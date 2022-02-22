الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على روسيا، والسعودية تحتفل للمرة الأولى بذكرى تأسيسها

أحالت النيابة العامة المصرية شخصا عرف بتقديمه علاجا بالنباتات والأعشاب، إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة بيع أغذية مغشوشة ومستحضرات طبية غير مرخصة، وانتحال صفة طبيب.

وأمرت المحكمة بحبس الشخص واسمه أحمد أبو النصر، على ذمة التحقيقات بعد أن ألقي القبض عليه قبل يومين.

وذكر بيان للنيابة المصرية أن أبو النصر، الشهير بـ"طبيب الكركمين"، يمارس نشاطه ببيع المنتجات الطبية غير المرخصة منذ عام 2014، عبر صفحة على فيس بوك، وأنشأ لاحقا قناة فضائية وأخرى على اليوتيوب للترويج لمنتجاته.

وضبطت النيابة العامة مستخلصات من نباتات، منها مستخلص الكركمين، وهي مادة صفراء توجد في جذور الكركم، وتبين أن أبو النصر ادعى قدرتها على علاج الأمراض المختلفة بالرغم من أنها غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية.

وكان أبو النصر يدعي أنه أخصائي مرخص له من وزارة الصحة للعلاج بالنباتات والأعشاب، وأن منتجاته مرخصة من الوزارة، وقادرة على شفاء أمراض عديدة.

ورحبت نقابة الأطباء بالقبض على أبو النصر، الذي طالما حذرت من منتجاته، ونفت في بيان أن يكون مرخصا له بممارسة مهنة الطب.