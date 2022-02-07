المغرب يستعد لتشييع الطفل ريان، وانتقادات حقوقية للأمن القطري لـ"منعه سفر مواطنين بشكل تعسفي"

في قصة ريان دلالات وتفاصيل كثيرة تفسر حالة التفاعل الكبير. فالقصة متعلقة بوفاة طفل لم يتجاوز عمره خمس سنوات، بعد أن سقط في بئر ضيقة في منطقة ريفية ذات طبيعة جيولوجية حساسة. كما يجد كثيرون في قضيته قصة متكررة تذكرنا بمئات الأطفال في عدد من الدول العربية.
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ريان: المغرب يستعد لجنازة الطفل الذي توفي بعد سقوطه في بئر شمالي البلاد
من المتوقع أن يشيع في وقت لاحق من اليوم الطفل المغربي ريان الذي توفي بعد سقوطه في بئر بشمالي البلاد رغم محاولات إنقاذه التي استمرت على مدار أيام.
وقالت وكالة فرانس برس أن مراسم الجنازة ستقام بعد صلاة الظهر.
وكان جثمان الطفل نُقل إلى المستشفى العسكري بالرباط بعد إخراجه من البئر وفق أحد أقاربه، ويحتمل أن يكون خضع لتشريح طبي.
وبعدما حبست مأساة ريان البالغ خمسة أعوام، الأنفاس خلال الأيام التي استغرقتها عملية معقّدة للوصول إليه، خلّفَ انتشاله ميتا موجة من الحزن والأسى في المغرب والعالم.
منظمات حقوقية تنتقد قيام جهاز الأمن القطري بـ"منع مواطنين من حق السفر بشكل تعسفي"
قالت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" إن جهاز أمن الدولة القطري منع أربعة مواطنين على الأقل من السفر، تعسفاً وإلى أجلٍ غير مسمى، دون إجراءات قضائية أو سند قانوني واضح".
وبحسب المنظمتين الحقوقيتين فقد اعتقلت قوات أمن الدولة أحد الرجال في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد أن نشر تغريدات تنتقد منع السفر التعسفي ضده وضد آخرين، وما يزال محتجزاً.
وبحسب المنظمتين فإن جهاز أمن الدولة "فرض منع السفر دون أي إجراء قانوني، وفي بعض الحالات تحدى فعلياً أوامر القضاء. كما تعرض أحد الرجال لعقوبات مالية، شملت تجميد حساباته المصرفية. وقد أسفرت هذه العقوبات التعسفية عن أضرار مادية ونفسية للأشخاص المعنيين وأُسرهم".
مظاهرات السودان: تجمعات نقابية وحركات سياسية تدعو إلى احتجاجات جديدة
دعت أحزاب سياسية وتجمعات نقابية في السودان إلى تظاهرات جديدة اليوم الاثنين للمطالبة بالحكم المدني وعدم مشاركة الجيش في السلطة.
وطالبت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين المحتجين بالتوجه إلى القصر الجمهوري وسط الخرطوم مع الالتزام بسلمية المظاهرات.
وتكرارا لما حدث في الأسبوع الماضي، استبقت السلطات الأمنية الاحتجاجات بفرض حظرٍ على التظاهر وسط الخرطوم والمناطق المحيطة بالقصر الجمهوري.
وعادة ما تشهد المناطق المحيطة بالقصر الجمهوري اشتباكات بين القوات الأمنية والمحتجين خلال المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري.
وتأتي التظاهرات بعد أيام من تأكيدات رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان من أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة أو متوافق عليها بين القوى السياسية، على حد تعبيره.