مرسوم رئاسي تونسي يحظر على القضاة الإضراب، وولي العهد السعودي يعلن نقل 4 % من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات

قارن وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، بين الجهود الدبلوماسية الغربية لنزع فتيل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وبين محاولة الغرب استرضاء ألمانيا النازية قبل نشوب الحرب العالمية الثانية.

وقال الوزير لصحيفة الصنداي تايمز أن هناك حاليا "نفحة من الأجواء التي كانت سائدة في ميونخ"، في إشارة منه إلى المؤتمر الذي عقد في المدينة الألمانية في ثلاثينيات القرن الماضي قبل نشوب الحرب العالمية الثانية.

وتحذر دول غربية من " غزو روسي وشيك لأوكرانيا" وهو ما تنفيه موسكو.