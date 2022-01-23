تواصل الاشتباكات العنيفة في شمال سوريا، ومالي تعلن فتح تحقيق "شفاف وسريع" في حادث مقتل 7 موريتانيين

تفيد تقارير واردة من بوركينا فاسو بوقوع اشتباكات داخلَ عدة قواعد تابعة لقوات الجيش في بوركينا فاسو، بينها اثنتان في العاصمة واغادوغو ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وأكدت الحكومة في بيان إطلاق النار لكنها نفت الأنباء عن وقوع انقلاب عسكري على السلطة بعد أن أظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض المعسكرات والقواعد لإطلاقَ نار بدا كثيفا على نحو أثار مخاوف بشأن احتمال نشوب تمرد ما في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

واستمر دويُ الطلقات النارية لأكثر من ساعتين في المعسكر الرئيسي، سانجول لاميزانا، الذي يضم في ملحقاته جنودًا سابقين، سُجنوا به بسبب محاولة انقلاب سابقة تعود للعام 2015.

وسمع دوي اطلاق نار في ثكنات بلدتي كايا وواهيغويا الشماليتين.

ويأتي إطلاق النار بعد يوم من احتجاجات ضد الحكومة لفشلها في التعامل مع عنف الجهاديين المتصاعد ووقفه.