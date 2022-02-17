قصف إسرائيلي على عدة نقاط في ريف دمشق الجنوبي، والعاصفة دادلي تضرب بريطانيا وتترك الآلاف بدون كهرباء

ماكرون يعلن رسميا انسحاب قوات فرنسا من مالي بعد تسع سنوات
أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون رسميا انسحاب القوات الفرنسية من مالي قبل قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في بروكسل.
وأقام ماكرون عشاء عمل الليلة الماضية في باريس مع زعماء النيجر وتشاد وموريتانيا وعدة دول أوروبية، بغياب زعيم المجلس العسكري في مالي الذي لم يدع إلى باريس.
وقال مسؤولو الإليزيه إنه أصبح من المستحيل على فرنسا مواصلة انتشارها لمكافحة التمرد في مالي، بسبب العداء المتزايد من قبل السلطات العسكرية في باماكو.
وتدهورت العلاقات بعد أن تراجع الحكام العسكريين في مالي عن اتفاق تنظيم انتخابات هذا الشهر. وبعد انتشار مقاتلين من مجموعة "فاغنر" الروسية في البلاد.
وفي العام 2014 بدأت فرنسا عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وأيدتها المجموعة الخماسية لدول الساحل وهم - النيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد - التي تم تأسيسها في العام ذاته. وهي واحدة من أهم العمليات الخارجية للجيش الفرنسي، وتضم 4800 عسكري تقريبا، وتتمركز القوات العسكرية الفرنسية الأساسية في مالي، بدعم من عناصر مجموعة "تاكوبا" وهي قوات أوروبية قوامها 800 عسكري ونصفها فرنسي والنصف الآخر أوروبي من بلجيكا وجمهورية التشيك والدانمارك وإستونيا وفرنسا وإيطاليا والمجر وهولندا والبرتغال والسويد، ولاحقا بريطانيا.
وقال ماكرون إن عناصر القوات الأوروبية العسكرية المتمركزة في مالي سنتشر في النيجر، وأعلن الشركاء الدوليون العاملون في منطقة الساحل بمن فيهم فرنسا في بيان مشترك اليوم الخميس، أنهم يريدون "توسيع دعمهم إلى دول الجوار في خليج غينيا وغرب إفريقيا" لاحتواء التهديد "الجهادي".
قصف إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق
BBCCopyright: BBC
استهدف قصف إسرائيلي بحسب وكالة الأنباء السورية عدة نقاط في محيط بلدة زاكية في ريف دمشق الجنوبي بعدة صواريخ، وتسبب القصف في أضرار مادية، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.
وبحسب مصدر عسكري، بدأ القصف في منتصف ليلة أمس واستخدمت فيه صواريخ أرض - أرض من منطقة الجولان السوري المحتل.
وهذا الاستهداف لمحيط العاصمة السورية هو الثاني خلال الشهر الحالي.
وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية، مئات الضربات الجوية على سوريا ضرب بعضها مواقع للجيش السوري.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هجمات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
العاصفة دادلي تضرب بريطانيا وتترك الآلاف بدون كهرباء
اجتاحت الأمطار الغزيرة والرياح القوية أجزاء من اسكتلندا وشمال إنجلترا وأيرلندا الشمالية، مما أدى إلى سقوط الأشجار وكابلات السكك الحديدية وأعمدة خطوط الكهرباء.
وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص في شمال شرق إنجلترا وكمبريا وشمال يوركشاير ولانكشاير.
وحذرت دائرة المرور في اسكتلندا من السفر بسبب تضرر عدد من الطرق بعد موجة من الرياح العاتية. وأوقف معظم رحلات السفر على خطوط السكك الحديدية باستثناء عدد قليل منها.
وعاش سكان المناطق الشماليه ليلة صعبة بعد أن ضربت العاصفة دادلي اليابسة بشدة. واستفاق الناس على ضرر كبير في الطرق وإشارات المرور وخطوط الكهرباء.
وتعمل الفرق الفنية في بريطانيا على التأكد من سلامة خطوط السكك الحديدية في جميع أنحاء اسكتلندا لمعرفة إن كان يمكن إعادة فتحها بعد العاصفة.
ورغم أن العاصفة دادلي بدأت في الابتعاد عن المنطقة صباح اليوم، فالطقس لايزال أكثر قسوة إذ يتوقع أن تضرب غدا العاصفة يونيس جنوب اسكتلندا وبقية أراضي بريطانيا التي تتراوح شدة الرياح فيها بين 70 و100 ميل في الساعة في إنجلترا وويلز.
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ماكرون يعلن رسميا انسحاب قوات فرنسا من مالي بعد تسع سنوات
أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون رسميا انسحاب القوات الفرنسية من مالي قبل قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في بروكسل.
وأقام ماكرون عشاء عمل الليلة الماضية في باريس مع زعماء النيجر وتشاد وموريتانيا وعدة دول أوروبية، بغياب زعيم المجلس العسكري في مالي الذي لم يدع إلى باريس.
وقال مسؤولو الإليزيه إنه أصبح من المستحيل على فرنسا مواصلة انتشارها لمكافحة التمرد في مالي، بسبب العداء المتزايد من قبل السلطات العسكرية في باماكو.
وتدهورت العلاقات بعد أن تراجع الحكام العسكريين في مالي عن اتفاق تنظيم انتخابات هذا الشهر. وبعد انتشار مقاتلين من مجموعة "فاغنر" الروسية في البلاد.
وفي العام 2014 بدأت فرنسا عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وأيدتها المجموعة الخماسية لدول الساحل وهم - النيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد - التي تم تأسيسها في العام ذاته. وهي واحدة من أهم العمليات الخارجية للجيش الفرنسي، وتضم 4800 عسكري تقريبا، وتتمركز القوات العسكرية الفرنسية الأساسية في مالي، بدعم من عناصر مجموعة "تاكوبا" وهي قوات أوروبية قوامها 800 عسكري ونصفها فرنسي والنصف الآخر أوروبي من بلجيكا وجمهورية التشيك والدانمارك وإستونيا وفرنسا وإيطاليا والمجر وهولندا والبرتغال والسويد، ولاحقا بريطانيا.
وقال ماكرون إن عناصر القوات الأوروبية العسكرية المتمركزة في مالي سنتشر في النيجر، وأعلن الشركاء الدوليون العاملون في منطقة الساحل بمن فيهم فرنسا في بيان مشترك اليوم الخميس، أنهم يريدون "توسيع دعمهم إلى دول الجوار في خليج غينيا وغرب إفريقيا" لاحتواء التهديد "الجهادي".
قصف إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق
استهدف قصف إسرائيلي بحسب وكالة الأنباء السورية عدة نقاط في محيط بلدة زاكية في ريف دمشق الجنوبي بعدة صواريخ، وتسبب القصف في أضرار مادية، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.
وبحسب مصدر عسكري، بدأ القصف في منتصف ليلة أمس واستخدمت فيه صواريخ أرض - أرض من منطقة الجولان السوري المحتل.
وهذا الاستهداف لمحيط العاصمة السورية هو الثاني خلال الشهر الحالي.
وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية، مئات الضربات الجوية على سوريا ضرب بعضها مواقع للجيش السوري.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هجمات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
العاصفة دادلي تضرب بريطانيا وتترك الآلاف بدون كهرباء
اجتاحت الأمطار الغزيرة والرياح القوية أجزاء من اسكتلندا وشمال إنجلترا وأيرلندا الشمالية، مما أدى إلى سقوط الأشجار وكابلات السكك الحديدية وأعمدة خطوط الكهرباء.
وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص في شمال شرق إنجلترا وكمبريا وشمال يوركشاير ولانكشاير.
وحذرت دائرة المرور في اسكتلندا من السفر بسبب تضرر عدد من الطرق بعد موجة من الرياح العاتية. وأوقف معظم رحلات السفر على خطوط السكك الحديدية باستثناء عدد قليل منها.
وعاش سكان المناطق الشماليه ليلة صعبة بعد أن ضربت العاصفة دادلي اليابسة بشدة. واستفاق الناس على ضرر كبير في الطرق وإشارات المرور وخطوط الكهرباء.
وتعمل الفرق الفنية في بريطانيا على التأكد من سلامة خطوط السكك الحديدية في جميع أنحاء اسكتلندا لمعرفة إن كان يمكن إعادة فتحها بعد العاصفة.
ورغم أن العاصفة دادلي بدأت في الابتعاد عن المنطقة صباح اليوم، فالطقس لايزال أكثر قسوة إذ يتوقع أن تضرب غدا العاصفة يونيس جنوب اسكتلندا وبقية أراضي بريطانيا التي تتراوح شدة الرياح فيها بين 70 و100 ميل في الساعة في إنجلترا وويلز.