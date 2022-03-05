زيلينسكي يتهم الناتو بالضعف لرفض فرض حظر جوي ويحمله مسؤولية القتلى في أوكرانيا، وروسيا "تدمر" قاعدة جيتومير العسكرية

البرلمان العراقي يصوت اليوم على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية
من المقرر ان يعقد البرلمان العراقي، ظهر اليوم السبت، جلسة خاصة للتصويت على قرار إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية، بدعم من التحالف الثلاثي، الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتعول قوى التحالف الثلاثي، في جلسة اليوم، على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد قرار المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في الاسبوع الماضي، بعدم دستورية إعادة فتح الترشيح من دون موافقة أغلبية أعضاء البرلمان.
ويتطلب تمرير قرار التمديد بحسب الدستور تصويت الأغلبية المطلقة، أي نصف العدد الكلي زائد واحد.
روسيا تعلن تدمير قاعدة جيتومير العسكرية التي تضم صواريخ عالية الدقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قاعدة جيتومير العسكرية التي تحتوي أسلحة غربية وأمريكية الصنع وتضم صواريخ عالية الدقة.
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اليوم السبت، عن تدمير القاعدة في مدينة جيتومير في شمال غرب أوكرانيا، التي تبعد 120 كم عن العاصمة كييف.
وذكرت روسيا أن سلاح الجو شارك في العملية ودمر قاعدة ومستودع ذخيرة يحتوي على أسلحة "جافلين" الأمريكية وصواريخ " إن إل إيه دبليو" البريطانية.
ReutersCopyright: Reuters
روسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاخا وفتح الممرات الإنسانية فيهما
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو.
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن القرار جاء بالاتفاق مع الجانب الأوكراني، إذ تشهد مدينتا ماريوبول وفولنوفاخا كارثة إنسانية بسبب انعدام وجود المياه والكهرباء والطعام، وتعمدت بحسب المصدر الروسي مجموعات مسلحة أوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية أمام الجيش الروسي.
وتؤكد روسيا مرارا أنها تستهدف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لـ"جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة، بحسب الرواية الروسية.
لكن أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف المدنيين، والسعي إلى احتلال أوكرانيا وانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها.
زيلينسكي يتهم الناتو بإعطاء روسيا الضوء الأخضر لقصف أوكرانيا
انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشدة قرار الناتو رفض طلب كييف فرض منطقة حظر طيران لحماية أجواء بلاده من الصواريخ والطائرات الحربية الروسية.
واتهم زيلينسكي الناتو بأنه أعطى الضوء الأخضر لمزيد من القصف. وقال "كل من يموت بدءا من اليوم سيموت بسببك، وبسبب ضعفك، وبسبب عدم وحدتك."
وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد حذر من مخاطر انتشار الصراع وأهمية منع هذا. وأوضح يوم الجمعة تبعات فرض منطقة حظر الطيران الوخيمة التي قد تؤدي إلى حرب شاملة في أوروبا.
وأوضح الأمين العام للحلف ستولتنبرغ أن الطريقة الوحيدة لتطبيق منطقة حظر طيران هي إرسال طائرات مقاتلة من الناتو إلى المجال الجوي الأوكراني، مما قد يفضي إلى مواجهة مباشرة بين الحلف وروسيا، ومن ثم نقل الصراع إلى دول أخرى. وهذا ليس من خطة الحلف.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم بتوقيت غرينتش.
وتم ترتيب هذه الكلمة بحسب بعض المسؤولين في المجلس بناء على طلب أوكرانيا.
وستكون هذه هي الفرصة الأولى التي يبحث فيها مجلس الشيوخ الأمريكي مع الرئيس الأوكراني الأوضاع منذ بدء الغزو الروسي، وأول فرصة له لتحديد ما يحتاج إليه بشكل مباشر.
ويعمل المشرعون الأمريكيون على تمرير مساعدات جديدة لأوكرانيا تصل إلى مليارات الدولارات.
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البرلمان العراقي يصوت اليوم على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية
من المقرر ان يعقد البرلمان العراقي، ظهر اليوم السبت، جلسة خاصة للتصويت على قرار إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية، بدعم من التحالف الثلاثي، الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتعول قوى التحالف الثلاثي، في جلسة اليوم، على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد قرار المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في الاسبوع الماضي، بعدم دستورية إعادة فتح الترشيح من دون موافقة أغلبية أعضاء البرلمان.
ويتطلب تمرير قرار التمديد بحسب الدستور تصويت الأغلبية المطلقة، أي نصف العدد الكلي زائد واحد.
روسيا تعلن تدمير قاعدة جيتومير العسكرية التي تضم صواريخ عالية الدقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قاعدة جيتومير العسكرية التي تحتوي أسلحة غربية وأمريكية الصنع وتضم صواريخ عالية الدقة.
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اليوم السبت، عن تدمير القاعدة في مدينة جيتومير في شمال غرب أوكرانيا، التي تبعد 120 كم عن العاصمة كييف.
وذكرت روسيا أن سلاح الجو شارك في العملية ودمر قاعدة ومستودع ذخيرة يحتوي على أسلحة "جافلين" الأمريكية وصواريخ " إن إل إيه دبليو" البريطانية.
روسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاخا وفتح الممرات الإنسانية فيهما
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو.
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن القرار جاء بالاتفاق مع الجانب الأوكراني، إذ تشهد مدينتا ماريوبول وفولنوفاخا كارثة إنسانية بسبب انعدام وجود المياه والكهرباء والطعام، وتعمدت بحسب المصدر الروسي مجموعات مسلحة أوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية أمام الجيش الروسي.
وتؤكد روسيا مرارا أنها تستهدف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لـ"جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة، بحسب الرواية الروسية.
لكن أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف المدنيين، والسعي إلى احتلال أوكرانيا وانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها.
زيلينسكي يتهم الناتو بإعطاء روسيا الضوء الأخضر لقصف أوكرانيا
انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشدة قرار الناتو رفض طلب كييف فرض منطقة حظر طيران لحماية أجواء بلاده من الصواريخ والطائرات الحربية الروسية.
واتهم زيلينسكي الناتو بأنه أعطى الضوء الأخضر لمزيد من القصف. وقال "كل من يموت بدءا من اليوم سيموت بسببك، وبسبب ضعفك، وبسبب عدم وحدتك."
وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد حذر من مخاطر انتشار الصراع وأهمية منع هذا. وأوضح يوم الجمعة تبعات فرض منطقة حظر الطيران الوخيمة التي قد تؤدي إلى حرب شاملة في أوروبا.
وأوضح الأمين العام للحلف ستولتنبرغ أن الطريقة الوحيدة لتطبيق منطقة حظر طيران هي إرسال طائرات مقاتلة من الناتو إلى المجال الجوي الأوكراني، مما قد يفضي إلى مواجهة مباشرة بين الحلف وروسيا، ومن ثم نقل الصراع إلى دول أخرى. وهذا ليس من خطة الحلف.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم بتوقيت غرينتش.
وتم ترتيب هذه الكلمة بحسب بعض المسؤولين في المجلس بناء على طلب أوكرانيا.
وستكون هذه هي الفرصة الأولى التي يبحث فيها مجلس الشيوخ الأمريكي مع الرئيس الأوكراني الأوضاع منذ بدء الغزو الروسي، وأول فرصة له لتحديد ما يحتاج إليه بشكل مباشر.
ويعمل المشرعون الأمريكيون على تمرير مساعدات جديدة لأوكرانيا تصل إلى مليارات الدولارات.