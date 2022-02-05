روسيا والصين توقعان على بيان مشترك يتعهد بتعاون أوثق
انضمت الصين إلى روسيا في معارضة توسع الناتو شرقا، ووقع الجانبان الصيني والروسي على بيان مشترك جددت فيه الصين دعم المطالب الروسية بضمانات أمنية ملزمة.
ولم يشر البيان المشترك المطول مباشرة إلى أوكرانيا، لكنه اتهم الناتو بتبني أيديولوجية الحرب الباردة.
ويأتي تقارب الصين وروسيا في وقت تتزايد فيه الضغوط الغربية على موسكو. وتكلل هذا التقارب بزيارة مهمة للرئيس فلاديمير بوتين لبكين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
وأكد بوتين خلال المحادثات على روح الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إذ وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 140 مليار دولار وارتفع حجم إمدادات الغاز الروسي للصين إلى 48 مليار متر مكعب سنويا.
وشدد الرئيس الصيني شي جينبينغ على جهود الطرفين لحماية مصالحهما.
ووصف الكرملين المحادثات بين الجانبين بأنها "دافئة للغاية".
وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الاثنان وجها لوجه منذ بداية الوباء.
وجاء في البيان أن "الصداقة بين روسيا والصين ليس لها حدود، ولا توجد مجالات تعاون" محظورة ".
وكان البلدان قد عبرا عن قلقهما من الاتفاقية الأمنية الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا لتبادل تقنيات عسكرية متقدمة في محاولة لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.
وستمكن هذه الشراكة أستراليا، للمرة الأولى، من بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية. وتضمنت اتفاقية "أوكوس" مجالات عديدة كالذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنترنت.
وقالت روسيا إنها تدعم سياسة الصين الواحدة التي تنتهجها بكين.
وعقب توقيع البيان بين الصين وروسيا، علق الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، بالقول: إن الحلف بحاجة إلى أن يقف موحدا بعد أن وقعت روسيا والصين بيانا مشتركا يوم الجمعة يتعهد بتعاون أوثق بين البلدين. وقال ستولتنبرغ لبي بي سي إن الإعلان أظهر أهمية الحفاظ على وحدتنا.
كما أيد المزاعم الأمريكية بأن روسيا قد تنفذ هجوما وهميا لاتخاذه ذريعة لغزو أوكرانيا، ونفت موسكو وجود أي خطط من هذا القبيل.
القمة الإفريقية: جدول أعمال يحفل بقضايا خلافية قد تؤدي إلى انقسام بين الأعضاء
بدأ القادة الأفارقة صباح اليوم السبت القمة السنوية للاتحاد الإفريقي، ضمن أجواء مثقلة بالتوتر والحروب بالإضافة إلى الوباء وماترتب عليه من مصاعب، واقتراح منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد والجدل الذي أثاره هذا الاقتراح.
وتعقد القمة في المقر الرئيسي للمنظمة في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا التي تشهد صراعا مسلحا أودى بحياة الآلاف وشرد بحسب الأمم المتحدة مئات الآلاف.
وشهدت القارة عددا من الانقلابات، آخرها في بوركينا فاسو، وعلق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي منذ يونيو/حزيران عضوية أربع دول هي بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان بسبب تغيير حكوماتها بطريقة مخالفة للدستور.
وندد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد بـ"العودة المقلقة للانقلابات العسكرية".
ويقدم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا اليوم السبت شرحا بشأن الاستجابة الإفريقية لوباء كورونا.
كما ستناقش مسألة منح إسرائيل صفة مراقب، وكانت دول عدة مؤثرة من أعضاء المنظمة قد نددت بهذا القرار، بينها جنوب إفريقيا والجزائر.
ويرى عدد من المحللين أن التصويت على هذه القضية قد يظهر انقساما غير مسبوق في تاريخ المنظمة التي أنشئت قبل 20 عاما.
ولم يعرف بعد إن كان رؤساء الدول والحكومات سيتطرقون إلى الحرب في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، خاصة أن إثيوبيا تستضيف القمة الحالية.
وقال دبلوماسيون إن إثيوبيا التي كانت عضوا في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي منذ أبريل/نيسان 2020، لم يتم اختيارها هذا الأسبوع من بين الأعضاء الخمسة عشر في هذه الهيئة المسؤولة عن النزاعات والقضايا الأمنية.
وقالت كارين كانيزا نانتوليا، مديرة المناصرة لإفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الجمعة "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ألا تتجاهل الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك قوات الحكومة الفدرالية، في الصراع في إثيوبيا".
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روسيا والصين توقعان على بيان مشترك يتعهد بتعاون أوثق
انضمت الصين إلى روسيا في معارضة توسع الناتو شرقا، ووقع الجانبان الصيني والروسي على بيان مشترك جددت فيه الصين دعم المطالب الروسية بضمانات أمنية ملزمة.
ولم يشر البيان المشترك المطول مباشرة إلى أوكرانيا، لكنه اتهم الناتو بتبني أيديولوجية الحرب الباردة.
ويأتي تقارب الصين وروسيا في وقت تتزايد فيه الضغوط الغربية على موسكو. وتكلل هذا التقارب بزيارة مهمة للرئيس فلاديمير بوتين لبكين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
وأكد بوتين خلال المحادثات على روح الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إذ وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 140 مليار دولار وارتفع حجم إمدادات الغاز الروسي للصين إلى 48 مليار متر مكعب سنويا.
وشدد الرئيس الصيني شي جينبينغ على جهود الطرفين لحماية مصالحهما. ووصف الكرملين المحادثات بين الجانبين بأنها "دافئة للغاية".
وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الاثنان وجها لوجه منذ بداية الوباء.
وجاء في البيان أن "الصداقة بين روسيا والصين ليس لها حدود، ولا توجد مجالات تعاون" محظورة ".
وكان البلدان قد عبرا عن قلقهما من الاتفاقية الأمنية الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا لتبادل تقنيات عسكرية متقدمة في محاولة لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.
وستمكن هذه الشراكة أستراليا، للمرة الأولى، من بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية. وتضمنت اتفاقية "أوكوس" مجالات عديدة كالذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنترنت.
وقالت روسيا إنها تدعم سياسة الصين الواحدة التي تنتهجها بكين.
وعقب توقيع البيان بين الصين وروسيا، علق الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، بالقول: إن الحلف بحاجة إلى أن يقف موحدا بعد أن وقعت روسيا والصين بيانا مشتركا يوم الجمعة يتعهد بتعاون أوثق بين البلدين. وقال ستولتنبرغ لبي بي سي إن الإعلان أظهر أهمية الحفاظ على وحدتنا.
كما أيد المزاعم الأمريكية بأن روسيا قد تنفذ هجوما وهميا لاتخاذه ذريعة لغزو أوكرانيا، ونفت موسكو وجود أي خطط من هذا القبيل.
القمة الإفريقية: جدول أعمال يحفل بقضايا خلافية قد تؤدي إلى انقسام بين الأعضاء
بدأ القادة الأفارقة صباح اليوم السبت القمة السنوية للاتحاد الإفريقي، ضمن أجواء مثقلة بالتوتر والحروب بالإضافة إلى الوباء وماترتب عليه من مصاعب، واقتراح منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد والجدل الذي أثاره هذا الاقتراح.
وتعقد القمة في المقر الرئيسي للمنظمة في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا التي تشهد صراعا مسلحا أودى بحياة الآلاف وشرد بحسب الأمم المتحدة مئات الآلاف.
وشهدت القارة عددا من الانقلابات، آخرها في بوركينا فاسو، وعلق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي منذ يونيو/حزيران عضوية أربع دول هي بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان بسبب تغيير حكوماتها بطريقة مخالفة للدستور.
وندد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد بـ"العودة المقلقة للانقلابات العسكرية".
ويقدم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا اليوم السبت شرحا بشأن الاستجابة الإفريقية لوباء كورونا.
كما ستناقش مسألة منح إسرائيل صفة مراقب، وكانت دول عدة مؤثرة من أعضاء المنظمة قد نددت بهذا القرار، بينها جنوب إفريقيا والجزائر.
ويرى عدد من المحللين أن التصويت على هذه القضية قد يظهر انقساما غير مسبوق في تاريخ المنظمة التي أنشئت قبل 20 عاما.
ولم يعرف بعد إن كان رؤساء الدول والحكومات سيتطرقون إلى الحرب في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، خاصة أن إثيوبيا تستضيف القمة الحالية.
وقال دبلوماسيون إن إثيوبيا التي كانت عضوا في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي منذ أبريل/نيسان 2020، لم يتم اختيارها هذا الأسبوع من بين الأعضاء الخمسة عشر في هذه الهيئة المسؤولة عن النزاعات والقضايا الأمنية.
وقالت كارين كانيزا نانتوليا، مديرة المناصرة لإفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الجمعة "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ألا تتجاهل الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك قوات الحكومة الفدرالية، في الصراع في إثيوبيا".