استقال أربعة من كبار مساعدي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في غضون ساعات من بعضهم البعض وسط ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء.

ومن بين المساعدين المستقيلين مسؤولة السياسات في عشرة داوننغ ستريت منيرة ميرزا ​​بسبب ما وصفته بأنه هجوم "فظيع" من قبل رئيس الوزراء على كير ستارمرز، زعيم حزب العمال المعارض.

ومن بين المستقيلين أيضا ثلاثة موظفين وجدوا أنفسهم وسط الزوبعة التي أثارها الخلاف الذي أحدثته في البلاد مسألة إقامة عدد من الحفلات في مقر رئاسة الوزراء بينما كانت البلاد في حالة إغلاق شامل بسبب جائحة كورونا، وقد حضر رئيس الوزراء إحداها، في مخالفة واضحة للقواعد التي سنتها حكومته نفسها للحد من تفشي الوباء.

ومن بين المساعدين المستقلين أيضا مارتن رينولدز، الذي كان حاضرا أيضا إحدى تلك الحفلات وهو الذي أرسل دعوة إلى زميلاته وزملائه في مقر الحكومة بريدا الكترونيا جاء فيه: "أحضر مشروبك الخاص".

وجاءت هذه الإستقالات في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء المزيد التشكيك في قيادته لحزب المحافظين الحاكم حتى من بين أعضاء حزبه الذين يطالبونه بالتنحي عن منصبه، وهو الأمر الذي يرفضه جونسون، معتبرا أن اعتذاره عن مشاركته في إحدى تلك الحفلات يكفي.

ومن بين الذين قدَموا إستقالاتهم من طاقم جونسون كذلك هو مدير الاتصالات جاك دويل الذي تنحي عن منصبه بعد وقت قصير من إستقالة زميلته ميرزا.

وعلمت بي بي سي أن هناك 17 نائبا من حزب المحافظين قدموا رسائل بحجب الثقة عن رئيس الوزراء.

وظلت منيرة ميرزا​​، كبيرة مستشاري جونسون التي استقالت من منصبها كرئيسة لقسم السياسات لدى بوريس جونسون لمدة 14 عامًا، بما في ذلك عندما كان عمدة لندن، وكان يُنظر إليها على أنها العقل المدبر لجونسون، والتي تحظى بثقته الكبيرة.

أما جاك دويل فقد عمل صحفيا في ديلي ميل قبل أن ينضم إلى داونينغ ستريت، وبحسب ما ورد فقد حضر دويل أحد تجمعات عيد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول 2020 ، حيث شكر الموظفين على عملهم.

أما مارتن رينولدز فكان يعمل موظفا مدنيا، وشغل منصب كبير المستشارين الخاصين لبوريس جونسون، حيث ترأس المكتب الخاص لرئيس الوزراء، وهو المسؤول عن إرسال دعوة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين تدعوهم لحضور إحدى تلك الحفلات في حديقة رئاسة الوزراء وإحضار مشروباتهم الروحية الخاصة ، طالبا منهم الأخذ بعين الإعتبار التباعد المكاني كما ورد في الدعوة.

BBC Copyright: BBC الموظون الأربعة المستقيلون من كتب رئيس الوزراء البريطاني Image caption: الموظون الأربعة المستقيلون من كتب رئيس الوزراء البريطاني