المغرب يستعد لتشييع الطفل ريان، وانتقادات حقوقية للأمن القطري لـ"منعه سفر مواطنين بشكل تعسفي"

من المتوقع أن يشيع في وقت لاحق من اليوم الطفل المغربي ريان الذي توفي بعد سقوطه في بئر بشمالي البلاد رغم محاولات إنقاذه التي استمرت على مدار أيام.

وقالت وكالة فرانس برس أن مراسم الجنازة ستقام بعد صلاة الظهر.

وكان جثمان الطفل نُقل إلى المستشفى العسكري بالرباط بعد إخراجه من البئر وفق أحد أقاربه، ويحتمل أن يكون خضع لتشريح طبي.

وبعدما حبست مأساة ريان البالغ خمسة أعوام، الأنفاس خلال الأيام التي استغرقتها عملية معقّدة للوصول إليه، خلّفَ انتشاله ميتا موجة من الحزن والأسى في المغرب والعالم.