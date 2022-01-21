مقتل 11 جنديا عراقيا بينهم ضابط في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق، وجهود دولية لحل الصراع في اليمن تتزامن مع تصعيد القصف

أفادت تقارير باندلاع اضطرابات في سجن في محافظة الحسكة الشمالية، ويضم السجن مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد على السجن، وذكرت الأنباء أن مسلحي التنظيم أثاروا الشغب عقب هجوم بسيارة مفخخة على المنشأة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بورود أنباء عن هروب عدد من سجناء التنظيم من سجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه ميليشيا "قسد" في الحسكة".

وكانت "سانا" قد ذكرت أن محيط السجن تعرض لهجوم بسيارتين مفخختين. وتبع ذلك إطلاق نار كثيف داخل السجن ومحاولات هروب سجناء.

وأكدت قيادة عمليات غرب نينوى في العراق اليوم الجمعة أن الهاربين من السجون السورية لا قدرة لهم على تجاوز الحدود.

في إشارت إلى أن العملية التي ارتكبت ضج الجيش العراقي ليس لها علاقة بفرار السجناء من سوريا.