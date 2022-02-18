أمواج عاتية تهدد بريطانيا وتحبس الملايين في منازلهم، واشتعال النيران في عبارة قبالة السواحل اليونانية وإنقاذ 288 راكبا

تمكنت فرق البحرية اليونانية من إنقاذ مئات الأشخاص من العبارة التي اشتعلت فيها النيران قبالة جزيرة كورفو اليونانية.

وقال المسؤولون اليونانيون إن جميع الركاب وعددهم 288 راكبا نقلوا إلى قوارب الإنقاذ، ولم تسجل وفيات أو إصابات خطيرة.

وكانت يوروفيري أوليمبيا التي ترفع العلم الإيطالي متوجهة من ميناء إيغومنيتسا اليوناني إلى برينديزي في إيطاليا.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي السفينة بأكملها تحترق.

اندلع الحريق على متن العبارة قبالة كورفو، وأكد خفر السواحل اليوناني الذين بدأوا عملية الإغاثة، أن الركاب نقلوا إلى زوارق الإنقاذ التي أقلتهم إلى جزيرة كورفو القريبة.

وذكرت الأنباء أن قبطان السفينة طلب من الركاب مغادرتها، وشاركت في عملة الإجلاء ثلاثة زوارق دورية وثلاث قاطرات لخفر السواحل. وذكر خفر السواحل اليوناني أنه لم تعرف بعد أسباب الحريق وتم فتح تحقيق في الحادث.