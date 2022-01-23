تواصل الاشتباكات العنيفة في شمال سوريا، ومالي تعلن فتح تحقيق "شفاف وسريع" في حادث مقتل 7 موريتانيين

اشتباكات في قواعد للجيش في بوركينا فاسو والحكومة تنفي وقوع انقلاب
تفيد
تقارير واردة من بوركينا فاسو بوقوع اشتباكات داخلَ عدة قواعد تابعة لقوات الجيش
في بوركينا فاسو، بينها اثنتان في العاصمة واغادوغو ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم
الأحد.
وأكدت
الحكومة في بيان إطلاق النار لكنها نفت الأنباء عن وقوع انقلاب عسكري على السلطة
بعد أن أظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض المعسكرات
والقواعد لإطلاقَ نار بدا كثيفا على نحو أثار مخاوف بشأن احتمال نشوب تمرد ما في
الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
واستمر
دويُ الطلقات النارية لأكثر من ساعتين في المعسكر الرئيسي، سانجول لاميزانا، الذي
يضم في ملحقاته جنودًا سابقين، سُجنوا به بسبب محاولة انقلاب سابقة تعود للعام
2015.
وسمع
دوي اطلاق نار في ثكنات بلدتي كايا وواهيغويا الشماليتين.
ويأتي
إطلاق النار بعد يوم من احتجاجات ضد الحكومة لفشلها في التعامل مع عنف الجهاديين
المتصاعد ووقفه.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
حكومة مالي تعلن فتح تحقيق "شفاف وسريع" في حاث مقتل 7 موريتانيين
أعلنت
الحكومة المالية فتح "تحقيق شفاف وسريع" حول حادث أمني أودى بحياة سبعة
موريتانيين الاثنين قرب بلدة نارا الحدودية مع موريتانيا.
وقالت
وسائل إعلام موريتانية إن الضحايا هم من مربي الماشية كانوا متوجهين إلى مالي مع
قطعانهم بحثا عن المراعي.
وكانت
الرئاسة الموريتانية أعلنت في بيان الجمعة إرسال وفد إلى باماكو "لكشف
ملابسات" مقتل هؤلاء الموريتانيين.
وجاء
هذا القرار عقب تظاهرة نظمها في اليوم نفسه في العاصمة نواكشوط سكان مقاطعة عدل
بكرو (1100 كلم غرب نواكشوط) التي
يتحدر منها الضحايا والواقعة على الحدود مع مالي.
سجن غويران: تواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم الدولة في الحسكة
تتواصل لليوم الرابع على التوالي الاشتباكات العنيفة في شمال سوريا
بين قوات يقودها الأكراد ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
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اشتباكات في قواعد للجيش في بوركينا فاسو والحكومة تنفي وقوع انقلاب
تفيد تقارير واردة من بوركينا فاسو بوقوع اشتباكات داخلَ عدة قواعد تابعة لقوات الجيش في بوركينا فاسو، بينها اثنتان في العاصمة واغادوغو ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
وأكدت الحكومة في بيان إطلاق النار لكنها نفت الأنباء عن وقوع انقلاب عسكري على السلطة بعد أن أظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض المعسكرات والقواعد لإطلاقَ نار بدا كثيفا على نحو أثار مخاوف بشأن احتمال نشوب تمرد ما في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
واستمر دويُ الطلقات النارية لأكثر من ساعتين في المعسكر الرئيسي، سانجول لاميزانا، الذي يضم في ملحقاته جنودًا سابقين، سُجنوا به بسبب محاولة انقلاب سابقة تعود للعام 2015.
وسمع دوي اطلاق نار في ثكنات بلدتي كايا وواهيغويا الشماليتين.
ويأتي إطلاق النار بعد يوم من احتجاجات ضد الحكومة لفشلها في التعامل مع عنف الجهاديين المتصاعد ووقفه.
حكومة مالي تعلن فتح تحقيق "شفاف وسريع" في حاث مقتل 7 موريتانيين
أعلنت الحكومة المالية فتح "تحقيق شفاف وسريع" حول حادث أمني أودى بحياة سبعة موريتانيين الاثنين قرب بلدة نارا الحدودية مع موريتانيا.
وقالت وسائل إعلام موريتانية إن الضحايا هم من مربي الماشية كانوا متوجهين إلى مالي مع قطعانهم بحثا عن المراعي.
وكانت الرئاسة الموريتانية أعلنت في بيان الجمعة إرسال وفد إلى باماكو "لكشف ملابسات" مقتل هؤلاء الموريتانيين.
وجاء هذا القرار عقب تظاهرة نظمها في اليوم نفسه في العاصمة نواكشوط سكان مقاطعة عدل بكرو (1100 كلم غرب نواكشوط) التي يتحدر منها الضحايا والواقعة على الحدود مع مالي.
سجن غويران: تواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم الدولة في الحسكة
تتواصل لليوم الرابع على التوالي الاشتباكات العنيفة في شمال سوريا بين قوات يقودها الأكراد ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان مسلحو التنظيم المتشدد قد هاجموا يوم الخميس سجنا في الحسكة تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من قبل واشنطن، وتحتجز فيه عناصر من التنظيم.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عدد القتلى في الاشتباكات تجاوز 120 قتيلا.
وكانت وكالة الأنباء السورية قد قالت إن الاشتباكات "أجبرت آلاف الأسر والعائلات على الرحيل مع أبنائها من منازلها بحثاً عن ملاذات آمنة في المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية"