عودة خدمة الإنترنت في اليمن بعد 4 أيام من الانقطاع، والمغرب يواجه مالاوي في كأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية: الرئيس الكاميروني يأمر بالتحقيق في حادث التدافع الذي أودى بحياة 8 أشخاص قبل مباراة منتخبي الكاميرون وجزر القمر
أمر رئيس الكاميرون، بول بيا ، بإجراء تحقيق في حادث التدافع الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص خارج الملعب الاوليمبي في العاصمة ياوندي قبل مباراة كرة القدم بين الكاميرون وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية يوم أمس الإثنين.
وقال بيان حكومي إن التحقيق سيسعى للكشف عن أسباب وملابسات هذا الحادث المأساوي.
وقد وقع الحادث حينما حاول المشجعون اقتحام الملعب الأوليمبي قبل مباراة بين الكاميرون وجزر القمر في دور الـ 16 للبطولة، ليسفر تدافع أعداد كبيرة من الجماهير عن سقوط 8 ضحايا وإصابة أكثر من 30 شخصًا.
ويُفترض أنه تم تخفيض سعة الملعب بسبب قيود مواجهة وباء كورونا، لكن شهود عيان قالوا إن أعداد الجماهير في المكان بدت أكبر من السعة المسموح بها .
وانتهت المباراة التي شهدت الحادث المأساوي بتأهل الكاميرون إلى ربع النهائي بفوزها على جزر القمر 2-1.
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كأس الأمم الأفريقية: الرئيس الكاميروني يأمر بالتحقيق في حادث التدافع الذي أودى بحياة 8 أشخاص قبل مباراة منتخبي الكاميرون وجزر القمر
أمر رئيس الكاميرون، بول بيا ، بإجراء تحقيق في حادث التدافع الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص خارج الملعب الاوليمبي في العاصمة ياوندي قبل مباراة كرة القدم بين الكاميرون وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية يوم أمس الإثنين.
وقال بيان حكومي إن التحقيق سيسعى للكشف عن أسباب وملابسات هذا الحادث المأساوي.
وقد وقع الحادث حينما حاول المشجعون اقتحام الملعب الأوليمبي قبل مباراة بين الكاميرون وجزر القمر في دور الـ 16 للبطولة، ليسفر تدافع أعداد كبيرة من الجماهير عن سقوط 8 ضحايا وإصابة أكثر من 30 شخصًا.
ويُفترض أنه تم تخفيض سعة الملعب بسبب قيود مواجهة وباء كورونا، لكن شهود عيان قالوا إن أعداد الجماهير في المكان بدت أكبر من السعة المسموح بها .
وانتهت المباراة التي شهدت الحادث المأساوي بتأهل الكاميرون إلى ربع النهائي بفوزها على جزر القمر 2-1.
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كأس الأمم الأفريقية: المغرب في مواجهة مالاوي والسنغال تلعب أمام الرأس الأخضر
يواجه المغرب مالاوي في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.
كما تقام اليوم في إطار المنافسات نفسها مبارة بين السنعال والرأس الأخضر.
وكان المنتخب الكاميروني المضيف للبطولة قد حقق بالأمس فوزا صعبا على جزر القمر بهدفين لهدف.
الحرب في اليمن: عودة خدمة الإنترنت إلى العمل بعد 4 أيام من الانقطاع
تفيد التقارير الواردة من اليمن بأن شبكة الإنترنت عادت للعمل بعد انقطاع استمر أربعة أيام في أعقاب غارة جوية شنتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية على مدينة الحديدة غربي البلاد.
وكانت مجموعة "نت بلوكس"، التي تتعقب أعطال شبكات الانترنت حول العالم، قد قالت إن انقطاع الانترنت "أعاق بشكل كبير عمل وسائل الاعلام المستقلة ومراقبة حقوق الإنسان".
وأكد التحالف الخميس أنه استهدف مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون وتمر عبرها معظم المساعدات الدولية المرسلة إلى البلاد التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتسبب النزاع الذي يشهده اليمن منذ نحو 8 سنوات في مقتل نحو 377 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.