زيلينسكي يتهم الناتو بالضعف لرفض فرض حظر جوي ويحمله مسؤولية القتلى في أوكرانيا، وروسيا "تدمر" قاعدة جيتومير العسكرية

من المقرر ان يعقد البرلمان العراقي، ظهر اليوم السبت، جلسة خاصة للتصويت على قرار إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية، بدعم من التحالف الثلاثي، الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتعول قوى التحالف الثلاثي، في جلسة اليوم، على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد قرار المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في الاسبوع الماضي، بعدم دستورية إعادة فتح الترشيح من دون موافقة أغلبية أعضاء البرلمان.

ويتطلب تمرير قرار التمديد بحسب الدستور تصويت الأغلبية المطلقة، أي نصف العدد الكلي زائد واحد.