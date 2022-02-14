أردوغان يزور الإمارات لأول مرة منذ 9 سنوات، ومقتل رجل حاول مهاجمة شرطيين في باريس

قالت الشرطة\nالفرنسية إن اثنين من عناصرها أطلقا النار على رجل هددهما بسكين في محطة قطارات\nكبرى بالعاصمة باريس ما أدى إلى مقتله. وقال وزير النقل\nإن المعطيات الحالية تظهر أن الحادثة التي وقعت في محطة غار دي نورد، التي تنطلق\nمنها القطارات المتجهة إلى الدول المجاورة، "ليست متعلقة بأنشطة إرهابية". وبحسب تقارير\nإعلامية فإن الرجل كان يحمل سكينا " كتب عليها "ACAB"\nوهو اختزال لعبارة "كل الشرطيين أوغاد".
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مقتل رجل حاول مهاجمة شرطيين فرنسيين في محطة قطارات بباريس
قالت الشرطة الفرنسية إن اثنين من عناصرها أطلقا النار على رجل هددهما بسكين في محطة قطارات كبرى بالعاصمة باريس ما أدى إلى مقتله.
وقال وزير النقل إن المعطيات الحالية تظهر أن الحادثة التي وقعت في محطة غار دي نورد، التي تنطلق منها القطارات المتجهة إلى الدول المجاورة، "ليست متعلقة بأنشطة إرهابية".
وبحسب تقارير إعلامية فإن الرجل كان يحمل سكينا " كتب عليها "ACAB" وهو اختزال لعبارة "كل الشرطيين أوغاد".
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يقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأول زيارة للإمارات منذ 9 سنوات في إطار مساعي تحسين العلاقات بين البلدين اللتين اتخذتا مواقف متباينة في عدة قضايا وملفات إقليمية.
وبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية فإنه من المتوقع أن يحضر أردوغان وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، مراسم توقيع 12 اتفاقية في مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.
وتأتي الزيارة، التي يفترض أن تستمر لمدة يومين، في وقت تعاني فيه تركيا من أزمة اقتصادية وتعرضت فيه الإمارات لأكثر من هجوم لحركة أنصار الله الحوثية في اليمن.
وتدهورت العلاقات بين البلدين في أعقاب الانتفاضات الشعبية التي شهدتها دول عربية، فبينما دعمت تركيا الإسلاميين في مصر وليبيا كانت الإمارات تدعم الأطراف المنافسة.
كذلك تسببت المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في زيادة التوتر مع أنقرة التي دعمت الدوحة.
إلا أن العلاقات بين البلدين شهدت تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي تجسد في زيارة ولي عهد أبوظبي لتركيا في نوفمبر/تشرين أول الماضي.