الخارجية الأمريكية توافق على بيع معدات عسكرية إلى مصر، وتوقيع اتفاق لنقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا

فيروس كورونا: تزايد الضغوط على بوريس جونسون مع اختتام التحقيق في الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء أثناء فترة الإغلاق
وردت أنباء بأن التحقيق الرسمي في مزاعم إقامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وموظفيه حفلات تنتهك قيود كورونا التي فرضتها حكومته قد اكتمل.
ويتوقع أن يُقدم التقرير إلى مكتب جونسون في غضون الساعات القليلة المقبلة.
التحقيق الذي أجرته الموظفة الحكومية، سو غراي، يحتوي أدلة تتضمن صوراً ورسائل نصية، وقد أعلنت كبيرة الموظفين الحكوميين حرصها على نشر التقرير بالكامل.
هذا وأدى قرار شرطة العاصمة لندن أمس التحقيق في "انتهاكات محتملة" إلى زيادة الضغوط على رئيس الوزراء.
إلا أن متحدثاً باسم الحكومة في 10 داونينغ ستريت كان قد صرح بأن بوريس جونسون لا يعتقد أنه خالف القانون.
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أزمة الكهرباء في لبنان: توقيع اتفاق لنقل الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الأراضي السورية
وقّع لبنان اتفاقا مع الأردن لاستجرار الكهرباء منه عبر
سوريا.
ويُتوقع أن
تؤمّن الاتفاقية نحو ساعتين إضافيتين من الكهرباء في لبنان الذي يعاني من تقنيني
قاس جدا في التيار.
كما يُتوقع أن يلي هذا الاتفاق اتفاقٌ آخر مع مصر لاستجرار
الغاز المصري لإنتاج الكهرباء أيضا.
وتعودأزمة
الكهرباء في لبنان إلى أيام الحرب الأهلية قبل نحو أربعين عاما وشكلت عبر عقود
مثالا لسوء الإدارة والهدر في لبنان.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الخارجية الأمريكية توافق على بيع معدات عسكرية إلى مصر
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة لبيع أسلحة معدات
عسكرية إلى مصر تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، وذلك على الرغم من
تحفظات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن
على ملف حقوق الإنسان في مصر.
وتتضمن
الصفقة المحتملة، التي لم تحظى بالموافقة النهائية بعد، بيع طائرات نقل جوي من طراز "سي-130
جيه سوبر هيركيوليز" و أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار.
وقالت
وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن هذه الصفقة "سوف تحسن قدرة مصر
على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل
الإمدادات والمعدات والأفراد".
وتأتي الصفقة الضخمة قبل أيام من الموعد المحدد ليقرر
وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ما إذا كانت الإدارة سوف تفرج عن جزء من
المعونة الأمريكية إلى مصر بعد حجبه في سبتمبر/أيلول الماضي لحين تحسين ملف حقوق
الإنسان.
وتمنح الولايات المتحدة مصر مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3مليارات دولار، منها 300 مليون يربطها الكونغرس الأمريكي بأوضاع حقوق
الإنسان.
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فيروس كورونا: تزايد الضغوط على بوريس جونسون مع اختتام التحقيق في الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء أثناء فترة الإغلاق
وردت أنباء بأن التحقيق الرسمي في مزاعم إقامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وموظفيه حفلات تنتهك قيود كورونا التي فرضتها حكومته قد اكتمل.
ويتوقع أن يُقدم التقرير إلى مكتب جونسون في غضون الساعات القليلة المقبلة.
التحقيق الذي أجرته الموظفة الحكومية، سو غراي، يحتوي أدلة تتضمن صوراً ورسائل نصية، وقد أعلنت كبيرة الموظفين الحكوميين حرصها على نشر التقرير بالكامل.
هذا وأدى قرار شرطة العاصمة لندن أمس التحقيق في "انتهاكات محتملة" إلى زيادة الضغوط على رئيس الوزراء.
إلا أن متحدثاً باسم الحكومة في 10 داونينغ ستريت كان قد صرح بأن بوريس جونسون لا يعتقد أنه خالف القانون.
أزمة الكهرباء في لبنان: توقيع اتفاق لنقل الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الأراضي السورية
وقّع لبنان اتفاقا مع الأردن لاستجرار الكهرباء منه عبر سوريا.
ويُتوقع أن تؤمّن الاتفاقية نحو ساعتين إضافيتين من الكهرباء في لبنان الذي يعاني من تقنيني قاس جدا في التيار.
كما يُتوقع أن يلي هذا الاتفاق اتفاقٌ آخر مع مصر لاستجرار الغاز المصري لإنتاج الكهرباء أيضا.
وتعودأزمة الكهرباء في لبنان إلى أيام الحرب الأهلية قبل نحو أربعين عاما وشكلت عبر عقود مثالا لسوء الإدارة والهدر في لبنان.
الخارجية الأمريكية توافق على بيع معدات عسكرية إلى مصر
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة لبيع أسلحة معدات عسكرية إلى مصر تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، وذلك على الرغم من تحفظات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على ملف حقوق الإنسان في مصر.
وتتضمن الصفقة المحتملة، التي لم تحظى بالموافقة النهائية بعد، بيع طائرات نقل جوي من طراز "سي-130 جيه سوبر هيركيوليز" و أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن هذه الصفقة "سوف تحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد".
وتأتي الصفقة الضخمة قبل أيام من الموعد المحدد ليقرر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ما إذا كانت الإدارة سوف تفرج عن جزء من المعونة الأمريكية إلى مصر بعد حجبه في سبتمبر/أيلول الماضي لحين تحسين ملف حقوق الإنسان.
وتمنح الولايات المتحدة مصر مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3مليارات دولار، منها 300 مليون يربطها الكونغرس الأمريكي بأوضاع حقوق الإنسان.