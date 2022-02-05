انضمت الصين إلى روسيا في معارضة توسع الناتو شرقا، ووقع الجانبان الصيني والروسي على بيان مشترك جددت فيه الصين دعم المطالب الروسية بضمانات أمنية ملزمة.

ولم يشر البيان المشترك المطول مباشرة إلى أوكرانيا، لكنه اتهم الناتو بتبني أيديولوجية الحرب الباردة.

ويأتي تقارب الصين وروسيا في وقت تتزايد فيه الضغوط الغربية على موسكو. وتكلل هذا التقارب بزيارة مهمة للرئيس فلاديمير بوتين لبكين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأكد بوتين خلال المحادثات على روح الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إذ وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 140 مليار دولار وارتفع حجم إمدادات الغاز الروسي للصين إلى 48 مليار متر مكعب سنويا.

وشدد الرئيس الصيني شي جينبينغ على جهود الطرفين لحماية مصالحهما. ووصف الكرملين المحادثات بين الجانبين بأنها "دافئة للغاية".

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الاثنان وجها لوجه منذ بداية الوباء.

وجاء في البيان أن "الصداقة بين روسيا والصين ليس لها حدود، ولا توجد مجالات تعاون" محظورة ".

وكان البلدان قد عبرا عن قلقهما من الاتفاقية الأمنية الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا لتبادل تقنيات عسكرية متقدمة في محاولة لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.

وستمكن هذه الشراكة أستراليا، للمرة الأولى، من بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية. وتضمنت اتفاقية "أوكوس" مجالات عديدة كالذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنترنت.

وقالت روسيا إنها تدعم سياسة الصين الواحدة التي تنتهجها بكين.

وعقب توقيع البيان بين الصين وروسيا، علق الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، بالقول: إن الحلف بحاجة إلى أن يقف موحدا بعد أن وقعت روسيا والصين بيانا مشتركا يوم الجمعة يتعهد بتعاون أوثق بين البلدين. وقال ستولتنبرغ لبي بي سي إن الإعلان أظهر أهمية الحفاظ على وحدتنا.

كما أيد المزاعم الأمريكية بأن روسيا قد تنفذ هجوما وهميا لاتخاذه ذريعة لغزو أوكرانيا، ونفت موسكو وجود أي خطط من هذا القبيل.