صواريخ تستهدف مطار بغداد الدولي، والمغرب يفتح أجواءه أمام الرحلات الدولية الشهر المقبل

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أفاد مصدر في "التحالف الدولي" أن ما لا يقل عن 6 صواريخ سقطت على مطار بغداد الدولي فجر اليوم. وقال المصدر لبي بي سي، إن "نظام الدفاع الجوي العراقي تمكن من اعتراض تلك الصواريخ، التي سقطت على منطقة المدرج والمناطق القريبة من الجانب المدني للمطار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "المليشيات الخارجة عن القانون للمرة الثانية في هذا الشهر تهدد وتقصف مطار بغداد الدولي".

من جهتها قالت شركة الخطوط الجوية العراقية أن رحلاتها لم تتوقف. وجاء في بيان لها إن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر الجمعة أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة في محيط المطار.