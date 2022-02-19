مقتل جندي في الجيش الأوكراني وانفجار قذيفة في روستوف الروسية، وإصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

مالي بعد قرار الانسحاب الفرنسي تفقد عددا من الجنود في مواجهات مع المتمردين
قتل ثمانية جنود في مالي وفقد خمسة بعد هجوم شنه المتمردون في شمال شرق البلاد، بحسب مصادر الجيش.
وقال البيان إن القوات الجوية المالية قتلت ردا على ذلك ما يقرب من ستين مسلحا، وأضافت أن الجنود كانوا يبحثون عن مخابئ المتمردين عندما تعرضوا لإطلاق النار في منطقة أرشام.
يأتي القتال بعد يومين من إعلان فرنسا وحلفائها قرار سحب قواتهم من مالي، بعد عقد من الزمان تقريبا.
واتهمت فرنسا الحكومة العسكرية في مالي بأنها تعرقل مهمتها، وطلب المجلس العسكري كرد على هذا القرار من فرنسا مغادرة مالي على الفور وسحب قواتها بدون تأخير.
عاجلانفجارات متعددة سمعت صباح اليوم السبت في شمال مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، بحسب شاهد عيان من رويترز. ولم يتضح مصدر الانفجارات. ولم يكن هناك تعليق فوري من السلطات الانفصالية أو من كييف.
روسيا وأوكرانيا: مقتل جندي في الجيش الأوكراني وانفجار قذيفة في روستوف الروسية
مع تصاعد المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، أعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي من قواته اليوم السبت خلال مواجهات مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وأصيب الجندي، بحسب القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا، بشظايا قصف مدفعي.
وأكدت تقارير إعلامية في المقابل أن قذيفة أطلقت من أوكرانيا اليوم السبت وسقطت في منطقة تابعة لمقاطعة روستوف الروسية، قرب الحدود بين الدولتين.
وتبادلت القوات الأوكرانية والانفصاليون الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، وأبلغت القوات المسلحة في كييف عن 66 تبادلا لإطلاق النار بينما وصف الانفصاليون في دونيتسك الوضع بأنه خطير.
وتنفي موسكو رسميا تورطها في الصراع وتقول إنه شأن داخلي أوكراني. لكن مصادر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أفادت بوجود شحنات منتظمة من الأسلحة الروسية إلى مناطق الانفصاليين طوال فترة المواجهات المستمرة منذ ثماني سنوات.
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد.
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الضفة الغربية: 160 إصابة في مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي
أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وتعاملت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني، مع أكثر من 160 اصابة أغلبها بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في جبل صبيح، وقرية بيت دجن ودير الحطب شمالي الضفة الغربية، وتم معالجة الإصابات ميدانيا.
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مالي بعد قرار الانسحاب الفرنسي تفقد عددا من الجنود في مواجهات مع المتمردين
قتل ثمانية جنود في مالي وفقد خمسة بعد هجوم شنه المتمردون في شمال شرق البلاد، بحسب مصادر الجيش.
وقال البيان إن القوات الجوية المالية قتلت ردا على ذلك ما يقرب من ستين مسلحا، وأضافت أن الجنود كانوا يبحثون عن مخابئ المتمردين عندما تعرضوا لإطلاق النار في منطقة أرشام.
يأتي القتال بعد يومين من إعلان فرنسا وحلفائها قرار سحب قواتهم من مالي، بعد عقد من الزمان تقريبا.
واتهمت فرنسا الحكومة العسكرية في مالي بأنها تعرقل مهمتها، وطلب المجلس العسكري كرد على هذا القرار من فرنسا مغادرة مالي على الفور وسحب قواتها بدون تأخير.
عاجلانفجارات متعددة سمعت صباح اليوم السبت في شمال مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، بحسب شاهد عيان من رويترز. ولم يتضح مصدر الانفجارات. ولم يكن هناك تعليق فوري من السلطات الانفصالية أو من كييف.
روسيا وأوكرانيا: مقتل جندي في الجيش الأوكراني وانفجار قذيفة في روستوف الروسية
مع تصاعد المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، أعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي من قواته اليوم السبت خلال مواجهات مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وأصيب الجندي، بحسب القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا، بشظايا قصف مدفعي.
وأكدت تقارير إعلامية في المقابل أن قذيفة أطلقت من أوكرانيا اليوم السبت وسقطت في منطقة تابعة لمقاطعة روستوف الروسية، قرب الحدود بين الدولتين.
وتبادلت القوات الأوكرانية والانفصاليون الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، وأبلغت القوات المسلحة في كييف عن 66 تبادلا لإطلاق النار بينما وصف الانفصاليون في دونيتسك الوضع بأنه خطير.
وتنفي موسكو رسميا تورطها في الصراع وتقول إنه شأن داخلي أوكراني. لكن مصادر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أفادت بوجود شحنات منتظمة من الأسلحة الروسية إلى مناطق الانفصاليين طوال فترة المواجهات المستمرة منذ ثماني سنوات.
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد.
الضفة الغربية: 160 إصابة في مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي
أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وتعاملت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني، مع أكثر من 160 اصابة أغلبها بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في جبل صبيح، وقرية بيت دجن ودير الحطب شمالي الضفة الغربية، وتم معالجة الإصابات ميدانيا.