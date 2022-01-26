الخارجية الأمريكية توافق على بيع معدات عسكرية إلى مصر، وتوقيع اتفاق لنقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا

وردت أنباء بأن التحقيق الرسمي في مزاعم إقامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وموظفيه حفلات تنتهك قيود كورونا التي فرضتها حكومته قد اكتمل.

ويتوقع أن يُقدم التقرير إلى مكتب جونسون في غضون الساعات القليلة المقبلة.

التحقيق الذي أجرته الموظفة الحكومية، سو غراي، يحتوي أدلة تتضمن صوراً ورسائل نصية، وقد أعلنت كبيرة الموظفين الحكوميين حرصها على نشر التقرير بالكامل.

هذا وأدى قرار شرطة العاصمة لندن أمس التحقيق في "انتهاكات محتملة" إلى زيادة الضغوط على رئيس الوزراء.

إلا أن متحدثاً باسم الحكومة في 10 داونينغ ستريت كان قد صرح بأن بوريس جونسون لا يعتقد أنه خالف القانون.