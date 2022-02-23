طلبت أوكرانيا من مواطنيها عدم زيارة روسيا وحذرت أي أوكراني موجود هناك بالفعل بضرورة المغادرة على الفور.
وجاء في بيان نشر باللغة الروسية أن "وزارة الخارجية توصي مواطني أوكرانيا بعدم السفر إلى دول الاتحاد الروسي، وناشدت رعاياها بمغادرة روسيا.
ويمكن أن تؤثر هذه الخطوة على عدة ملايين من المواطنين الأوكرانيين الذين يعيشون في روسيا.
لبنان يعلن تفكيك شبكة تكفيرية إرهابية
أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الأربعاء، عن توقيف جماعة إرهابية تجند شبانا لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية.
وهنأ مولوي، في مؤتمر صحافي، الأجهزة المعنية على الإنجازات الأخيرة التي شملت ضبط المخدرات وتفكيك شبكة التجسس واليوم ضبط شبكة تكفيرية إرهابية.
أسعار النفط تستعيد عافيتها بعد مخاوف أدت إلى ارتفاع قياسي في تعاملات الأمس
تراجعت المخاوف على الإمداد وانعكس هذا على أسعار النفط في تعاملات اليوم، إذ استقرات أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في جلسة تعاملات الأمس في سبع سنوات، وبات ربما من الواضح أن سلسلة العقوبات الأمريكية والأوروبية الأولى على روسيا بسبب أوكرانيا لن تعطل إمدادات النفط.
وسجلت أسعار النقط ارتفاعا كبيرا أمس على وقع التطورات السريعة في أوكرانيا والعالم، وارتفعت منذ التحرك الأخير على الأرض بنسبة خمسة في المئة، بسبب ازدياد المخاوف من نقص إمدادات النفط.
ووصلت الأسعار إلى 100 دولار للبرميل.
وسجل خام برنت أمس أعلى مستوى له منذ منذ عام 2014 وبلغت نسبة ارتفاعه 3.55 كما قفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بأكثر من اثنين في المئة.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن خبراء "ليس من المحتمل أن يدرج الغرب صادرات النفط الروسية في حزمة العقوبات التي سيفرضها، لكن المخاوف تدور حول رد موسكو على تلك العقوبات. وهذا قد يرفع سعر البرميل مجددا، كما حدث بالأمس.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بوتين يؤكد استعداده للبحث عن حلول دبلوماسية
لمن انضم إلينا للتو من قرائنا إليكم أهم تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية:
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن موسكو لا تزال مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية" مع الغرب بشأن أوكرانيا - لكن مصالح روسيا وأمن مواطنيها غير قابلة للتفاوض.
البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس بايدن لن يعقد القمة التي كانت مقترحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عطلة نهاية الأسبوع. كما ألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اجتماعا غدا الخميس مع نظيره الروسي.
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون توقع اليوم الأربعاء حدوث غزو روسي شامل لأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
انضمت كندا واليابان إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في فرض عقوبات مالية واقتصادية على روسيا، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة يحذر من أن العقوبات الغربية ستضر الأمريكيين العاديين.
البرلمان الروسي يسمح لبوتين باستخدام القوات المسلحة خارج البلاد - لكن ليس من الواضح إن كان قد تم بالفعل إرسال أي قوات إلى مناطق الانفصالييين المؤيدين لروسيا.
القوات الروسية لاتزال قريبة من حدود أوكرانيا. وأظهرت صور الأقمار الصناعية على مدار الـ 24 ساعة الماضية نشر العديد من القوات والمعدات الجديدة في غرب روسيا وأكثر من 100 مركبة في مطار في بيلاروسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية، بحسب مصادر أمريكية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
المحكمة الاتحادية في بغداد تنظر في دعوى الطعن بفتح الترشيح لرئاسة الجمهورية
أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن المحكمة الاتحادية العليا تعقد اليوم الأربعاء جلستها التداولية في دعوى الطعن التي رفعها النائب المستقل باسم خشان بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الدستور العراقي.
وكان مجلس النواب قد أعلن أمس الثلاثاء أسماء المرشحين للمنصب وعددهم 33 مرشحا، بعد استبعاد 26 مرشحا لأسباب تباينت بين انسحاب المرشحين وعدم توفر شرط الخبرة السياسية وعدم الحصول على شهادة جامعية.
ولم تعقد جلسة الـسابع من فبراير/شباط الجاري، التي كان من المقرر أن يصوت خلالها مجلس النواب على مرشحي رئاسة الجمهورية لغياب الكتل السياسية، وعدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع الجلسة.
وكانت المحكمة الاتحادية قد استبعدت القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، في حين أصدرت رئاسة مجلس النواب قراراً بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 فبراير/شباط الجاري ولمدة 3 أيام.
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أوكرانيا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا بدون تأخير
طلبت أوكرانيا من مواطنيها عدم زيارة روسيا وحذرت أي أوكراني موجود هناك بالفعل بضرورة المغادرة على الفور.
وجاء في بيان نشر باللغة الروسية أن "وزارة الخارجية توصي مواطني أوكرانيا بعدم السفر إلى دول الاتحاد الروسي، وناشدت رعاياها بمغادرة روسيا.
ويمكن أن تؤثر هذه الخطوة على عدة ملايين من المواطنين الأوكرانيين الذين يعيشون في روسيا.
لبنان يعلن تفكيك شبكة تكفيرية إرهابية
أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الأربعاء، عن توقيف جماعة إرهابية تجند شبانا لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية.
وهنأ مولوي، في مؤتمر صحافي، الأجهزة المعنية على الإنجازات الأخيرة التي شملت ضبط المخدرات وتفكيك شبكة التجسس واليوم ضبط شبكة تكفيرية إرهابية.
أسعار النفط تستعيد عافيتها بعد مخاوف أدت إلى ارتفاع قياسي في تعاملات الأمس
تراجعت المخاوف على الإمداد وانعكس هذا على أسعار النفط في تعاملات اليوم، إذ استقرات أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في جلسة تعاملات الأمس في سبع سنوات، وبات ربما من الواضح أن سلسلة العقوبات الأمريكية والأوروبية الأولى على روسيا بسبب أوكرانيا لن تعطل إمدادات النفط.
وسجلت أسعار النقط ارتفاعا كبيرا أمس على وقع التطورات السريعة في أوكرانيا والعالم، وارتفعت منذ التحرك الأخير على الأرض بنسبة خمسة في المئة، بسبب ازدياد المخاوف من نقص إمدادات النفط.
ووصلت الأسعار إلى 100 دولار للبرميل. وسجل خام برنت أمس أعلى مستوى له منذ منذ عام 2014 وبلغت نسبة ارتفاعه 3.55 كما قفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بأكثر من اثنين في المئة.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن خبراء "ليس من المحتمل أن يدرج الغرب صادرات النفط الروسية في حزمة العقوبات التي سيفرضها، لكن المخاوف تدور حول رد موسكو على تلك العقوبات. وهذا قد يرفع سعر البرميل مجددا، كما حدث بالأمس.
بوتين يؤكد استعداده للبحث عن حلول دبلوماسية
لمن انضم إلينا للتو من قرائنا إليكم أهم تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية:
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن موسكو لا تزال مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية" مع الغرب بشأن أوكرانيا - لكن مصالح روسيا وأمن مواطنيها غير قابلة للتفاوض.
البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس بايدن لن يعقد القمة التي كانت مقترحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عطلة نهاية الأسبوع. كما ألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اجتماعا غدا الخميس مع نظيره الروسي.
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون توقع اليوم الأربعاء حدوث غزو روسي شامل لأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
انضمت كندا واليابان إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في فرض عقوبات مالية واقتصادية على روسيا، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة يحذر من أن العقوبات الغربية ستضر الأمريكيين العاديين.
البرلمان الروسي يسمح لبوتين باستخدام القوات المسلحة خارج البلاد - لكن ليس من الواضح إن كان قد تم بالفعل إرسال أي قوات إلى مناطق الانفصالييين المؤيدين لروسيا.
القوات الروسية لاتزال قريبة من حدود أوكرانيا. وأظهرت صور الأقمار الصناعية على مدار الـ 24 ساعة الماضية نشر العديد من القوات والمعدات الجديدة في غرب روسيا وأكثر من 100 مركبة في مطار في بيلاروسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية، بحسب مصادر أمريكية.
المحكمة الاتحادية في بغداد تنظر في دعوى الطعن بفتح الترشيح لرئاسة الجمهورية
أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن المحكمة الاتحادية العليا تعقد اليوم الأربعاء جلستها التداولية في دعوى الطعن التي رفعها النائب المستقل باسم خشان بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الدستور العراقي.
وكان مجلس النواب قد أعلن أمس الثلاثاء أسماء المرشحين للمنصب وعددهم 33 مرشحا، بعد استبعاد 26 مرشحا لأسباب تباينت بين انسحاب المرشحين وعدم توفر شرط الخبرة السياسية وعدم الحصول على شهادة جامعية.
ولم تعقد جلسة الـسابع من فبراير/شباط الجاري، التي كان من المقرر أن يصوت خلالها مجلس النواب على مرشحي رئاسة الجمهورية لغياب الكتل السياسية، وعدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع الجلسة.
وكانت المحكمة الاتحادية قد استبعدت القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، في حين أصدرت رئاسة مجلس النواب قراراً بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 فبراير/شباط الجاري ولمدة 3 أيام.