عودة خدمة الإنترنت في اليمن بعد 4 أيام من الانقطاع، والمغرب يواجه مالاوي في كأس الأمم الأفريقية

أمر رئيس الكاميرون، بول بيا ، بإجراء تحقيق في حادث التدافع الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص خارج الملعب الاوليمبي في العاصمة ياوندي قبل مباراة كرة القدم بين الكاميرون وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية يوم أمس الإثنين.

وقال بيان حكومي إن التحقيق سيسعى للكشف عن أسباب وملابسات هذا الحادث المأساوي.

وقد وقع الحادث حينما حاول المشجعون اقتحام الملعب الأوليمبي قبل مباراة بين الكاميرون وجزر القمر في دور الـ 16 للبطولة، ليسفر تدافع أعداد كبيرة من الجماهير عن سقوط 8 ضحايا وإصابة أكثر من 30 شخصًا.

ويُفترض أنه تم تخفيض سعة الملعب بسبب قيود مواجهة وباء كورونا، لكن شهود عيان قالوا إن أعداد الجماهير في المكان بدت أكبر من السعة المسموح بها .

وانتهت المباراة التي شهدت الحادث المأساوي بتأهل الكاميرون إلى ربع النهائي بفوزها على جزر القمر 2-1.

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Getty Images Copyright: Getty Images المشجعون قبيل مباراة كرة القدم بين الكاميرون وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية في الدور الـ16 للبطولة Image caption: المشجعون قبيل مباراة كرة القدم بين الكاميرون وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية في الدور الـ16 للبطولة