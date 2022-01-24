هجمات حوثية جديدة على الإمارات والسعودية، ودعوات لمظاهرات في السودان

هددت\nجماعة أنصار الله الحوثية بتوسيع نطاق هجماتها ضد الإمارات والسعودية، وذلك بعد\nساعات من شن الجماعة هجمات ضد الدولتين الخليجيتين. وكانت\nالسلطات الإماراتية قد أعلنت اعتراض صاروخين باليستيين قبل أن تسقط بقايا الصاروخين في مناطق متفرقة حول أبو\nظبي دون أن يصاب أي شخص، بحسب وزارة الدفاع الإماراتية. وكانت وسائل\nإعلام سعودية قد أفادت بسقوط صاروخين على جنوب المملكة ما تسبب في إصابة شخصين. وتدعم السعودية\nوالإمارات قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في المواجهات ضد الحوثيين الذين\nيسيطرون على العاصمة صنعاء.
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الحرب في اليمن: الحوثيون يهددون بتوسيع نطاق هجماتهم ضد السعودية والإمارات
هددت جماعة أنصار الله الحوثية بتوسيع نطاق هجماتها ضد الإمارات والسعودية، وذلك بعد ساعات من شن الجماعة هجمات ضد الدولتين الخليجيتين.
وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت اعتراض صاروخين باليستيين قبل أن تسقط بقايا الصاروخين في مناطق متفرقة حول أبو ظبي دون أن يصاب أي شخص، بحسب وزارة الدفاع الإماراتية.
وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت بسقوط صاروخين على جنوب المملكة ما تسبب في إصابة شخصين.
وتدعم السعودية والإمارات قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في المواجهات ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
مظاهرات السودان: دعوات لاحتجاجات جديدة للمطالبة بالحكم المدني
دعت أحزاب سياسية وتجمعات نقابية في السودان إلى تظاهرات جديدة اليوم الاثنين للمطالبة بالحكم المدني والتحول الديموقراطي.
وطالبت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين المحتجين بالتوجه إلى القصر الجمهوري وسط الخرطوم مع الالتزام بسلمية المظاهرات.
وأكدت الحكومة أن القوات الأمنية أنها ستعمل على حماية المرافق الاستراتيجية والحيوية وسط الخرطوم وتأمين المتظاهرين، مشيرة إلى ضرورة التزام المحتجين بالسلمية.
يأتي ذلك بعد انتقادات شديدة وجهت للسلطات السودانية في أعقاب مقتل سبعة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء المشاركة في احتجاجات في الأسبوع الماضي.
كما تأتي دعوات التظاهر بعد مرور أيام من إعلان رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان تشكيل حكومة تصريف أعمال.