تراجعت المخاوف على الإمداد وانعكس هذا على أسعار النفط في تعاملات اليوم، إذ استقرات أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في جلسة تعاملات الأمس في سبع سنوات، وبات ربما من الواضح أن سلسلة العقوبات الأمريكية والأوروبية الأولى على روسيا بسبب أوكرانيا لن تعطل إمدادات النفط.

وسجلت أسعار النقط ارتفاعا كبيرا أمس على وقع التطورات السريعة في أوكرانيا والعالم، وارتفعت منذ التحرك الأخير على الأرض بنسبة خمسة في المئة، بسبب ازدياد المخاوف من نقص إمدادات النفط.

ووصلت الأسعار إلى 100 دولار للبرميل. وسجل خام برنت أمس أعلى مستوى له منذ منذ عام 2014 وبلغت نسبة ارتفاعه 3.55 كما قفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بأكثر من اثنين في المئة.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن خبراء "ليس من المحتمل أن يدرج الغرب صادرات النفط الروسية في حزمة العقوبات التي سيفرضها، لكن المخاوف تدور حول رد موسكو على تلك العقوبات. وهذا قد يرفع سعر البرميل مجددا، كما حدث بالأمس.