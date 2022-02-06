الرئيس التونسي يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء، ومواجهة مصرية سنغالية في نهائي كأس الأمم الأفريقية

تقام في وقت لاحق من اليوم المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال.

وتسعى مصر إلى الفوز باللقب الأفريقي الثامن في تاريخها بينما تأمل السنغال في حصد لقبها الأول في البطولة القارية.

وكان منتخب الكاميرون، مستضيف البطولة، قد حصد المركز الثالث بعد تغلبه على بوركينا فاسو في مباراة مثيرة انتهت نتيجتها الأصلية بالتعادل 3-3 قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.