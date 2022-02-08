الجفاف يهدد الملايين في منطقة القرن الأفريقي، ومحكمة مصرية تلغي حكما بالحبس في إحدى قضايا "فتيات تيك توك"

قال برنامج\nالغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن نحو 13 مليون شخص في منطقة القرن الأفريقي\nيعانون من الجوع الشديد بسبب الجفاف وعدم هطول الأمطار. وأجبرت\nعائلات على النزوح من منازلها بسبب ما لحق بموسم الحصاد من أضرار وتأثير ذلك على\nالغذاء وتسببه في نفوق الماشية. ولم تشهد\nالمنطقة سقوط الأمطار للعام الثالث على التوالي. ويقول برنامج\nالغذاء العالمي إن هناك حاجة ماسة لتقديم المساعدة لمنع أزمة إنسانية، داعيا إلى\nتوفير 330 مليون دولار لتقديم المعونات إلى المتضررين. وحذرت المؤسسة\nالدولية من أن استمرار تأثير ظاهرة التغير\nالمناخي على المنطقة فإن الجفاف سيكون هو بمثابة الأمر الطبيعي.
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الجفاف: 13 مليون شخص في القرن الأفريقي يعانون من الجوع الشديد بسبب عدم هطول الأمطار
قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن نحو 13 مليون شخص في منطقة القرن الأفريقي يعانون من الجوع الشديد بسبب الجفاف وعدم هطول الأمطار.
وأجبرت عائلات على النزوح من منازلها بسبب ما لحق بموسم الحصاد من أضرار وتأثير ذلك على الغذاء وتسببه في نفوق الماشية.
ولم تشهد المنطقة سقوط الأمطار للعام الثالث على التوالي.
ويقول برنامج الغذاء العالمي إن هناك حاجة ماسة لتقديم المساعدة لمنع أزمة إنسانية، داعيا إلى توفير 330 مليون دولار لتقديم المعونات إلى المتضررين.
وحذرت المؤسسة الدولية من أن استمرار تأثير ظاهرة التغير المناخي على المنطقة فإن الجفاف سيكون هو بمثابة الأمر الطبيعي.