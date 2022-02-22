الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على روسيا، والسعودية تحتفل للمرة الأولى بذكرى تأسيسها

طبيب الكركمين: إحالة شخص يداوي بالأعشاب وينتحل صفة طبيب إلى المحكمة الاقتصادية في مصر
أحالت النيابة العامة المصرية شخصا عرف بتقديمه علاجا بالنباتات
والأعشاب، إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة بيع أغذية مغشوشة ومستحضرات طبية غير
مرخصة، وانتحال صفة طبيب.
وأمرت المحكمة بحبس الشخص واسمه أحمد أبو النصر، على ذمة
التحقيقات بعد أن ألقي القبض عليه قبل يومين.
وذكر بيان للنيابة المصرية أن أبو النصر، الشهير بـ"طبيب الكركمين"،
يمارس نشاطه ببيع المنتجات الطبية غير المرخصة منذ عام 2014، عبر صفحة على فيس
بوك، وأنشأ لاحقا قناة فضائية وأخرى على اليوتيوب للترويج لمنتجاته.
وضبطت النيابة العامة مستخلصات من نباتات، منها مستخلص الكركمين،
وهي مادة صفراء توجد في جذور الكركم، وتبين أن أبو النصر ادعى قدرتها على علاج
الأمراض المختلفة بالرغم من أنها غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية.
وكان أبو النصر يدعي أنه أخصائي مرخص له من وزارة الصحة للعلاج
بالنباتات والأعشاب، وأن منتجاته مرخصة من الوزارة، وقادرة على شفاء أمراض عديدة.
ورحبت نقابة الأطباء بالقبض على أبو النصر، الذي طالما حذرت من
منتجاته، ونفت في بيان أن يكون مرخصا له بممارسة مهنة الطب.
كولومبيا تلغي تجريم الإجهاض حتى 24 أسبوعا من الحمل
ThinkstockCopyright: Thinkstock
ألغت المحكمة الدستورية في كولومبيا تجريم الإجهاض حتى الأسبوع الـ 24
من الحمل، أي بعد قطع أكثر من منتصف مراحل إكتمال الجنين التي تستمر عادة إلى
الأسبوع الـ 40.
وصوت خلال الجلسة لصالح القرار أغلبية خمسة من تسعة قضاة يشكلون معا هيئة أعلى محكمة في البلاد.
ويجيء ذلك بعد أن كان القانون في كولومبيا لا يسمح بإنهاء الحمل إلا
في ظروف وشروط معينة مثل في حالات الحمل نتيجة الاغتصاب، أو عندما تكون حياة الأم في خطر، أو
إذا كان الجنين يعاني من مشاكل صحية خطيرة.
واحتفى بالقرار النشطاء الذين قادوا حملات لتحقيق
التغيير الذي يعتبرون أنه ضروري لمصلحة الالآف من النساء
الكولومبيات الساعيات لإجراء عمليات إجهاض في البلاد، واللواتي يقعن كل عام ضحايا مخاطر الإجهاض
غيرالآمن أو غير القانوني، وبخاصة الفقيرات منهن.
وكان هناك ضغط مقابل من المجموعات الدينية في كولومبيا، بما في
ذلك الكنيسة الكاثوليكية ذات النفوذ، التي ناهضت هذا التعديل.
وتعد كولومبيا الآن خامس دولة في أمريكا اللاتينية تلغي تجريم الإجهاض،
إلى جانب الأرجنتين وأوروغواي وكوبا وغيانا. وقد اعتبرت هذه الخطوة تاريخية في هذة الدول
ذات الأغلبية الكاثوليكية.
روسيا وأوكرانيا: خام برنت يقترب من عتبة 98 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ سبع سنوات
أدت
التوترات المتزايدة بسبب الأزمة
الأوكرانية الروسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها منذ
سبع سنوات.
واقترب سعر البرميل من خام برنت، إلى من عتبة 98 دولارا اليوم الثلاثاء، بسبب تنامي المخاوف
من توقَف الإمدادات من روسيا بسبب الحرب والعقوبات.
وكانت روسيا قد أمرت بإرسال قوات إلى جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين اللتين يسيطر عليهما إنفصاليون
في شرقي أوكرانيا، بعد أن اعترفت بهما موسكو دولتين مستقلتين.
وتعدَ
روسيا المصدر الثاني للنفط الخام بعد السعودية.
وأغلقت أسواق الأسهم
الآسيوية على انخفاض، واستعدت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية لحدوث خسائر.
كما
تراجعت أسعار الأسهم مع انخفاض مؤشر نيكاي في اليابان بنسبة 2 في المئة، ونتيجة لذلك، سعى
المستثمرون إلى الحصول على أصول لملاذات آمنة بما في ذلك الذهب والين الياباني،
بهدف توفير
الأمان المالي.
ومن المتوقع أن تنخفض الأسواق الأمريكية
والأوروبية أيضا عند بدء التداول فيها، إذ من المتوقع أن تنخفض العديد من المؤشرات
بنسبة تتراوح بين 1 في المئة و2 في المئة.
مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي عند مدخل قرية اللُبّن الشرقية
اندلعت مواجهات صباح اليوم الثلاثاء، بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي عند مدخل قرية اللُبّن الشرقية شمالي الضفة الغربية.
وقال رئيس المجلس القروي للُبّن الشرقية يعقوب عويس، أن مجموعة من المستوطنين احتشدوا صباح اليوم على مدخل القرية بحماية من الجيش الإسرائيلي ما أدى لاندلاع مواجهات.
كما مُنِعَ الطلاب من الذهاب إلى مدرسة القرية لليوم الثاني على التوالي.
وفي شأن اخر، اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم 18 فلسطينياً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.
المملكة العربية السعودية تحتفل بتأسيسها للمرة الأولى
أقامت المملكة العربية السعودية اليوم
الثلاثاء وللمرة الأولى احتفالات بذكرى تأسيسها قبل نحو 300 عام.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحكومة أعدت
فعاليات تشمل عروضا موسيقة عن التاريخ الحديث للمملكة، وألعابا نارية وعروضا
بطائرات مسيرة ،ومؤثرات صوتية يشارك فيها نحو 3500 شخص.
وكان الملك
سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا ملكيا الشهر الماضي، يقضي باعتبار 22 فبراير/ شباط "يوم التأسيس" احتفالا
بتأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ٣ قرون.
ولا يعتبر يوم
التأسيس بديلًا عن اليوم الوطني السعودي، الذي تحتفل به المملكة في شهر سبتمبر /أيلول
وتحيي المملكة اليوم ذكرى تأسس محمد بن سعود الدولة
السعودية الأولى عام 1727 في إمارة
الدرعية، التي تقع على الطرف الشمالي الغربي للعاصمة السعودية الرياض.
وتحتفل المملكة بيوم 23 سبتمبر/ أيلول بعيدها الوطني الذي يحيي
ذكرى انتصار آل سعود على قبائل منافسة في منطقة الحجاز والسيطرة على المزارين
الإسلاميين الرئيسيين في مكة والمدينة في 1925. وبعد ذلك سميت المملكة العربية
السعودية في عام 1932.
geCopyright: ge
روسيا وأوكرانيا: وزراء الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث فرض عقوبات على موسكو
قال جوزيب بوريل منسق
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن وزراء خارجية الاتحاد سيقرون بعد ظهر
اليوم الثلاثاء عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بالمنطقين الانفصالييتين في شرقي
أوكرانيا وتوغل قواتها فيهما.
وبينما لم يصف بوريل
نشر موسكو لقوات في المنطقين الانفصاليتين بأنه "غزو كامل"، فقد أكد أن
الاتحاد الأوروبي يعتبر المنطقة الشرقية أراضي تابعة لكييف، وقال إن "القوات
الروسية موجودة على الأراضي الأوكرانية".
وقال بوريل، الذي كان
يتحدث قبل اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيعقد في باريس،
"سيكون ردنا على شكل عقوبات، وسيقرر الوزراء مداها"، وأشار إلى أنه
يتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء إلى "قرار بالإجماع". مع وجود توقعات بأن
بعض الدول ستتجه إلى تفضيل رد أكثر محدودية.
وأثار الاعتراف الروسي
باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرقي أوكرانيا، تنديدا دوليا وتهديدات من
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض حزمة أوسع من العقوبات الاقتصادية ضد
موسكو.
وكان الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين وصف دخول قواته إلى المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون المناهضون
للحكومة الأوكرانية بأنها قوات "حفظ السلام".
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طبيب الكركمين: إحالة شخص يداوي بالأعشاب وينتحل صفة طبيب إلى المحكمة الاقتصادية في مصر
أحالت النيابة العامة المصرية شخصا عرف بتقديمه علاجا بالنباتات والأعشاب، إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة بيع أغذية مغشوشة ومستحضرات طبية غير مرخصة، وانتحال صفة طبيب.
وأمرت المحكمة بحبس الشخص واسمه أحمد أبو النصر، على ذمة التحقيقات بعد أن ألقي القبض عليه قبل يومين.
وذكر بيان للنيابة المصرية أن أبو النصر، الشهير بـ"طبيب الكركمين"، يمارس نشاطه ببيع المنتجات الطبية غير المرخصة منذ عام 2014، عبر صفحة على فيس بوك، وأنشأ لاحقا قناة فضائية وأخرى على اليوتيوب للترويج لمنتجاته.
وضبطت النيابة العامة مستخلصات من نباتات، منها مستخلص الكركمين، وهي مادة صفراء توجد في جذور الكركم، وتبين أن أبو النصر ادعى قدرتها على علاج الأمراض المختلفة بالرغم من أنها غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية.
وكان أبو النصر يدعي أنه أخصائي مرخص له من وزارة الصحة للعلاج بالنباتات والأعشاب، وأن منتجاته مرخصة من الوزارة، وقادرة على شفاء أمراض عديدة.
ورحبت نقابة الأطباء بالقبض على أبو النصر، الذي طالما حذرت من منتجاته، ونفت في بيان أن يكون مرخصا له بممارسة مهنة الطب.
كولومبيا تلغي تجريم الإجهاض حتى 24 أسبوعا من الحمل
ألغت المحكمة الدستورية في كولومبيا تجريم الإجهاض حتى الأسبوع الـ 24 من الحمل، أي بعد قطع أكثر من منتصف مراحل إكتمال الجنين التي تستمر عادة إلى الأسبوع الـ 40.
وصوت خلال الجلسة لصالح القرار أغلبية خمسة من تسعة قضاة يشكلون معا هيئة أعلى محكمة في البلاد.
ويجيء ذلك بعد أن كان القانون في كولومبيا لا يسمح بإنهاء الحمل إلا في ظروف وشروط معينة مثل في حالات الحمل نتيجة الاغتصاب، أو عندما تكون حياة الأم في خطر، أو إذا كان الجنين يعاني من مشاكل صحية خطيرة.
واحتفى بالقرار النشطاء الذين قادوا حملات لتحقيق التغيير الذي يعتبرون أنه ضروري لمصلحة الالآف من النساء الكولومبيات الساعيات لإجراء عمليات إجهاض في البلاد، واللواتي يقعن كل عام ضحايا مخاطر الإجهاض غيرالآمن أو غير القانوني، وبخاصة الفقيرات منهن.
وكان هناك ضغط مقابل من المجموعات الدينية في كولومبيا، بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية ذات النفوذ، التي ناهضت هذا التعديل.
وتعد كولومبيا الآن خامس دولة في أمريكا اللاتينية تلغي تجريم الإجهاض، إلى جانب الأرجنتين وأوروغواي وكوبا وغيانا. وقد اعتبرت هذه الخطوة تاريخية في هذة الدول ذات الأغلبية الكاثوليكية.
روسيا وأوكرانيا: خام برنت يقترب من عتبة 98 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ سبع سنوات
أدت التوترات المتزايدة بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.
واقترب سعر البرميل من خام برنت، إلى من عتبة 98 دولارا اليوم الثلاثاء، بسبب تنامي المخاوف من توقَف الإمدادات من روسيا بسبب الحرب والعقوبات.
وكانت روسيا قد أمرت بإرسال قوات إلى جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين اللتين يسيطر عليهما إنفصاليون في شرقي أوكرانيا، بعد أن اعترفت بهما موسكو دولتين مستقلتين.
وتعدَ روسيا المصدر الثاني للنفط الخام بعد السعودية.
وأغلقت أسواق الأسهم الآسيوية على انخفاض، واستعدت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية لحدوث خسائر.
كما تراجعت أسعار الأسهم مع انخفاض مؤشر نيكاي في اليابان بنسبة 2 في المئة، ونتيجة لذلك، سعى المستثمرون إلى الحصول على أصول لملاذات آمنة بما في ذلك الذهب والين الياباني، بهدف توفير الأمان المالي.
ومن المتوقع أن تنخفض الأسواق الأمريكية والأوروبية أيضا عند بدء التداول فيها، إذ من المتوقع أن تنخفض العديد من المؤشرات بنسبة تتراوح بين 1 في المئة و2 في المئة.
مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي عند مدخل قرية اللُبّن الشرقية
اندلعت مواجهات صباح اليوم الثلاثاء، بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي عند مدخل قرية اللُبّن الشرقية شمالي الضفة الغربية.
وقال رئيس المجلس القروي للُبّن الشرقية يعقوب عويس، أن مجموعة من المستوطنين احتشدوا صباح اليوم على مدخل القرية بحماية من الجيش الإسرائيلي ما أدى لاندلاع مواجهات.
كما مُنِعَ الطلاب من الذهاب إلى مدرسة القرية لليوم الثاني على التوالي.
وفي شأن اخر، اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم 18 فلسطينياً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.
المملكة العربية السعودية تحتفل بتأسيسها للمرة الأولى
أقامت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء وللمرة الأولى احتفالات بذكرى تأسيسها قبل نحو 300 عام.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحكومة أعدت فعاليات تشمل عروضا موسيقة عن التاريخ الحديث للمملكة، وألعابا نارية وعروضا بطائرات مسيرة ،ومؤثرات صوتية يشارك فيها نحو 3500 شخص.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا ملكيا الشهر الماضي، يقضي باعتبار 22 فبراير/ شباط "يوم التأسيس" احتفالا بتأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ٣ قرون.
ولا يعتبر يوم التأسيس بديلًا عن اليوم الوطني السعودي، الذي تحتفل به المملكة في شهر سبتمبر /أيلول
وتحيي المملكة اليوم ذكرى تأسس محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1727 في إمارة الدرعية، التي تقع على الطرف الشمالي الغربي للعاصمة السعودية الرياض.
وتحتفل المملكة بيوم 23 سبتمبر/ أيلول بعيدها الوطني الذي يحيي ذكرى انتصار آل سعود على قبائل منافسة في منطقة الحجاز والسيطرة على المزارين الإسلاميين الرئيسيين في مكة والمدينة في 1925. وبعد ذلك سميت المملكة العربية السعودية في عام 1932.
روسيا وأوكرانيا: وزراء الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث فرض عقوبات على موسكو
قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن وزراء خارجية الاتحاد سيقرون بعد ظهر اليوم الثلاثاء عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بالمنطقين الانفصالييتين في شرقي أوكرانيا وتوغل قواتها فيهما.
وبينما لم يصف بوريل نشر موسكو لقوات في المنطقين الانفصاليتين بأنه "غزو كامل"، فقد أكد أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المنطقة الشرقية أراضي تابعة لكييف، وقال إن "القوات الروسية موجودة على الأراضي الأوكرانية".
وقال بوريل، الذي كان يتحدث قبل اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيعقد في باريس، "سيكون ردنا على شكل عقوبات، وسيقرر الوزراء مداها"، وأشار إلى أنه يتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء إلى "قرار بالإجماع". مع وجود توقعات بأن بعض الدول ستتجه إلى تفضيل رد أكثر محدودية.
وأثار الاعتراف الروسي باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرقي أوكرانيا، تنديدا دوليا وتهديدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض حزمة أوسع من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف دخول قواته إلى المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون المناهضون للحكومة الأوكرانية بأنها قوات "حفظ السلام".
المزيد:
روسيا وأوكرانيا: مركبات عسكرية في شوارع دونيتسك بعد اعتراف روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين عن أوكرانيا