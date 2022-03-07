أنباء عن غارة إسرائيلية على سوريا، والغزو الروسي لأوكرانيا يلقي بظلاله على أسعار السلع الغذائية في مصر

أعلنت السلطات السودانية اتخاذ جملة من الخطوات والقرارات لوقف التدهور في الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبي

وقال نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية الفريق محمد حمدان دقلو، إن السلطات الأمنية أعتقلت العشرات من تجار العملات الأجنبية في "السوق السوداء" - الموازية- ومهربي الذهب.

وأعلن دقلو عن تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة تجار العملة ومهربي الذهب والسلع الأساسية والمتهربين من دفع الضرائب.

وأضاف أن الحكومة "لا تمتلك عصا سحرية لتحسين قيمة العملة الوطنية بين عشية وضحاها"، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتُخذت يمكن أن تحدَ من انهيار قيمة الجنيه.

وشهد سعر الجنيه السوداني انخفاضا كبيرا خلال الأسبوعين الماضيين في ظلَ إستمرار الطلب على الدولار الأمريكي، وعدم قدرة المصرف المركزي على توفير العملة الصعبة.

كما تشكو وزارة الطاقة من عدم توفَر العملات الاجنبية لاستيراد الوقود الخاص بتوليد الكهرباء، ما أدَى إلى حدوث عجز كبير في إنتاج الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي في القطاعات السكنية والتجارية لساعات عديدة.

وسجَلت قيمة الجنيه استقرارا نسبيا استمر لأشهر قبل أن يبدأ في التراجع، بعد أن أطاح قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أكتوبر تشرين الأول 2021.