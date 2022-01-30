أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات، ومواجهة عربية حاسمة في كأس الأمم الأفريقية

تقام اليوم مباراة في الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية بين منتخبي مصر والمغرب.

وسيواجه الفائز في مباراة اليوم الكاميرون مستضيفة البطولة في الدور نصف النهائي

كما تقام أيضا مباراة بين السنغال وغينيا الاستوائية.

وكان منتخب بوركينا فاسو قد أقصى تونس بالأمس.