الجفاف يهدد الملايين في منطقة القرن الأفريقي، ومحكمة مصرية تلغي حكما بالحبس في إحدى قضايا "فتيات تيك توك"

قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن نحو 13 مليون شخص في منطقة القرن الأفريقي يعانون من الجوع الشديد بسبب الجفاف وعدم هطول الأمطار.

وأجبرت عائلات على النزوح من منازلها بسبب ما لحق بموسم الحصاد من أضرار وتأثير ذلك على الغذاء وتسببه في نفوق الماشية.

ولم تشهد المنطقة سقوط الأمطار للعام الثالث على التوالي.

ويقول برنامج الغذاء العالمي إن هناك حاجة ماسة لتقديم المساعدة لمنع أزمة إنسانية، داعيا إلى توفير 330 مليون دولار لتقديم المعونات إلى المتضررين.

وحذرت المؤسسة الدولية من أن استمرار تأثير ظاهرة التغير المناخي على المنطقة فإن الجفاف سيكون هو بمثابة الأمر الطبيعي.