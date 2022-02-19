مقتل جندي في الجيش الأوكراني وانفجار قذيفة في روستوف الروسية، وإصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

قتل ثمانية جنود في مالي وفقد خمسة بعد هجوم شنه المتمردون في شمال شرق البلاد، بحسب مصادر الجيش.

وقال البيان إن القوات الجوية المالية قتلت ردا على ذلك ما يقرب من ستين مسلحا، وأضافت أن الجنود كانوا يبحثون عن مخابئ المتمردين عندما تعرضوا لإطلاق النار في منطقة أرشام.

يأتي القتال بعد يومين من إعلان فرنسا وحلفائها قرار سحب قواتهم من مالي، بعد عقد من الزمان تقريبا.

واتهمت فرنسا الحكومة العسكرية في مالي بأنها تعرقل مهمتها، وطلب المجلس العسكري كرد على هذا القرار من فرنسا مغادرة مالي على الفور وسحب قواتها بدون تأخير.