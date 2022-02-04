بريطانيا: زلزال يضرب حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون
استقال أربعة من كبار مساعدي رئيس الوزراء البريطاني بوريس
جونسون في غضون ساعات من بعضهم البعض وسط ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء.
ومن بين المساعدين المستقيلين مسؤولة السياسات في عشرة
داوننغ ستريت منيرة ميرزا بسبب ما وصفته بأنه هجوم "فظيع" من قبل رئيس
الوزراء على كير ستارمرز، زعيم حزب العمال المعارض.
ومن بين المستقيلين أيضا ثلاثة موظفين وجدوا أنفسهم وسط الزوبعة
التي أثارها الخلاف الذي أحدثته في البلاد مسألة إقامة عدد من الحفلات في مقر
رئاسة الوزراء بينما كانت البلاد في حالة إغلاق شامل بسبب جائحة كورونا، وقد حضر رئيس الوزراء إحداها، في مخالفة واضحة للقواعد التي سنتها حكومته نفسها للحد
من تفشي الوباء.
ومن بين المساعدين المستقلين أيضا مارتن رينولدز، الذي كان حاضرا
أيضا إحدى تلك الحفلات وهو الذي أرسل دعوة إلى زميلاته وزملائه في مقر الحكومة بريدا الكترونيا جاء فيه: "أحضر
مشروبك الخاص".
وجاءت هذه الإستقالات في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء
المزيد التشكيك في قيادته لحزب المحافظين الحاكم حتى من بين أعضاء حزبه الذين يطالبونه بالتنحي عن منصبه، وهو الأمر الذي يرفضه جونسون، معتبرا أن اعتذاره عن
مشاركته في إحدى تلك الحفلات يكفي.
ومن بين الذين قدَموا إستقالاتهم من طاقم جونسون كذلك هو مدير
الاتصالات جاك دويل الذي تنحي عن منصبه بعد وقت قصير من إستقالة زميلته ميرزا.
وعلمت بي بي سي أن هناك 17 نائبا من حزب المحافظين قدموا
رسائل بحجب الثقة عن رئيس الوزراء.
وظلت منيرة ميرزا، كبيرة
مستشاري جونسون التي استقالت من منصبها كرئيسة لقسم السياسات لدى بوريس جونسون
لمدة 14 عامًا، بما في ذلك عندما كان عمدة لندن، وكان يُنظر إليها على أنها العقل
المدبر لجونسون، والتي تحظى بثقته الكبيرة.
أما جاك دويل فقد عمل صحفيا في ديلي ميل قبل أن ينضم إلى
داونينغ ستريت، وبحسب ما ورد فقد حضر دويل أحد تجمعات عيد الميلاد في ديسمبر/كانون
الأول 2020 ، حيث شكر الموظفين على عملهم.
أما مارتن رينولدز فكان يعمل موظفا مدنيا، وشغل منصب كبير
المستشارين الخاصين لبوريس جونسون، حيث ترأس
المكتب الخاص لرئيس الوزراء، وهو المسؤول عن إرسال دعوة بالبريد الإلكتروني إلى
الموظفين تدعوهم لحضور إحدى تلك الحفلات في حديقة رئاسة الوزراء وإحضار مشروباتهم الروحية الخاصة ، طالبا منهم الأخذ بعين
الإعتبار التباعد المكاني كما ورد في الدعوة.
اوكرانيا وروسيا: واشنطن تقول إن موسكو قد تفبرك هجوما وهميا اوكرانيا لتبرير غزوها
قالت الولايات
المتحدة إن روسيا تخطط لفبركة هجوم
أوكراني وهمي لتبرير غزو أوكرانيا.
وأضافت أن
موسكو ستنشر على الأرجح مقطع فيديو يظهر هجوماً
أوكرانيا على الأراضي الروسية أو ضد الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.
ونفت روسيا سابقاً أنها تنوي اختلاق هجوم وهمي ولم
تقدم الولايات المتحدة أدلة لدعم إدعائها.
وقال المتحدث
باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين يوم الخميس "لدينا معلومات ترجح قيام الروس
باختلاق ذريعة للغزو".
وقال: "كجزء
من هذا الهجوم الوهمي نعتقد أن روسيا ستنتج شريطاً دعائياً مصوراً مثيراً للصدمة
يتضمن صور جثث وممثلين يقومومن بدور المعزين وصوراً لمواقع مدمرة".
وقال مسؤولون
أميركيون إن
الشريط المصور هو مجرد أحد السيناريوهات التي قد تلجأ عليها روسيا كذريعة لغزو جارتها.
أبو إبراهيم القرشي: واشنطن تقول إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية فجّر نفسه خلال الغارة الأمريكية
تدربت القوات الأمريكية مراراً وتكراراً على المداهمة، على أمل القبض على زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، الذي كان يتحصن مع عائلته في الطابق الثالث من مبنى سكني في بلدة أطمة السورية على الحدود مع تركيا.
لكن قبل أن يتمكنوا من الوصول إليه، فجّر أبو إبراهيم الهاشمي القرشي نفسه بحزام ناسف، مما أدى إلى انفجار كبير قذف بالعديد من الجثث، بما في ذلك جثته، خارج المبنى الذي كان يتحصن فيه.
الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان يراقب المداهمة من غرفة العمليات في البيت الأبيض، وصف انتحار القرشي بأنه "عمل أخير من الجبن اليائس".
مقتل القرشي يشبه إلى حد كبير مقتل سلفه، مؤسس الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، الذي فجر نفسه خلال غارة أمريكية في سوريا عام 2019.
وقال الجنرال الأمريكي فرانك ماكنزي، الذي يشرف على القوات الأمريكية في المنطقة والذي كان يقدم تحديثات عن العملية لبايدن، إن القوات الأمريكية أخرجت ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال من الطابق الاول في المبنى قبل أن ينسُف الانفجار الطابق العلوي.
وأضاف ماكنزي أن الانفجار قتل جميع الأشخاص في الطابق الثالث وأن القرشي وزوجته وطفليه لقوا حتفهم.
ومع تقدم القوات الأمريكية إلى الطابق الثاني، بدأ أحد مساعدي القرشي وزوجته بإطلاق النار على الجنود الأمريكييين، إلا أنهم قُتلوا في المداهمة.
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بريطانيا: زلزال يضرب حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون
استقال أربعة من كبار مساعدي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في غضون ساعات من بعضهم البعض وسط ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء.
ومن بين المساعدين المستقيلين مسؤولة السياسات في عشرة داوننغ ستريت منيرة ميرزا بسبب ما وصفته بأنه هجوم "فظيع" من قبل رئيس الوزراء على كير ستارمرز، زعيم حزب العمال المعارض.
ومن بين المستقيلين أيضا ثلاثة موظفين وجدوا أنفسهم وسط الزوبعة التي أثارها الخلاف الذي أحدثته في البلاد مسألة إقامة عدد من الحفلات في مقر رئاسة الوزراء بينما كانت البلاد في حالة إغلاق شامل بسبب جائحة كورونا، وقد حضر رئيس الوزراء إحداها، في مخالفة واضحة للقواعد التي سنتها حكومته نفسها للحد من تفشي الوباء.
ومن بين المساعدين المستقلين أيضا مارتن رينولدز، الذي كان حاضرا أيضا إحدى تلك الحفلات وهو الذي أرسل دعوة إلى زميلاته وزملائه في مقر الحكومة بريدا الكترونيا جاء فيه: "أحضر مشروبك الخاص".
وجاءت هذه الإستقالات في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء المزيد التشكيك في قيادته لحزب المحافظين الحاكم حتى من بين أعضاء حزبه الذين يطالبونه بالتنحي عن منصبه، وهو الأمر الذي يرفضه جونسون، معتبرا أن اعتذاره عن مشاركته في إحدى تلك الحفلات يكفي.
ومن بين الذين قدَموا إستقالاتهم من طاقم جونسون كذلك هو مدير الاتصالات جاك دويل الذي تنحي عن منصبه بعد وقت قصير من إستقالة زميلته ميرزا.
وعلمت بي بي سي أن هناك 17 نائبا من حزب المحافظين قدموا رسائل بحجب الثقة عن رئيس الوزراء.
وظلت منيرة ميرزا، كبيرة مستشاري جونسون التي استقالت من منصبها كرئيسة لقسم السياسات لدى بوريس جونسون لمدة 14 عامًا، بما في ذلك عندما كان عمدة لندن، وكان يُنظر إليها على أنها العقل المدبر لجونسون، والتي تحظى بثقته الكبيرة.
أما جاك دويل فقد عمل صحفيا في ديلي ميل قبل أن ينضم إلى داونينغ ستريت، وبحسب ما ورد فقد حضر دويل أحد تجمعات عيد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول 2020 ، حيث شكر الموظفين على عملهم.
أما مارتن رينولدز فكان يعمل موظفا مدنيا، وشغل منصب كبير المستشارين الخاصين لبوريس جونسون، حيث ترأس المكتب الخاص لرئيس الوزراء، وهو المسؤول عن إرسال دعوة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين تدعوهم لحضور إحدى تلك الحفلات في حديقة رئاسة الوزراء وإحضار مشروباتهم الروحية الخاصة ، طالبا منهم الأخذ بعين الإعتبار التباعد المكاني كما ورد في الدعوة.
اوكرانيا وروسيا: واشنطن تقول إن موسكو قد تفبرك هجوما وهميا اوكرانيا لتبرير غزوها
قالت الولايات المتحدة إن روسيا تخطط لفبركة هجوم أوكراني وهمي لتبرير غزو أوكرانيا. وأضافت أن موسكو ستنشر على الأرجح مقطع فيديو يظهر هجوماً أوكرانيا على الأراضي الروسية أو ضد الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.
ونفت روسيا سابقاً أنها تنوي اختلاق هجوم وهمي ولم تقدم الولايات المتحدة أدلة لدعم إدعائها.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين يوم الخميس "لدينا معلومات ترجح قيام الروس باختلاق ذريعة للغزو".
وقال: "كجزء من هذا الهجوم الوهمي نعتقد أن روسيا ستنتج شريطاً دعائياً مصوراً مثيراً للصدمة يتضمن صور جثث وممثلين يقومومن بدور المعزين وصوراً لمواقع مدمرة".
وقال مسؤولون أميركيون إن الشريط المصور هو مجرد أحد السيناريوهات التي قد تلجأ عليها روسيا كذريعة لغزو جارتها.
أبو إبراهيم القرشي: واشنطن تقول إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية فجّر نفسه خلال الغارة الأمريكية
تدربت القوات الأمريكية مراراً وتكراراً على المداهمة، على أمل القبض على زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، الذي كان يتحصن مع عائلته في الطابق الثالث من مبنى سكني في بلدة أطمة السورية على الحدود مع تركيا.
لكن قبل أن يتمكنوا من الوصول إليه، فجّر أبو إبراهيم الهاشمي القرشي نفسه بحزام ناسف، مما أدى إلى انفجار كبير قذف بالعديد من الجثث، بما في ذلك جثته، خارج المبنى الذي كان يتحصن فيه.
الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان يراقب المداهمة من غرفة العمليات في البيت الأبيض، وصف انتحار القرشي بأنه "عمل أخير من الجبن اليائس".
مقتل القرشي يشبه إلى حد كبير مقتل سلفه، مؤسس الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، الذي فجر نفسه خلال غارة أمريكية في سوريا عام 2019.
وقال الجنرال الأمريكي فرانك ماكنزي، الذي يشرف على القوات الأمريكية في المنطقة والذي كان يقدم تحديثات عن العملية لبايدن، إن القوات الأمريكية أخرجت ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال من الطابق الاول في المبنى قبل أن ينسُف الانفجار الطابق العلوي.
وأضاف ماكنزي أن الانفجار قتل جميع الأشخاص في الطابق الثالث وأن القرشي وزوجته وطفليه لقوا حتفهم.
ومع تقدم القوات الأمريكية إلى الطابق الثاني، بدأ أحد مساعدي القرشي وزوجته بإطلاق النار على الجنود الأمريكييين، إلا أنهم قُتلوا في المداهمة.