الرئيس الإسرائيلي يواصل زيارته لأبوظبي رغم الهجوم الحوثي على الإمارات، وتقرير أممي ينتقد طالبان

روسيا وأوكرانيا: مجلس الأمن يجتمع لمناقشة الأزمة الأوكرانية
من
المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم الإثنين (1500 غرينتش)
بناء على طلب الولايات المتحدة لمناقشة التعبئة العسكرية الروسية على طول الحدود مع
أوكرانيا.
وقالت السفيرة
الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن تصرفات روسيا تشكل "تهديدًا
للسلم والأمن الدوليين".
ورد نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري
بوليانسكي من جانبه مؤكدا أن المزاعم الواردة في هذا السياق "لا أساس لها من الصحة" وأعرب عن أمله في ألا يدعم أعضاء
المجلس الآخرون ما وصفها بـ "حيلة العلاقات العامة الواضحة والمخزية".
وتشير تقارير
صحفية الى أن رد فعل روسيا ينبئ عن أنها قد تحاول عرقلة الاجتماع الأممي.
أفغانستان تحت حكم طالبان: تقرير للأمم المتحدة يتهم الحركة الإسلامية بقتل العشرات من أعضاء الحكومة السابقة وأفراد الأمن
أفاد
تقرير للأمم المتحدة الأحد بأن حركة طالبان وحلفاءها قتلوا العشرات من أعضاء
الحكومة الأفغانية السابقين وأفراد الأمن والأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية.
ويصف التقرير الانتقاص الشديد من حقوق الإنسان
من جانب الحكام الجدد في أفغانستان بالإضافة إلى عمليات القتل السياسي وتقييد حقوق
المرأة والحق بالاحتجاج.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش في التقرير "رغم إعلان عفو عام عن أعضاء سابقين في الحكومة والقوى
الأمنيّة وعمّن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرّت بعثة الأمم المتحدة
لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتلقّي مزاعم ذات صدقيّة عن عمليّات قتل وخطف قسري
وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأفراد".
وقال التقرير إنه منذ أن استولت طالبان على
كابول في 15 آب/أغسطس، تلقت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أكثر من 100 تقرير عن
عمليات قتل تعتبرها ذات صدقية.
وزير الخارجية العماني يزور دمشق لبحث "عودة سوريا إلى الجامعة العربية"
يصل
وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الى دمشق صباح
اليوم على رأس وفد رسمي.
وسوف
يلتقي الوزير العُماني نظيره السوري فيصل مقداد حيث يجريالجانبان مباحثات تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك
وتطورات الأوضاع في المنطقة.
كما
يتوقع ان يلتقي الوزير العُماني الرئيس السوري بشار الأسد وينقل رسالة من القيادة
العمانية للأسد.
وتعتبر
زيارة الوزير البوسعيدي هي الأولى له لسوريا منذ توليه منصب وزير الخارجية في
بلاده في آب 2020.
وترى
مصادر سورية متابعة ان زيارة الوزير العُماني ستتركز على
العلاقات العربية العربية وعودة سورية الى الجامعة العربية ومشاركتها
في القمة العربية القادمة في الجزائر.
الحرب في اليمن: هجوم حوثي على الإمارات بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي لأبوظبي
شنت حركة أنصار
الله الحوثية اليمنية هجوما جديدا على الإمارات، في وقت يقوم فيه الرئيس
الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارة إلى الدولة الخليجية.
وبينما قالت
الإمارات إنها اعترضت صاروخا أطلق الحوثيون دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، قالت
وسائل إعلام تابعة للحركة اليمنية إن الهجوم شمل استهداف مطار أبوظبي بصواريخ
باليستية وأهداف حساسة في دبي.
ويعد هذا ثالث
هجوم من نوعه في خلال أسبوعين يستهدف الإمارات التي تدعم قوات الرئيس اليمني عبد
ربه منصور هادي في المواجهات ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وقال بيان صادر عن مكتب
الرئيس الإسرائيلي أنه سيواصل زيارته للإمارات حسب ما هو مقرر مسبقابعد أن "جرى اطلاع الرئيس على تفاصيل
الواقعة. ولم يكن ثمة خطر، ولا يوجد خطر على الرئيس والوفد المرافق له".
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روسيا وأوكرانيا: مجلس الأمن يجتمع لمناقشة الأزمة الأوكرانية
من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم الإثنين (1500 غرينتش) بناء على طلب الولايات المتحدة لمناقشة التعبئة العسكرية الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن تصرفات روسيا تشكل "تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".
ورد نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي من جانبه مؤكدا أن المزاعم الواردة في هذا السياق "لا أساس لها من الصحة" وأعرب عن أمله في ألا يدعم أعضاء المجلس الآخرون ما وصفها بـ "حيلة العلاقات العامة الواضحة والمخزية".
وتشير تقارير صحفية الى أن رد فعل روسيا ينبئ عن أنها قد تحاول عرقلة الاجتماع الأممي.
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أفغانستان تحت حكم طالبان: تقرير للأمم المتحدة يتهم الحركة الإسلامية بقتل العشرات من أعضاء الحكومة السابقة وأفراد الأمن
أفاد تقرير للأمم المتحدة الأحد بأن حركة طالبان وحلفاءها قتلوا العشرات من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقين وأفراد الأمن والأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية.
ويصف التقرير الانتقاص الشديد من حقوق الإنسان من جانب الحكام الجدد في أفغانستان بالإضافة إلى عمليات القتل السياسي وتقييد حقوق المرأة والحق بالاحتجاج.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التقرير "رغم إعلان عفو عام عن أعضاء سابقين في الحكومة والقوى الأمنيّة وعمّن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرّت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتلقّي مزاعم ذات صدقيّة عن عمليّات قتل وخطف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأفراد".
وقال التقرير إنه منذ أن استولت طالبان على كابول في 15 آب/أغسطس، تلقت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أكثر من 100 تقرير عن عمليات قتل تعتبرها ذات صدقية.
وزير الخارجية العماني يزور دمشق لبحث "عودة سوريا إلى الجامعة العربية"
يصل وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الى دمشق صباح اليوم على رأس وفد رسمي.
وسوف يلتقي الوزير العُماني نظيره السوري فيصل مقداد حيث يجريالجانبان مباحثات تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.
كما يتوقع ان يلتقي الوزير العُماني الرئيس السوري بشار الأسد وينقل رسالة من القيادة العمانية للأسد.
وتعتبر زيارة الوزير البوسعيدي هي الأولى له لسوريا منذ توليه منصب وزير الخارجية في بلاده في آب 2020.
وترى مصادر سورية متابعة ان زيارة الوزير العُماني ستتركز على العلاقات العربية العربية وعودة سورية الى الجامعة العربية ومشاركتها في القمة العربية القادمة في الجزائر.
الحرب في اليمن: هجوم حوثي على الإمارات بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي لأبوظبي
شنت حركة أنصار الله الحوثية اليمنية هجوما جديدا على الإمارات، في وقت يقوم فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارة إلى الدولة الخليجية.
وبينما قالت الإمارات إنها اعترضت صاروخا أطلق الحوثيون دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، قالت وسائل إعلام تابعة للحركة اليمنية إن الهجوم شمل استهداف مطار أبوظبي بصواريخ باليستية وأهداف حساسة في دبي.
ويعد هذا ثالث هجوم من نوعه في خلال أسبوعين يستهدف الإمارات التي تدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في المواجهات ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي أنه سيواصل زيارته للإمارات حسب ما هو مقرر مسبقابعد أن "جرى اطلاع الرئيس على تفاصيل الواقعة. ولم يكن ثمة خطر، ولا يوجد خطر على الرئيس والوفد المرافق له".