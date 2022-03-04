روسيا تعلن السيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه النووية في أوكرانيا، وبريطانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

آخر تطورات سير المعارك في أوكرانيا وردود الفعل العالمية خلال الساعات القليلة الماضية:

أعلنت القوات المسلحة الروسية السيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه النووية في جنوب أوكرانيا - أكبر محطة في أوروبا - بعد اندلاع حريق كبير في القسم التدريبي من محطة زابوروجيه، وتمكنت فرق الإطفاء في أوكرانيا من إخماده.

وبحسب بيان القيادة العسكرية الروسية تمت السيطرة على المحطة بعد اشتباكات مع المسلحين في محيط المحطة، وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها وهي تحت حماية القوات المسلحة الروسية بحسب المصدر الروسي.

وقالت خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية إنه لم يسجل سقوط ضحايا واقتصرت الخسائر على الماديات ولم يؤثر الحريق على مواقع المفاعلات، وأضاف البيان أن عملية الإخماد نجحت.

لكن الرئيس الأوكراني اتهم روسيا بإثارة الرعب النووي.

وأثار هجوم روسيا إدانة فورية من القادة الغربيين الذين وصفوه بأنه عمل "مروع" و"طائش" يهدد سلامة كل أوروبا.

ودعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي قبل ساعات دول العالم إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد ما وصفه بـ"الإرهاب النووي" .

ودعا الأوروبيين إلى "الاستيقاظ" على احتمال وقوع كارثة عالمية مثل كارثة تشيرنوبيل النووية عام 1986 ، وقال إن روسيا أول دولة في التاريخ حاولت قصف محطة للطاقة النووية.

وعلى صعيد المعارك، لاتزال روسيا تعزز حملتها في جنوب أوكرانيا، حيث تقترب من مدينة ماريوبول الرئيسية بعد الاستيلاء على خيرسون قبل يومين.

وفر حتى الآن أكثر من مليون أوكراني إلى دول الجوار.

واتفقت روسيا وأوكرانيا في مفاوضات أمس على إنشاء "ممرات إنسانية" لإجلاء المدنيين، ووافق وفدا البلدين على الاجتماع ثانية دون تحديد موعد اللقاء.