وزير الخارجية اللبناني "يرفض تسليم سلاح حزب الله"، والخطوط الجوية الكويتية تعلق الرحلات إلى العراق

تم\nإلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية في شمال شرق الولايات المتحدة، بسبب العاصفة\nالشتوية القوية التي تضرب المنطقة. وأفادت\nالمطارات الرئيسية في نيويورك عن إيقاف 600 رحلة جوية، وحذرت من أن عدد الرحلات\nالملغاة قد يرتفع في ظل العاصفة. وأعلن\nحكام الولايات في خمس ولايات أمريكية، من بينها نيويورك وفرجينيا، حالة الطوارئ،\nوحذروا من احتمال انقطاع التيار الكهربائي وحصول المزيد من الفوضى في السفر. خبراء الأرصاد الجوية وصفوا العاصفة\nالقادمة بالـ"خطيرة" وقالوا إن بعض المناطق قد تشهد تساقط ثلوج تبلغ 60\nسنتيمتراً.
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إلغاء أكثر من 5 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب الأحوال الجوية
تم إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية في شمال شرق الولايات المتحدة، بسبب العاصفة الشتوية القوية التي تضرب المنطقة.
وأفادت المطارات الرئيسية في نيويورك عن إيقاف 600 رحلة جوية، وحذرت من أن عدد الرحلات الملغاة قد يرتفع في ظل العاصفة.
وأعلن حكام الولايات في خمس ولايات أمريكية، من بينها نيويورك وفرجينيا، حالة الطوارئ، وحذروا من احتمال انقطاع التيار الكهربائي وحصول المزيد من الفوضى في السفر.
خبراء الأرصاد الجوية وصفوا العاصفة القادمة بالـ"خطيرة" وقالوا إن بعض المناطق قد تشهد تساقط ثلوج تبلغ 60 سنتيمتراً.
الخطوط الجوية الكويتية تعلق الرحلات إلى العراق مؤقتا عقب الهجوم الذي استهدف مطار بغداد
قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية يوم أمس في تغريدة على تويتر إنه تم تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا.
وأضافت الشركة أن التعليق جاء بناء علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك "نظرا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية".
وسقطت عدة صواريخ في مجمع مطار بغداد الدولي يوم الجمعة مما ألحق أضرارا بطائرة.
لبنان ودول الخليج: اجتماع الكويت "لن يشهد موافقة لبنانية على مقترح تسليم سلاح حزب الله"
استبق وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، اجتماعه مع نظرائه الخليجيين اليوم في الكويت بتصريحات صحفية شدد فيها على أنه لن يقبل بـ"تسليم سلاح حزب الله" كشرط لإنهاء الأزمة بين بيروت والدول الخليجية.
وتأتي زيارة الوزير اللبناني إلى الكويت بعد أشهر من أزمة دبلوماسية بدأت مع تداول تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول الحرب في اليمن ودور السعودية فيها.
وكان وزير الخارجية الكويتي قد زار لبنان مؤخرا وسلم المسؤولين في بيروت قائمة مقترحات لإنهاء الأزمة من بينها نزع سلاح حزب الله الموالي لطهران.
وقالت وكالة أنباء رويترز إن مسودة رسالة الحكومة اللبنانية إلى الوزراء الخليجيين لم تتضمن أية إشارات إلى قضية سلاح حزب الله.