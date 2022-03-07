أنباء عن غارة إسرائيلية على سوريا، والغزو الروسي لأوكرانيا يلقي بظلاله على أسعار السلع الغذائية في مصر

بينما تتجه أنظار العالم صوب منطقة الحدود الأوكرانية الروسية، تنذر الأزمة المتصاعدة بعواقب تتجاوز القارة الأوروبية، ليشعر بها الناس على بعد آلاف الأميال؛ تحديدا في المنطقة العربية. فما المخاطر المحتملة التي تحملها الأزمة للدول العربية، وكيف يمكن التعامل معها؟ وهل هناك من فرص يمكن لبعض الدول العربية استثمارها؟
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التطورات في السودان: السلطات تعلن القبض على العشرات من تجار العملات الأجنبية في "السوق السوداء" ومهربي الذهب
أعلنت السلطات السودانية اتخاذ جملة من الخطوات والقرارات لوقف التدهور في الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبي
وقال نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية الفريق محمد حمدان دقلو، إن السلطات الأمنية أعتقلت العشرات من تجار العملات الأجنبية في "السوق السوداء" - الموازية- ومهربي الذهب.
وأعلن دقلو عن تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة تجار العملة ومهربي الذهب والسلع الأساسية والمتهربين من دفع الضرائب.
وأضاف أن الحكومة "لا تمتلك عصا سحرية لتحسين قيمة العملة الوطنية بين عشية وضحاها"، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتُخذت يمكن أن تحدَ من انهيار قيمة الجنيه.
وشهد سعر الجنيه السوداني انخفاضا كبيرا خلال الأسبوعين الماضيين في ظلَ إستمرار الطلب على الدولار الأمريكي، وعدم قدرة المصرف المركزي على توفير العملة الصعبة.
كما تشكو وزارة الطاقة من عدم توفَر العملات الاجنبية لاستيراد الوقود الخاص بتوليد الكهرباء، ما أدَى إلى حدوث عجز كبير في إنتاج الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي في القطاعات السكنية والتجارية لساعات عديدة.
وسجَلت قيمة الجنيه استقرارا نسبيا استمر لأشهر قبل أن يبدأ في التراجع، بعد أن أطاح قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أكتوبر تشرين الأول 2021.
الغزو الروسي لأوكرانيا يلقي بظلاله على أسعار السلع الغذائية في مصر
شهدت أسعار السلع الغذائية في مصر موجة جديدة من الزيادات جراء التحركات التي تشهدها بورصات السلع عالميا، بسبب التوترات السياسية المصاحبة للغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال محمد معيط وزير المالية - في مقابلة صحفية - إن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية سيؤدي إلى زيادة تكلفة واردات مصر من هذه السلعة الاستراتيجية بقيم تتراوح ما بين 12 و15 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الحالي.
ووفقا لأرقام شعبة المخبوزات باتحاد الغرف التجارية المصرية فإن سعر طن الدقيق غير المدعوم كان يبلغ 9 آلاف جنيه (600 دولار أمريكي تقريبا) وارتفع خلال الأيام القليلة الماضية بقيمة 3 آلاف جنيه، ليصبح بنحو 12 ألف جنيه.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح عالميا.
وسائل إعلام سورية تفيد بمقتل شخصين في قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق
قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن قصفا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق من جنوب البلاد فجر اليوم ما تسبب في مقتل شخصين.
وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".
وخلال الأعوام الماضية، نُسبت لإسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن وتيرتها باتت متسارعة في الأسابيع الأخيرة.
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بـ"محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا".
الغزو الروسي لأوكرانيا: ارتفاع جديد في أسعار النفط والذهب والقمح على مستوى العالم
ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل كبير مرة أخرى عقب التقارير التي تحدثت عن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان حظر استيراد النفط الروسي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع استمرار المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وعدم وجود إمكانية لحل سلمي في الأفق، ارتفعت أسعار سلع أخرى من بينها الذهب والقمح.
وشهدت أسواق المال الأوربية تراجعا كبيرا في قيمة الأسهم مع بدء معاملات اليوم وهو ما جاء عقب تراجع كبير في بورصات آسيا.