جامعات أفغانية تفتح أبوابها أمام الطالبات، والجيش المصري يبرم اتفاقا لشراء أسلحة من كوريا الجنوبية

الجيش المصري يبرم اتفاقا لشراء أسلحة من كوريا الجنوبية
أبرم
الجيش المصري اتفاقا قيمته 1,66 مليار دولار مع شركة "هانوا" الكورية
الجنوبية للصناعات الدفاعية والعسكرية، لشراء أسلحة مدفعية من طراز "كيه-9
هاوتزر" بالاضافة إلى تصنيعها محليا.
وأكد
الجيش المصري ورئاسة كوريا الجنوبية في بيانين الثلاثاء الاتفاق.
ولم يكشف بيان الجيش عن قيمة الاتفاق، لكن بيان
الرئاسة الكورية الجنوبية أكد أن العقد "تجاوز 2 تريليون وون (1,66 مليار
دولار)، ولا يمثّل فقط الصادرات الأكبر لمدفعية كيه-9 هاوتزر، ولكنه أيضا بمثابة
فرصة للاعتراف مرة أخرى بتميز نظام الأسلحة في كوريا الجنوبية".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الجنوبية
يونهاب عن شركة هانوا أن هذا الاتفاق "يمثل الظهور الأول لهذا النظام من
المدفعية في افريقيا (..) ويجعل مصر الدولة الأجنبية التاسعة التي تستخدمه".
طائرات حربية تركية تشن غارات على مواقع تابعة لمسلحين أكراد في العراق وسوريا
شنت طائرات حربية تركية غارات على مواقع تابعة
لقوات كردية في العراق وسوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن العملية الجوية
استهدفت مسلحين من حزب العمال الكردستاني، الذي له قواعد في العراق، فضلا عن وحدات
حماية الشعب الكردية السورية، دون الكشف عن توقيت ومكان الغارات.
من جهتها أدانت السلطات العراقية ما وصفته بخرق طائرات مسيّرة تركية مساء أمس الثلاثاء
الأجواء العراقية في شمالي العراق. وأشار بيان
لخلية الإعلام الأمني في العراق إلى أن الغارات
استهدفت قضائي سنجار ومخمور.
وتعتبر تركيا كلا من حزب العمال الكردستاني ووحدات
حماية الشعب الكردي كيانات إرهابية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أفغانستان تحت حكم طالبان: جامعات عامة تفتح أبوابها أمام الطالبات لأول مرة منذ أشهر
فتحت بضع جامعات رسمية الأربعاء أبوابها في أفغانستان للمرة الأولى منذ
عودة حركة طالبان إلى الحكم قبل نحو ستة أشهر، فيما حضرت قلة من الطالبات الصفوف
حيث سيتم الفصل بين الجنسين، بحسب مسؤولين.
وبرغم إعادة فتح المدارس الابتدائية، لا تزال تلك الثانوية والجامعات
الرسمية مغلقة أمام الفتيات في غالبية المحافظات منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم
في آب/أغسطس مع اتمام انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من البلاد.
ومنذ عودتها فرضت حركة طالبان، قيوداً تدريجياً على النساء أعادت إلى
الأذهان الفترة الأولى من حكمها بين 1996 و2001 حين أطاح بها الغزو الأميركي.
وتُعد حقوق المرأة، وبشكل خاص في مجال التعليم، من أبرز القضايا العالقة
بين حكومة طالبان والمجتمع الدولي.
وبعدما كانت تشدد على أنها تضع السياسات المناسبة لإعادة فتح الجامعات
العامة أمام النساء مع احترام ضرورة الفصل بين الطالبات والطلبة، أعلن مسؤولون في
حكومة طالبان إعادة فتح الجامعات الرسمية الأربعاء في ست ولايات هي لغمان وننغرهار
وقندهار ونمروز وهلمند وفرح.
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الجيش المصري يبرم اتفاقا لشراء أسلحة من كوريا الجنوبية
أبرم الجيش المصري اتفاقا قيمته 1,66 مليار دولار مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية للصناعات الدفاعية والعسكرية، لشراء أسلحة مدفعية من طراز "كيه-9 هاوتزر" بالاضافة إلى تصنيعها محليا.
وأكد الجيش المصري ورئاسة كوريا الجنوبية في بيانين الثلاثاء الاتفاق.
ولم يكشف بيان الجيش عن قيمة الاتفاق، لكن بيان الرئاسة الكورية الجنوبية أكد أن العقد "تجاوز 2 تريليون وون (1,66 مليار دولار)، ولا يمثّل فقط الصادرات الأكبر لمدفعية كيه-9 هاوتزر، ولكنه أيضا بمثابة فرصة للاعتراف مرة أخرى بتميز نظام الأسلحة في كوريا الجنوبية".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الجنوبية يونهاب عن شركة هانوا أن هذا الاتفاق "يمثل الظهور الأول لهذا النظام من المدفعية في افريقيا (..) ويجعل مصر الدولة الأجنبية التاسعة التي تستخدمه".
طائرات حربية تركية تشن غارات على مواقع تابعة لمسلحين أكراد في العراق وسوريا
شنت طائرات حربية تركية غارات على مواقع تابعة لقوات كردية في العراق وسوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن العملية الجوية استهدفت مسلحين من حزب العمال الكردستاني، الذي له قواعد في العراق، فضلا عن وحدات حماية الشعب الكردية السورية، دون الكشف عن توقيت ومكان الغارات.
من جهتها أدانت السلطات العراقية ما وصفته بخرق طائرات مسيّرة تركية مساء أمس الثلاثاء الأجواء العراقية في شمالي العراق. وأشار بيان لخلية الإعلام الأمني في العراق إلى أن الغارات استهدفت قضائي سنجار ومخمور.
وتعتبر تركيا كلا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي كيانات إرهابية.
أفغانستان تحت حكم طالبان: جامعات عامة تفتح أبوابها أمام الطالبات لأول مرة منذ أشهر
فتحت بضع جامعات رسمية الأربعاء أبوابها في أفغانستان للمرة الأولى منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم قبل نحو ستة أشهر، فيما حضرت قلة من الطالبات الصفوف حيث سيتم الفصل بين الجنسين، بحسب مسؤولين.
وبرغم إعادة فتح المدارس الابتدائية، لا تزال تلك الثانوية والجامعات الرسمية مغلقة أمام الفتيات في غالبية المحافظات منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في آب/أغسطس مع اتمام انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من البلاد.
ومنذ عودتها فرضت حركة طالبان، قيوداً تدريجياً على النساء أعادت إلى الأذهان الفترة الأولى من حكمها بين 1996 و2001 حين أطاح بها الغزو الأميركي.
وتُعد حقوق المرأة، وبشكل خاص في مجال التعليم، من أبرز القضايا العالقة بين حكومة طالبان والمجتمع الدولي.
وبعدما كانت تشدد على أنها تضع السياسات المناسبة لإعادة فتح الجامعات العامة أمام النساء مع احترام ضرورة الفصل بين الطالبات والطلبة، أعلن مسؤولون في حكومة طالبان إعادة فتح الجامعات الرسمية الأربعاء في ست ولايات هي لغمان وننغرهار وقندهار ونمروز وهلمند وفرح.