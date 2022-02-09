الدبيبة رئيس الحكومة الليبية يقول قبيل جلسة البرلمان "لن أسمح بحكومة انتقالية"، ولقاح في بريطانيا يساعد على إنقاص الوزن

تهريب الآثار: إعادة مجموعة من القطع الأثرية إلى العراق
أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، عن بدء إعادة قطع أثرية من لبنان، وقال رئيس الهيئة ليث مجيد حسين، لوكالة الأنباء العراقية إن لبنان تكفل بنقل الآثار المهربة من لبنان إلى العراق.
وأضاف أن عملية إعادة الآثار تمت عبر وفد من الحكومة برئاسة جهاز المخابرات العراقي، ووزارة العدل، والثقافة اللبنانية، وأوضح أن الأيام المقبلة ستشهد إعادة عدد من القطع الأثرية من الولايات المتحدة الأميركية وعدة دول أخرى.
وأكد أن "الهيئة تتابع كل القطع الأثرية في جميع الدول لإعادتها إلى البلاد.
Iraqi News AgencyCopyright: Iraqi News Agency
حماس: وفاة أحد قادة الحركة إثر إصابته بكورونا
نعت حركة حماس صباح اليوم الأربعاء القيادي ونائب رئيس حكومتها السابقة زياد الظاظا، الذي توفي فجر اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
شغل الظاظا، البالغ من العمر 66 عاما، عدة مناصب في حكومة حماس العاشرة التي كانت برئاسة إسماعيل هنية في عام 2006، من بينها وزير النقل والمواصلات ووزير الاقتصاد الوطني ضمن حكومة حماس الثانية 2007، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.
عبد الحميد الدبيبة يؤكد أن حكومته مستمرة في عملها حتى انتخاب حكومة جديدة في ليبيا
أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بحسب وسائل إعلام محلية أنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وأنه لن يقبل بقيام سلطة "موازية"، وتأتي تلك التصريحات قبيل جلسة مرتقبة للبرلمان الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة.
وشدد الدبيبة في كلمة متلفزة ليلة أمس الثلاثاء على أن حكومته "مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة".
واستمع مجلس النواب يوم الاثنين إلى البرنامج الحكومي لمرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديد وهما فتحي باشاغا وخالد البيباص، وحدد المجلس يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة التصويت على اختيار أحدهما للمنصب.
وهاجم الدبيبة مجلس النواب وقرارته، مؤكدا أن كثيرا منها اتخذ بـ"المخالفة والتزوير".
ويعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة منتهية الولاية، لكن رئيس الحكومة المؤقتة يقول إن مجلس النواب والكيانات السياسية يسعون من خلال "خارطة الطريق" للتمديد لأنفسهم لسنوات، وحرمان الليبيين من اختيار سلطة سياسية جديدة. وأضاف أن الشعب سيقول كلمته "لا للتمديد نعم للانتخابات".
وأقر مجلس النواب بالإجماع يوم الاثنين مشروع قرار "لجنة خارطة الطريق" الذي ينص على إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري.
وأشار رئيس الحكومة في ختام كلمته إلى شروعه في مشاورات واسعة النطاق من أجل "تقديم خطة عمل محددة ودقيقة لتنفيذ الانتخابات".
وشكلت بعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، حكومة موحدة في فبراير/شباط من العام الماضي، ضمن عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وحدّدت مهمة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في البدء في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل تعذّر إجرائها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.
ReutersCopyright: Reuters
إنقاص الوزن: الهيئة الصحية في بريطانيا توصي بلقاح جديد للتخسيس
يمكن قريبا تقديم حقنة أسبوعية للبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد.
العلاج الجديد سيجعل متلقيه لايشعر بالجوع كالمعتاد ويشعر بالشبع فيأكل أقل.
ويساعد اللقاح - الذي استخدم في التجربة جنبا إلى جنب مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة - الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة على فقدان عشر وزنهم أي حوالي 13 كيلو في المتوسط.
ودواء سيماغلوتيد - واسمه التجاري ويغوفي - الذي كان يستخدم أساسا لعلاج السكري أظهر نتائج ممتازة كلقاح لعلاج السمنة.
لكن من المرشح لأخذ هذا اللقاح؟
البالغون الذين يعانون من السمنة ومرض واحد على الأقل مرتبط بالوزن. لكن لابد من التركيز على أن اللقاح هو عامل مساعد إذ لابد من تغيير سلوك المريض ونظامه الغذائي.
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تهريب الآثار: إعادة مجموعة من القطع الأثرية إلى العراق
أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، عن بدء إعادة قطع أثرية من لبنان، وقال رئيس الهيئة ليث مجيد حسين، لوكالة الأنباء العراقية إن لبنان تكفل بنقل الآثار المهربة من لبنان إلى العراق.
وأضاف أن عملية إعادة الآثار تمت عبر وفد من الحكومة برئاسة جهاز المخابرات العراقي، ووزارة العدل، والثقافة اللبنانية، وأوضح أن الأيام المقبلة ستشهد إعادة عدد من القطع الأثرية من الولايات المتحدة الأميركية وعدة دول أخرى.
وأكد أن "الهيئة تتابع كل القطع الأثرية في جميع الدول لإعادتها إلى البلاد.
حماس: وفاة أحد قادة الحركة إثر إصابته بكورونا
نعت حركة حماس صباح اليوم الأربعاء القيادي ونائب رئيس حكومتها السابقة زياد الظاظا، الذي توفي فجر اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
شغل الظاظا، البالغ من العمر 66 عاما، عدة مناصب في حكومة حماس العاشرة التي كانت برئاسة إسماعيل هنية في عام 2006، من بينها وزير النقل والمواصلات ووزير الاقتصاد الوطني ضمن حكومة حماس الثانية 2007، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.
عبد الحميد الدبيبة يؤكد أن حكومته مستمرة في عملها حتى انتخاب حكومة جديدة في ليبيا
أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بحسب وسائل إعلام محلية أنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وأنه لن يقبل بقيام سلطة "موازية"، وتأتي تلك التصريحات قبيل جلسة مرتقبة للبرلمان الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة.
وشدد الدبيبة في كلمة متلفزة ليلة أمس الثلاثاء على أن حكومته "مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة".
واستمع مجلس النواب يوم الاثنين إلى البرنامج الحكومي لمرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديد وهما فتحي باشاغا وخالد البيباص، وحدد المجلس يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة التصويت على اختيار أحدهما للمنصب.
وهاجم الدبيبة مجلس النواب وقرارته، مؤكدا أن كثيرا منها اتخذ بـ"المخالفة والتزوير".
ويعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة منتهية الولاية، لكن رئيس الحكومة المؤقتة يقول إن مجلس النواب والكيانات السياسية يسعون من خلال "خارطة الطريق" للتمديد لأنفسهم لسنوات، وحرمان الليبيين من اختيار سلطة سياسية جديدة. وأضاف أن الشعب سيقول كلمته "لا للتمديد نعم للانتخابات".
وأقر مجلس النواب بالإجماع يوم الاثنين مشروع قرار "لجنة خارطة الطريق" الذي ينص على إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري.
وأشار رئيس الحكومة في ختام كلمته إلى شروعه في مشاورات واسعة النطاق من أجل "تقديم خطة عمل محددة ودقيقة لتنفيذ الانتخابات".
وشكلت بعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، حكومة موحدة في فبراير/شباط من العام الماضي، ضمن عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وحدّدت مهمة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في البدء في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل تعذّر إجرائها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.
إنقاص الوزن: الهيئة الصحية في بريطانيا توصي بلقاح جديد للتخسيس
يمكن قريبا تقديم حقنة أسبوعية للبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد.
العلاج الجديد سيجعل متلقيه لايشعر بالجوع كالمعتاد ويشعر بالشبع فيأكل أقل.
ويساعد اللقاح - الذي استخدم في التجربة جنبا إلى جنب مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة - الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة على فقدان عشر وزنهم أي حوالي 13 كيلو في المتوسط.
ودواء سيماغلوتيد - واسمه التجاري ويغوفي - الذي كان يستخدم أساسا لعلاج السكري أظهر نتائج ممتازة كلقاح لعلاج السمنة.
لكن من المرشح لأخذ هذا اللقاح؟
البالغون الذين يعانون من السمنة ومرض واحد على الأقل مرتبط بالوزن. لكن لابد من التركيز على أن اللقاح هو عامل مساعد إذ لابد من تغيير سلوك المريض ونظامه الغذائي.