واشنطن تتحدث عن "قائمة اغتيالات" أعدتها روسيا في حال غزو أوكرانيا، ووزير الخارجية السوري يجري محادثات في موسكو

فتحت أستراليا اليوم الإثنين حدودها أمام القادمين من الخارج الحاصلين على جرعتين من اللقاح ضد وباء كورونا، وذلك بعد قرابة سنتين من القيود المشددة على دخول أراضيها.

وكانت أستراليا اتبعت سياسة صارمة وفرضت قيودا على السفر كانت من بين الأكثر تشددا في العالم، مغلقة حدودها بالكامل منذ مارس أذار 2020.

وسمح للإستراليين بدخول أسترليا منذ أواخر العام الماضي، لكن معطم الوافدين الأجانب حظر عليهم ذلك، ما كبد قطاع السياحة خسائر هائلة.

وتعرضت هذة السياسة لانتقادات، وأخذ على أستراليا فصلها العائلات وخنق المشروعات والأعمال لكنها في ذات الوقت نجحت في الحد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في البلاد قبل ظهور اللقاحات.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الجوية الدولية إلى أستراليا بموجب التعديلات الجديدة التي أقرتها سلطات البلاد، وينتظر أن تحط أكثر من 50 طائرة هناك يوميا. ومع وصول الرحلات الأولى شهد مطار مدينة سيدني مشاهد مؤثرة للقاء عائلات بعد فراق طويل.

وسيتعين، حسب الإرشادات الجديدة التي تم تفعيلها، على زوار أستراليا الذين لم يحصلوا على اللقاح الكامل الالتزام بحجر صحي لمدة 14 يوما في أحد الفنادق على نفقتهم الخاصة.

وأعرب زير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي دان تيهان عن أمله في انتعاش صناعة السياحة مجددا، والتي تضررت من حظر السفر حتى المحلي الفترة الماضية، وهي صناعة يعمل بها 660 ألف شخص على حد قوله.

reuters Copyright: reuters التقطت صور لمشاهد التقاء الأسر في المطارات التي عادت ودبت فيها الحياة Image caption: التقطت صور لمشاهد التقاء الأسر في المطارات التي عادت ودبت فيها الحياة

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