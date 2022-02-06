الرئيس التونسي يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء، ومواجهة مصرية سنغالية في نهائي كأس الأمم الأفريقية

تقام
في وقت لاحق من اليوم المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بين مصر
والسنغال.
وتسعى
مصر إلى الفوز باللقب الأفريقي الثامن في تاريخها بينما تأمل السنغال في حصد لقبها
الأول في البطولة القارية.
وكان
منتخب الكاميرون، مستضيف البطولة، قد حصد المركز الثالث بعد تغلبه على بوركينا
فاسو في مباراة مثيرة انتهت نتيجتها الأصلية بالتعادل 3-3 قبل أن يلجأ الفريقان
إلى ركلات الترجيح.
ReutersCopyright: Reuters
التطورات في تونس: قيس سعيد يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء
أعلن
الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، متهما أعضاءه بـ"الفساد".
وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية
خلال زيارة الى مقر وزارة الداخلية "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد
الماضي"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع
الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".
واضاف سعيّد الذي أعلن في 25
تموز/ يوليو تعليق اعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد
"سنعمل على وضع قانون او مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن
"اموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات هؤلاء مكانهم المكان
الذي يقف فيه المتهمون".
وتعيش
تونس أزمة سياسية منذ قرار سعيد في يوليو/تموز الماضي تعليق أعمال البرلمان وإقالة
الحكومة.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
كأس الأمم الأفريقية: مصر تواجه السنغال في النهائي
تقام في وقت لاحق من اليوم المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال.
وتسعى مصر إلى الفوز باللقب الأفريقي الثامن في تاريخها بينما تأمل السنغال في حصد لقبها الأول في البطولة القارية.
وكان منتخب الكاميرون، مستضيف البطولة، قد حصد المركز الثالث بعد تغلبه على بوركينا فاسو في مباراة مثيرة انتهت نتيجتها الأصلية بالتعادل 3-3 قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.
التطورات في تونس: قيس سعيد يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، متهما أعضاءه بـ"الفساد".
وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة الى مقر وزارة الداخلية "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".
واضاف سعيّد الذي أعلن في 25 تموز/ يوليو تعليق اعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد "سنعمل على وضع قانون او مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "اموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".
وتعيش تونس أزمة سياسية منذ قرار سعيد في يوليو/تموز الماضي تعليق أعمال البرلمان وإقالة الحكومة.