الدبيبة رئيس الحكومة الليبية يقول قبيل جلسة البرلمان "لن أسمح بحكومة انتقالية"، ولقاح في بريطانيا يساعد على إنقاص الوزن

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بحسب وسائل إعلام محلية أنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وأنه لن يقبل بقيام سلطة "موازية"، وتأتي تلك التصريحات قبيل جلسة مرتقبة للبرلمان الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة.

وشدد الدبيبة في كلمة متلفزة ليلة أمس الثلاثاء على أن حكومته "مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة".

واستمع مجلس النواب يوم الاثنين إلى البرنامج الحكومي لمرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديد وهما فتحي باشاغا وخالد البيباص، وحدد المجلس يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة التصويت على اختيار أحدهما للمنصب.

وهاجم الدبيبة مجلس النواب وقرارته، مؤكدا أن كثيرا منها اتخذ بـ"المخالفة والتزوير".

ويعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة منتهية الولاية، لكن رئيس الحكومة المؤقتة يقول إن مجلس النواب والكيانات السياسية يسعون من خلال "خارطة الطريق" للتمديد لأنفسهم لسنوات، وحرمان الليبيين من اختيار سلطة سياسية جديدة. وأضاف أن الشعب سيقول كلمته "لا للتمديد نعم للانتخابات".

وأقر مجلس النواب بالإجماع يوم الاثنين مشروع قرار "لجنة خارطة الطريق" الذي ينص على إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري.

وأشار رئيس الحكومة في ختام كلمته إلى شروعه في مشاورات واسعة النطاق من أجل "تقديم خطة عمل محددة ودقيقة لتنفيذ الانتخابات".

وشكلت بعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، حكومة موحدة في فبراير/شباط من العام الماضي، ضمن عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وحدّدت مهمة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في البدء في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل تعذّر إجرائها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.