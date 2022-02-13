مرسوم رئاسي تونسي يحظر على القضاة الإضراب، وولي العهد السعودي يعلن نقل 4 % من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات

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روسيا وأوكرانيا: وزير الدفاع البريطاني يشبه الجهود الدبلوماسية الغربية بمحاولات استرضاء ألمانيا النازية قبل الحرب العالمية الثانية
قارن
وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، بين الجهود الدبلوماسية الغربية لنزع فتيل
الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وبين محاولة الغرب استرضاء ألمانيا النازية قبل نشوب
الحرب العالمية الثانية.
وقال
الوزير لصحيفة الصنداي تايمز أن هناك حاليا "نفحة من الأجواء التي كانت سائدة في ميونخ"،
في إشارة منه إلى المؤتمر الذي عقد في المدينة الألمانية في ثلاثينيات القرن
الماضي قبل نشوب الحرب العالمية الثانية.
وتحذر
دول غربية من " غزو روسي وشيك لأوكرانيا" وهو ما تنفيه موسكو.
ReutersCopyright: Reuters
أرامكو: نقل 4 في المائة من أسهم شركة النفط إلى صندوق الاستثمارات السعودي الذي يرأسه ولي العهد
أفادت
وكالة الأنباء السعودية بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يترأسه ولي
العهد الأمير محمد بن سلمان، حصل على 4 في المائة من أسهم شركة أرامكو النفطية
العملاقة تقدر قيمتها بـ80 مليار دولار.
ونقلت
الوكالة عن ولي العهد القول إن الخطوة تأتي بهدف دعم
عمل الصندوق على تنويع المصادر الاقتصادية للملكة الخليجية.
وكانت
شركة أرامكو قد أدرجت في سوق الأسهم السعودية قبل أكثر من عامين في عملية طرح 1.7
في المئة من أسهمها مقابل نحو 30 مليار دولار.
ReutersCopyright: Reuters
التطورات في تونس: مرسوم رئاسي يمنح الرئيس الحق في طلب إعفاء القضاة والاعتراض على ترقيتهم
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرسوما رئاسيا بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء
يحل محل مجلس القضاء الذي أعلن سعيد حله في وقت سابق من الشهر الجاري.
وبحسب المرسوم الرئاسي فإنه يحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخلّ
بواجباته المهنية".
ويحظر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من
شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
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عاجلوسائل إعلام عراقية: المحكمة الاتحادية تبت بعدم جواز ترشح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية
روسيا وأوكرانيا: وزير الدفاع البريطاني يشبه الجهود الدبلوماسية الغربية بمحاولات استرضاء ألمانيا النازية قبل الحرب العالمية الثانية
قارن وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، بين الجهود الدبلوماسية الغربية لنزع فتيل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وبين محاولة الغرب استرضاء ألمانيا النازية قبل نشوب الحرب العالمية الثانية.
وقال الوزير لصحيفة الصنداي تايمز أن هناك حاليا "نفحة من الأجواء التي كانت سائدة في ميونخ"، في إشارة منه إلى المؤتمر الذي عقد في المدينة الألمانية في ثلاثينيات القرن الماضي قبل نشوب الحرب العالمية الثانية.
وتحذر دول غربية من " غزو روسي وشيك لأوكرانيا" وهو ما تنفيه موسكو.
أرامكو: نقل 4 في المائة من أسهم شركة النفط إلى صندوق الاستثمارات السعودي الذي يرأسه ولي العهد
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حصل على 4 في المائة من أسهم شركة أرامكو النفطية العملاقة تقدر قيمتها بـ80 مليار دولار.
ونقلت الوكالة عن ولي العهد القول إن الخطوة تأتي بهدف دعم عمل الصندوق على تنويع المصادر الاقتصادية للملكة الخليجية.
وكانت شركة أرامكو قد أدرجت في سوق الأسهم السعودية قبل أكثر من عامين في عملية طرح 1.7 في المئة من أسهمها مقابل نحو 30 مليار دولار.
التطورات في تونس: مرسوم رئاسي يمنح الرئيس الحق في طلب إعفاء القضاة والاعتراض على ترقيتهم
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرسوما رئاسيا بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء الذي أعلن سعيد حله في وقت سابق من الشهر الجاري.
وبحسب المرسوم الرئاسي فإنه يحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية".
ويحظر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
ويحق للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم.
وكان الرئيس قد حل المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي وقال إنه سيعين مجلسا مؤقتا في خطوة وصفها معارضوه بأنها محاولة لتعزيز سلطاته الواسعة منذ سيطرته على السلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو تموز.