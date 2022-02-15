جندي روسي

شولتس يلتقي بوتين اليوم في روسيا لبحث الأزمة الأوكرانية، وجوكوفيتش قد يتغيب عن بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون بسبب إلزامية اللقاح

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. نوفاك جوكوفيتش لبي بي سي: أنا مستعد للتغيب عن البطولة التي تجبرني على أخذ اللقاح

    أكد نوفاك جوكوفيتش لاعب التنس المصنف الأول عالميا للرجال أنه مستعد للتغيب عن بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون إن كان التلقيح شرط المشاركة.

    وكان جوكوفيتش قد تغيب في الشهر الماضي عن بطولة أستراليا المفتوحة بعد أن قررت المحكمة ترحيله وإلغاء تأشيرة الدخول لأنه لم يتبع إجراءات السلامة الخاصة بكورنا داخل الأراضي الأسترالية.

    وقال نوفاك في مقابلة مع بي بي سي، إنه لا يعارض التطعيم أبدا لكنه يدعم حق الفرد في الاختيار. وقال إنه يأمل في تخفيف قيود كوفيد.

العودة إلى أعلى