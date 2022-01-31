الرئيس الإسرائيلي يواصل زيارته لأبوظبي رغم الهجوم الحوثي على الإمارات، وتقرير أممي ينتقد طالبان

من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم الإثنين (1500 غرينتش) بناء على طلب الولايات المتحدة لمناقشة التعبئة العسكرية الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن تصرفات روسيا تشكل "تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".

ورد نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي من جانبه مؤكدا أن المزاعم الواردة في هذا السياق "لا أساس لها من الصحة" وأعرب عن أمله في ألا يدعم أعضاء المجلس الآخرون ما وصفها بـ "حيلة العلاقات العامة الواضحة والمخزية".

وتشير تقارير صحفية الى أن رد فعل روسيا ينبئ عن أنها قد تحاول عرقلة الاجتماع الأممي.

ونرشح لكم:

روسيا وأوكرانيا: واشنطن تحذر من غزو روسي "مروع" لأوكرانيا، وزيلينسكي يطالب الغرب بعدم إثارة الذعر