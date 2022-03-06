ماريوبول المحاصرة تبدأ مجددا إجلاء المدنيين بعد إخفاق الجهود أمس، ووفد أمريكي في فنزويلا حليفة روسيا لإجراء محادثات

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وفدا أمريكيا توجه إلى فنزويلا - حليفة موسكو - السبت للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى عزل روسيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها أن الغزو الروسي لأوكرانيا دفع الولايات المتحدة إلى الاهتمام بشكل أكبر بحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أميركا اللاتينية.

ولم يعلق الجانب الأمريكي أو الفنزويلي على الخبر.

وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018 في اقتراع شكك الغرب في نتائجه.

وكانت واشنطن قد اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيس البرلمان آنذاك رئيسا مؤقتا في يناير/كانون الثاني 2019. وفرضت واشنطن سلسلة عقوبات على كراكاس في محاولة لإخراج مادورو من السلطة.

ويمنع إجراء اتخذ في إطار العقوبات وبدأ تطبيقه في نيسان/أبريل 2019 ، فنزويلا من بيع نفطها الخام الذي يمثل 96 في المئة من إيرادات البلاد في السوق الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الزيارة الحالية لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض لكراكاس مرتبطة أيضا على الأرجح باهتمام من واشنطن باستئناف استيراد النفط من فنزويلا بدلا من الكميات التي تشتريها حاليا من روسيا.

وقال البيت الأبيض الجمعة إنه يدرس كيفية خفض استيراد النفط من روسيا عقب الغزو الأوكراني، من دون الإضرار بالمستهلك الأمريكي وفي الوقت نفسه، الحفاظ على الإمدادات العالمية.

وأشارت الولايات المتحدة في الشهر الماضي إلى انها مستعدة لمراجعة سياسة العقوبات المفروضة على فنزويلا إذا سجل تقدم في المحادثات بين حكومة مادورو والمعارضة. وكانت هذه المحادثات قد بدأت في أغسطس/آب لكنها متوقفة منذ أكتوبر/تشرين الأول.