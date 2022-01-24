هجمات حوثية جديدة على الإمارات والسعودية، ودعوات لمظاهرات في السودان

هددت جماعة أنصار الله الحوثية بتوسيع نطاق هجماتها ضد الإمارات والسعودية، وذلك بعد ساعات من شن الجماعة هجمات ضد الدولتين الخليجيتين.

وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت اعتراض صاروخين باليستيين قبل أن تسقط بقايا الصاروخين في مناطق متفرقة حول أبو ظبي دون أن يصاب أي شخص، بحسب وزارة الدفاع الإماراتية.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت بسقوط صاروخين على جنوب المملكة ما تسبب في إصابة شخصين.

وتدعم السعودية والإمارات قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في المواجهات ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.