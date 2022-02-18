أمواج عاتية تهدد بريطانيا وتحبس الملايين في منازلهم، واشتعال النيران في عبارة قبالة السواحل اليونانية وإنقاذ 288 راكبا

إنقاذ 288 راكبا بعد احتراق عبارة قبالة سواحل اليونان
تمكنت فرق البحرية اليونانية من إنقاذ مئات الأشخاص من العبارة التي اشتعلت فيها النيران قبالة جزيرة كورفو اليونانية.
وقال المسؤولون اليونانيون إن جميع الركاب وعددهم 288 راكبا نقلوا إلى قوارب الإنقاذ، ولم تسجل وفيات أو إصابات خطيرة.
وكانت يوروفيري أوليمبيا التي ترفع العلم الإيطالي متوجهة من ميناء إيغومنيتسا اليوناني إلى برينديزي في إيطاليا.
وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي السفينة بأكملها تحترق.
اندلع الحريق على متن العبارة قبالة كورفو، وأكد خفر السواحل اليوناني الذين بدأوا عملية الإغاثة، أن الركاب نقلوا إلى زوارق الإنقاذ التي أقلتهم إلى جزيرة كورفو القريبة.
وذكرت الأنباء أن قبطان السفينة طلب من الركاب مغادرتها، وشاركت في عملة الإجلاء ثلاثة زوارق دورية وثلاث قاطرات لخفر السواحل.
وذكر خفر السواحل اليوناني أنه لم تعرف بعد أسباب الحريق وتم فتح تحقيق في الحادث.
ReutersCopyright: Reuters
العاصفة يونيس تحبس الملايين في جميع أنحاء بريطانيا في منازلهم واجتماع طارئ للحكومة
ناشدت السلطات البريطانية الملايين من السكان التزام منازلهم تحسبا لواحدة من أسوأ العواصف التي تضرب البلاد منذ عقود.
ودعيت لجنة الطوارئ الحكومية المعروفة بـ"كوبرا" إلى اجتماع ثان اليوم لتقييم العاصفة التي ضربت بريطانيا وكيفية التعامل معها.
وتشمل العاصفة يونيس والرياح العنيفة مناطق عديدة في بريطانيا وأيرلندا، وأصدرت السلطات تحذيرات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز وناشدتهم البقاء في منازلهم.
وقالت الحكومة البريطانية إن الجيش على أهبة الاستعداد لدعم المتضررين.
وسبق العاصفة العاتية تساقط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة في شمال إنجلترا واسكتلندا.
ومن المتوقع أن تشل الثلوج الحركة في المناطق المرتفعة، وتحسبا لمخاطر الرياح والفيضانات أغلقت بعض المتاحف والمدارس، وقلصت رحلات القطارات.
PA MediaCopyright: PA Media
الطفل الأفغاني حيدر يفارق الحياة بعد وصول فرق الإنقاذ إليه
أعلن مسؤولون عدة في حركة طالبان الجمعة وفاة الطفل العالق منذ الثلاثاء في بئر عميقة وجافة في جنوب شرق أفغانستان.
وكتب أنس حقاني المستشار الكبير في وزارة الداخلية في تغريدة أن الطفل حيدر "غادرنا إلى الأبد. إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا".
وأكد عبد الله عزام سكرتير نائب رئيس الوزراء عبد الغني بارادار في تغريدة أيضا "رحل حيدر عنا".
وكان الطفل الأفغاني حيدر قد سقط الثلاثاء في قاع بئر ترابية في قرية شوكاك في ولاية زابل على بعد 400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كابل.
ولم تتمكن فرق الانقاذ من الوصول إلى الطفل حيدر إلا صباح الجمعة. وكان لا يزال على قيد الحياة لدى وصولهم، إلا ان وضعه لم يكن جيدا، وكان ينبغي أن يتلقى العلاج في الموقع بحسب المتحدث باسم حكومة طالبان أحمد الله واثق.
ويعيد الحادث ذكرى الطفل المغربي ريان المؤلمة، وكان ريان قد سقط في قاع بئر جافة وعثر عليه ميتا بعد خمسة أيام، وبذلت جهود شاقة لإنقاذه دون جدوى.
وقال الحاج عبد الهادي جد حيدر لوكالة فرانس برس إن الطفل سقط في الحفرة بينما كان يحاول "مساعدة" عمال يحفرون بئرا في القرية التي تعاني من الجفاف.
وذكرت مصادر رسمية أن الطفل انزلق في هذه البئر التي يبلغ عمقها 25 مترا ثم تم سحبه بواسطة حبل إلى عمق حوالى عشرة أمتار حيث علق هناك.
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إنقاذ 288 راكبا بعد احتراق عبارة قبالة سواحل اليونان
تمكنت فرق البحرية اليونانية من إنقاذ مئات الأشخاص من العبارة التي اشتعلت فيها النيران قبالة جزيرة كورفو اليونانية.
وقال المسؤولون اليونانيون إن جميع الركاب وعددهم 288 راكبا نقلوا إلى قوارب الإنقاذ، ولم تسجل وفيات أو إصابات خطيرة.
وكانت يوروفيري أوليمبيا التي ترفع العلم الإيطالي متوجهة من ميناء إيغومنيتسا اليوناني إلى برينديزي في إيطاليا.
وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي السفينة بأكملها تحترق.
اندلع الحريق على متن العبارة قبالة كورفو، وأكد خفر السواحل اليوناني الذين بدأوا عملية الإغاثة، أن الركاب نقلوا إلى زوارق الإنقاذ التي أقلتهم إلى جزيرة كورفو القريبة.
وذكرت الأنباء أن قبطان السفينة طلب من الركاب مغادرتها، وشاركت في عملة الإجلاء ثلاثة زوارق دورية وثلاث قاطرات لخفر السواحل. وذكر خفر السواحل اليوناني أنه لم تعرف بعد أسباب الحريق وتم فتح تحقيق في الحادث.
العاصفة يونيس تحبس الملايين في جميع أنحاء بريطانيا في منازلهم واجتماع طارئ للحكومة
ناشدت السلطات البريطانية الملايين من السكان التزام منازلهم تحسبا لواحدة من أسوأ العواصف التي تضرب البلاد منذ عقود.
ودعيت لجنة الطوارئ الحكومية المعروفة بـ"كوبرا" إلى اجتماع ثان اليوم لتقييم العاصفة التي ضربت بريطانيا وكيفية التعامل معها.
وتشمل العاصفة يونيس والرياح العنيفة مناطق عديدة في بريطانيا وأيرلندا، وأصدرت السلطات تحذيرات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز وناشدتهم البقاء في منازلهم.
وقالت الحكومة البريطانية إن الجيش على أهبة الاستعداد لدعم المتضررين.
وسبق العاصفة العاتية تساقط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة في شمال إنجلترا واسكتلندا. ومن المتوقع أن تشل الثلوج الحركة في المناطق المرتفعة، وتحسبا لمخاطر الرياح والفيضانات أغلقت بعض المتاحف والمدارس، وقلصت رحلات القطارات.
الطفل الأفغاني حيدر يفارق الحياة بعد وصول فرق الإنقاذ إليه
أعلن مسؤولون عدة في حركة طالبان الجمعة وفاة الطفل العالق منذ الثلاثاء في بئر عميقة وجافة في جنوب شرق أفغانستان.
وكتب أنس حقاني المستشار الكبير في وزارة الداخلية في تغريدة أن الطفل حيدر "غادرنا إلى الأبد. إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا".
وأكد عبد الله عزام سكرتير نائب رئيس الوزراء عبد الغني بارادار في تغريدة أيضا "رحل حيدر عنا".
وكان الطفل الأفغاني حيدر قد سقط الثلاثاء في قاع بئر ترابية في قرية شوكاك في ولاية زابل على بعد 400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كابل.
ولم تتمكن فرق الانقاذ من الوصول إلى الطفل حيدر إلا صباح الجمعة. وكان لا يزال على قيد الحياة لدى وصولهم، إلا ان وضعه لم يكن جيدا، وكان ينبغي أن يتلقى العلاج في الموقع بحسب المتحدث باسم حكومة طالبان أحمد الله واثق.
ويعيد الحادث ذكرى الطفل المغربي ريان المؤلمة، وكان ريان قد سقط في قاع بئر جافة وعثر عليه ميتا بعد خمسة أيام، وبذلت جهود شاقة لإنقاذه دون جدوى.
وقال الحاج عبد الهادي جد حيدر لوكالة فرانس برس إن الطفل سقط في الحفرة بينما كان يحاول "مساعدة" عمال يحفرون بئرا في القرية التي تعاني من الجفاف.
وذكرت مصادر رسمية أن الطفل انزلق في هذه البئر التي يبلغ عمقها 25 مترا ثم تم سحبه بواسطة حبل إلى عمق حوالى عشرة أمتار حيث علق هناك.