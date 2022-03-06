ماريوبول المحاصرة تبدأ مجددا إجلاء المدنيين بعد إخفاق الجهود أمس، ووفد أمريكي في فنزويلا حليفة روسيا لإجراء محادثات

الحرب في أوكرانيا: وفد أمريكي يزور فنزويلا حليفة روسيا
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وفدا أمريكيا توجه إلى فنزويلا - حليفة موسكو - السبت للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى عزل روسيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها أن الغزو الروسي لأوكرانيا دفع الولايات المتحدة إلى الاهتمام بشكل أكبر بحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أميركا اللاتينية.
ولم يعلق الجانب الأمريكي أو الفنزويلي على الخبر.
وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018 في اقتراع شكك الغرب في نتائجه.
وكانت واشنطن قد اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيس البرلمان آنذاك رئيسا مؤقتا في يناير/كانون الثاني 2019. وفرضت واشنطن سلسلة عقوبات على كراكاس في محاولة لإخراج مادورو من السلطة.
ويمنع إجراء اتخذ في إطار العقوبات وبدأ تطبيقه في نيسان/أبريل 2019 ، فنزويلا من بيع نفطها الخام الذي يمثل 96 في المئة من إيرادات البلاد في السوق الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن الزيارة الحالية لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض لكراكاس مرتبطة أيضا على الأرجح باهتمام من واشنطن باستئناف استيراد النفط من فنزويلا بدلا من الكميات التي تشتريها حاليا من روسيا.
وقال البيت الأبيض الجمعة إنه يدرس كيفية خفض استيراد النفط من روسيا عقب الغزو الأوكراني، من دون الإضرار بالمستهلك الأمريكي وفي الوقت نفسه، الحفاظ على الإمدادات العالمية.
وأشارت الولايات المتحدة في الشهر الماضي إلى انها مستعدة لمراجعة سياسة العقوبات المفروضة على فنزويلا إذا سجل تقدم في المحادثات بين حكومة مادورو والمعارضة.
وكانت هذه المحادثات قد بدأت في أغسطس/آب لكنها متوقفة منذ أكتوبر/تشرين الأول.
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الحرب في أوكرانيا في يومها الحادي عشر
أوكرانيا في اليوم الحادي عشر من الحرب تستفيق مجددا على صفارات الإنذار.
بدأت الغارات الجوية على وسط مدينة بولتافا التي تقع بين كييف وخاركيف.
وتقول روسيا إنها دمرت قاعدة جوية عسكرية في مطار ستاروكوستانتينوف، في أوكرانيا وأخرجته عن الخدمة، لكن لم تصدر بعد تأكيدات من الجانب الأوكراني.
وتواصل روسيا قصفها لمدينة ماريوبول الاستراتيجية الجنوبية. وقال مسؤولون أوكرانيون إن وقف إطلاق النار لم يصمد أمس وتعطل خروج المدنيين من المنطقة.
لكن بعض المصادر في
بلدية ماريوبول الأوكرانية أكدت أنها ستحاول إجلاء مدنيين اعتبارا من الساعة الـ10 من صباح اليوم.
وأكد المسؤولون في أوكرانيا أن الوضع في ماريوبول ومنطقة سومي على حافة "كارثة إنسانية". إذ انقطعت إمدادات الكهرباء والماء في مدينتين في منطقة سومي.
ولم يتوقع الجانب الأوكراني نجاح إجلاء مدنيين اليوم الأحد رغم تأكيدات روسية بوجود ممرات آمنة. وقالت القوات الروسية إنها ستفتح الممرات الإنسانية لعبور المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا اليوم الأحد صباحا، لكنها طلبت من الجانب الأوكراني رفع الحظرعن خروج المدنيين.
وتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات بتعطيل خروج المدنيين. لكن الصورة الحقيقية هي - فيما يبدو - أن طريق ماريوبول، ليست آمنة والطرق التي تسلكها الحافلات تتعرض بين الحين والآخر إلى إطلاق نار.
أما عمليات إجلاء المدنيين من فولنوفاخا فهي متواصله لكن بوتيرة بطيئة، إذ تتم في ظل إطلاق نار وظروف خطرة.
ودعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي مجددا الحلفاء الغربيين إلى إعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، كما أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء السبت.
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الحرب في أوكرانيا: وفد أمريكي يزور فنزويلا حليفة روسيا
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وفدا أمريكيا توجه إلى فنزويلا - حليفة موسكو - السبت للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى عزل روسيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها أن الغزو الروسي لأوكرانيا دفع الولايات المتحدة إلى الاهتمام بشكل أكبر بحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أميركا اللاتينية.
ولم يعلق الجانب الأمريكي أو الفنزويلي على الخبر.
وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018 في اقتراع شكك الغرب في نتائجه.
وكانت واشنطن قد اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيس البرلمان آنذاك رئيسا مؤقتا في يناير/كانون الثاني 2019. وفرضت واشنطن سلسلة عقوبات على كراكاس في محاولة لإخراج مادورو من السلطة.
ويمنع إجراء اتخذ في إطار العقوبات وبدأ تطبيقه في نيسان/أبريل 2019 ، فنزويلا من بيع نفطها الخام الذي يمثل 96 في المئة من إيرادات البلاد في السوق الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن الزيارة الحالية لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض لكراكاس مرتبطة أيضا على الأرجح باهتمام من واشنطن باستئناف استيراد النفط من فنزويلا بدلا من الكميات التي تشتريها حاليا من روسيا.
وقال البيت الأبيض الجمعة إنه يدرس كيفية خفض استيراد النفط من روسيا عقب الغزو الأوكراني، من دون الإضرار بالمستهلك الأمريكي وفي الوقت نفسه، الحفاظ على الإمدادات العالمية.
وأشارت الولايات المتحدة في الشهر الماضي إلى انها مستعدة لمراجعة سياسة العقوبات المفروضة على فنزويلا إذا سجل تقدم في المحادثات بين حكومة مادورو والمعارضة. وكانت هذه المحادثات قد بدأت في أغسطس/آب لكنها متوقفة منذ أكتوبر/تشرين الأول.
الحرب في أوكرانيا في يومها الحادي عشر
أوكرانيا في اليوم الحادي عشر من الحرب تستفيق مجددا على صفارات الإنذار.
بدأت الغارات الجوية على وسط مدينة بولتافا التي تقع بين كييف وخاركيف. وتقول روسيا إنها دمرت قاعدة جوية عسكرية في مطار ستاروكوستانتينوف، في أوكرانيا وأخرجته عن الخدمة، لكن لم تصدر بعد تأكيدات من الجانب الأوكراني.
وتواصل روسيا قصفها لمدينة ماريوبول الاستراتيجية الجنوبية. وقال مسؤولون أوكرانيون إن وقف إطلاق النار لم يصمد أمس وتعطل خروج المدنيين من المنطقة.
لكن بعض المصادر في بلدية ماريوبول الأوكرانية أكدت أنها ستحاول إجلاء مدنيين اعتبارا من الساعة الـ10 من صباح اليوم.
وأكد المسؤولون في أوكرانيا أن الوضع في ماريوبول ومنطقة سومي على حافة "كارثة إنسانية". إذ انقطعت إمدادات الكهرباء والماء في مدينتين في منطقة سومي.
ولم يتوقع الجانب الأوكراني نجاح إجلاء مدنيين اليوم الأحد رغم تأكيدات روسية بوجود ممرات آمنة. وقالت القوات الروسية إنها ستفتح الممرات الإنسانية لعبور المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا اليوم الأحد صباحا، لكنها طلبت من الجانب الأوكراني رفع الحظرعن خروج المدنيين.
وتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات بتعطيل خروج المدنيين. لكن الصورة الحقيقية هي - فيما يبدو - أن طريق ماريوبول، ليست آمنة والطرق التي تسلكها الحافلات تتعرض بين الحين والآخر إلى إطلاق نار.
أما عمليات إجلاء المدنيين من فولنوفاخا فهي متواصله لكن بوتيرة بطيئة، إذ تتم في ظل إطلاق نار وظروف خطرة.
ودعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي مجددا الحلفاء الغربيين إلى إعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، كما أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء السبت.