ونواظير ليلية، وأيضاً هناك برج مراقبة.
وأوضح المحافظ "قد تكون المجموعة استغلت برودة الطقس أو إهمال بعض الأفراد في تنفيذ الواجب. مما سهل تسلل الإرهابيين خارج المنطقة" وأشار إلى ضرورة العثور على الإرهابيين بين منطقة محافظة صلاح الدين وديالى، ويعتقد أن المساحة 65 كيلومتراً من الحدود بين المحافظتين، فالإخفاق في القبض عليهم سيسمح بتكرار تلك الهجمات. وأضاف أن "العراقيين يخوضون حرباً عالمية ضد الإرهاب وهذا يتطلب تسخير جميع إمكانيات وزارة الدفاع للقضايا الفنية وإنشاء منظومة فنية من كاميرات ،ونواظير ليلة ،وسواتر لتحصين الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين".
وأعلنت قيادة عمليات ديالى اليوم الجمعة، فتح تحقيق في الحادث المروع في حاوي العظيم، وأشارت أيضا إلى فتح تحقيق داخلي من قبل القيادات العسكرية.