وزير الخارجية اللبناني "يرفض تسليم سلاح حزب الله"، والخطوط الجوية الكويتية تعلق الرحلات إلى العراق

تم إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية في شمال شرق الولايات المتحدة، بسبب العاصفة الشتوية القوية التي تضرب المنطقة.

وأفادت المطارات الرئيسية في نيويورك عن إيقاف 600 رحلة جوية، وحذرت من أن عدد الرحلات الملغاة قد يرتفع في ظل العاصفة.

وأعلن حكام الولايات في خمس ولايات أمريكية، من بينها نيويورك وفرجينيا، حالة الطوارئ، وحذروا من احتمال انقطاع التيار الكهربائي وحصول المزيد من الفوضى في السفر.

خبراء الأرصاد الجوية وصفوا العاصفة القادمة بالـ"خطيرة" وقالوا إن بعض المناطق قد تشهد تساقط ثلوج تبلغ 60 سنتيمتراً.