العفو الدولية تقول إن إسرائيل تمارس "الفصل العنصري" بحق الفلسطينيين، ومصر تبدأ تطبيق زيادة رسوم عبور قناة السويس

العفو الدولية تقول إن إسرائيل تمارس "الفصل العنصري" بحق الفلسطينيين
قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تمارس "الفصل
العنصري" بحق الفلسطينيين في جميع المناطق التي تخضع لسلطتها.
وأشارت المنظمة الحقوقية في تقرير
صدر لها إلى أن الفلسطينيين يُعاملون على أنهم "جماعة عرقية أدنى مرتبة" وأنهم عرضة لعمليات "الاستيلاء الهائلة على الأراضي
والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود
الشديدة على حرية التنقل".
إلا أن العفو الدولية قالت إنها وإن كانت لا
تقارن بين ما تقوم به إسرائيل وما كانت تتبناه حكومة جنوب أفريقيا زمن الفصل
العنصري، إلا أن السياسات الإسرائيلية تشكل "أجزاءً من نظام
يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي".
وتعد
العفو الدولية ثالث منظمة حقوقية كبرى تصف إسرائيل بـ"نظام فصل عنصري".
من جهتها دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية المنظمة
إلى سحب التقرير الذي وصفته بـ"المعادي للسامية".
قناة السويس: بدء تطبيق زيادة رسوم عبور العديد من السفن للمر المائي المصري
تبدأ
هيئة قناة السويس المصرية اليوم تطبيق زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن
العابرة لقناة السويس بنسبة 6 في المائة، باستثناء السفن السياحية وناقلات الغاز
الطبيعي المُسَال.
وبدأت
الهيئة مطلع يناير/كانون الثاني الماضي تقليل نسب التخفيضات التي كانت قد طبقتها
على الخطوط الملاحية العابرة بالمجرى الملاحي الدولي لقناة السويس، بنسب تراوحت من
5 إلى 10 في المائة.
وبررت
هيئة قناة السويس قرارها بتخفيض قيمة الحوافز التي كانت قد أعلنتها إبان أزمة
كورونا العالمية بأنها ترغب في الاستفادة من زيادة حركة الملاحة العالمية، خاصة
بالنسبة لسفن الحاويات، بعد إعادة فتح الموانئ واستئناف العمل فيها بكامل طاقتها.
وتُمثل
حركة الغاز المُسَال العابرة بقناة السويس نحو 4.5 في المائة من إجمالي حركة
التجارة العابرة بالقناة.
ويرى
مراقبون أن استثناء السفن السياحية من زيادة رسوم العبور يأتي تماشيا مع أوضاع
السياحة العالمية التي تضررت بشدة خلال العامين الماضيين بسبب انتشار جائحة كورونا
على مستوى العالم.
وكانت هيئة
قناة السويس قد أعلنت أنها حققت في عام 2021 إيرادات بلغت 6.3 مليار دولار، مقابل
5.6 مليار دولار خلال عام 2020 ، بزيادة قدرها 720 مليونًا، وسجلت حركة الملاحة
بالقناة خلال عام 2021 عبور 20694 سفينة من الاتجاهين بزيادة قدرها نحو 10 في
المائة عن العام السابق.
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فيروس كورونا: نقل اجتماع اقتصادي دولي من مراكش إلى واشنطن على أن تستضيف المدينة المغربية نسخة العام المقبل
أعلن
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الإثنين أنّ اجتماعاتهما السنوية التي كان
مقرّراً عقدها هذا الخريف في مراكش ستُعقد بدلاً من ذلك في واشنطن بسبب فيروس
كورونا، على أن تستضيف المدينة المغربية اجتماعات خريف 2023.
وقالت المؤسّستان الماليّتان الدوليّتان في بيان
مشترك إنّهما و"بالتشاور مع المملكة المغربية" تعلنان أنّ
"الاجتماعات السنوية التي كان من المقرّر عقدها في مدينة مراكش بالمملكة
المغربية في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 سوف تُعقد في واشنطن
العاصمة بسبب استمرار عدم اليقين بشأن جائحة كوفيد-19".
وأضاف البيان أنّ "الاجتماعات السنوية في
تشرين الأول/أكتوبر 2023 سوف تُعقد في مدينة
مراكش".
ويشارك
في هذه الاجتماعات محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية ومديرون
تنفيذيون من القطاع الخاص وممثلون عن المجتمع المدني ووسائل إعلام وأكاديميون من
جميع أنحاء العالم.
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العفو الدولية تقول إن إسرائيل تمارس "الفصل العنصري" بحق الفلسطينيين
قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تمارس "الفصل العنصري" بحق الفلسطينيين في جميع المناطق التي تخضع لسلطتها.
وأشارت المنظمة الحقوقية في تقرير صدر لها إلى أن الفلسطينيين يُعاملون على أنهم "جماعة عرقية أدنى مرتبة" وأنهم عرضة لعمليات "الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل".
إلا أن العفو الدولية قالت إنها وإن كانت لا تقارن بين ما تقوم به إسرائيل وما كانت تتبناه حكومة جنوب أفريقيا زمن الفصل العنصري، إلا أن السياسات الإسرائيلية تشكل "أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي".
وتعد العفو الدولية ثالث منظمة حقوقية كبرى تصف إسرائيل بـ"نظام فصل عنصري".
من جهتها دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية المنظمة إلى سحب التقرير الذي وصفته بـ"المعادي للسامية".
قناة السويس: بدء تطبيق زيادة رسوم عبور العديد من السفن للمر المائي المصري
تبدأ هيئة قناة السويس المصرية اليوم تطبيق زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 6 في المائة، باستثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المُسَال.
وبدأت الهيئة مطلع يناير/كانون الثاني الماضي تقليل نسب التخفيضات التي كانت قد طبقتها على الخطوط الملاحية العابرة بالمجرى الملاحي الدولي لقناة السويس، بنسب تراوحت من 5 إلى 10 في المائة.
وبررت هيئة قناة السويس قرارها بتخفيض قيمة الحوافز التي كانت قد أعلنتها إبان أزمة كورونا العالمية بأنها ترغب في الاستفادة من زيادة حركة الملاحة العالمية، خاصة بالنسبة لسفن الحاويات، بعد إعادة فتح الموانئ واستئناف العمل فيها بكامل طاقتها.
وتُمثل حركة الغاز المُسَال العابرة بقناة السويس نحو 4.5 في المائة من إجمالي حركة التجارة العابرة بالقناة.
ويرى مراقبون أن استثناء السفن السياحية من زيادة رسوم العبور يأتي تماشيا مع أوضاع السياحة العالمية التي تضررت بشدة خلال العامين الماضيين بسبب انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم.
وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت أنها حققت في عام 2021 إيرادات بلغت 6.3 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 ، بزيادة قدرها 720 مليونًا، وسجلت حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 عبور 20694 سفينة من الاتجاهين بزيادة قدرها نحو 10 في المائة عن العام السابق.
فيروس كورونا: نقل اجتماع اقتصادي دولي من مراكش إلى واشنطن على أن تستضيف المدينة المغربية نسخة العام المقبل
أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الإثنين أنّ اجتماعاتهما السنوية التي كان مقرّراً عقدها هذا الخريف في مراكش ستُعقد بدلاً من ذلك في واشنطن بسبب فيروس كورونا، على أن تستضيف المدينة المغربية اجتماعات خريف 2023.
وقالت المؤسّستان الماليّتان الدوليّتان في بيان مشترك إنّهما و"بالتشاور مع المملكة المغربية" تعلنان أنّ "الاجتماعات السنوية التي كان من المقرّر عقدها في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 سوف تُعقد في واشنطن العاصمة بسبب استمرار عدم اليقين بشأن جائحة كوفيد-19".
وأضاف البيان أنّ "الاجتماعات السنوية في تشرين الأول/أكتوبر 2023 سوف تُعقد في مدينة مراكش".
ويشارك في هذه الاجتماعات محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية ومديرون تنفيذيون من القطاع الخاص وممثلون عن المجتمع المدني ووسائل إعلام وأكاديميون من جميع أنحاء العالم.