أردوغان يزور الإمارات لأول مرة منذ 9 سنوات، ومقتل رجل حاول مهاجمة شرطيين في باريس

يقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأول زيارة للإمارات منذ 9 سنوات في إطار مساعي تحسين العلاقات بين البلدين اللتين اتخذتا مواقف متباينة في عدة قضايا وملفات إقليمية.

وبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية فإنه من المتوقع أن يحضر أردوغان وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، مراسم توقيع 12 اتفاقية في مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.

وتأتي الزيارة، التي يفترض أن تستمر لمدة يومين، في وقت تعاني فيه تركيا من أزمة اقتصادية وتعرضت فيه الإمارات لأكثر من هجوم لحركة أنصار الله الحوثية في اليمن.

وتدهورت العلاقات بين البلدين في أعقاب الانتفاضات الشعبية التي شهدتها دول عربية، فبينما دعمت تركيا الإسلاميين في مصر وليبيا كانت الإمارات تدعم الأطراف المنافسة.

كذلك تسببت المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في زيادة التوتر مع أنقرة التي دعمت الدوحة.

إلا أن العلاقات بين البلدين شهدت تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي تجسد في زيارة ولي عهد أبوظبي لتركيا في نوفمبر/تشرين أول الماضي.