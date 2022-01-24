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هجمات حوثية جديدة على الإمارات والسعودية، ودعوات لمظاهرات في السودان

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  1. الحرب في اليمن: الحوثيون يهددون بتوسيع نطاق هجماتهم ضد السعودية والإمارات

    هددت جماعة أنصار الله الحوثية بتوسيع نطاق هجماتها ضد الإمارات والسعودية، وذلك بعد ساعات من شن الجماعة هجمات ضد الدولتين الخليجيتين.

    وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت اعتراض صاروخين باليستيين قبل أن تسقط بقايا الصاروخين في مناطق متفرقة حول أبو ظبي دون أن يصاب أي شخص، بحسب وزارة الدفاع الإماراتية.

    وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت بسقوط صاروخين على جنوب المملكة ما تسبب في إصابة شخصين.

    وتدعم السعودية والإمارات قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في المواجهات ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

    اليمن
    Copyright: Getty Images

  2. مظاهرات السودان: دعوات لاحتجاجات جديدة للمطالبة بالحكم المدني

    دعت أحزاب سياسية وتجمعات نقابية في السودان إلى تظاهرات جديدة اليوم الاثنين للمطالبة بالحكم المدني والتحول الديموقراطي.

    وطالبت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين المحتجين بالتوجه إلى القصر الجمهوري وسط الخرطوم مع الالتزام بسلمية المظاهرات.

    وأكدت الحكومة أن القوات الأمنية أنها ستعمل على حماية المرافق الاستراتيجية والحيوية وسط الخرطوم وتأمين المتظاهرين، مشيرة إلى ضرورة التزام المحتجين بالسلمية.

    يأتي ذلك بعد انتقادات شديدة وجهت للسلطات السودانية في أعقاب مقتل سبعة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء المشاركة في احتجاجات في الأسبوع الماضي.

    كما تأتي دعوات التظاهر بعد مرور أيام من إعلان رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان تشكيل حكومة تصريف أعمال.

    السودان
    Copyright: Reuters
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