رفع الإقامة الجبرية عن القيادي في حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري، وكييف تعلن مقتل جنرال روسي

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اتفق الجانبان المتحاربان الروسي والأوكراني على فتح ممر إنساني من مدينة سومي في الشمال الشرقي لأوكرانيا لإجلاء المدنيين منه.

يذكر أن المدينة تعرضت لقصف الطائرات الروسية لأيام وحتى الساعات القليلة الماضية.

وأكد المسؤولون الأوكرانيون في كييف على مغادرة أرتال النازحين وأنه سيتم نقلهم إلى مدينة أخرى في وسط أوكرانيا وهي بولتافا.

وأعلنت كل من روسيا وأوكرانيا الالتزام بوقف لإطلاق النار من الـ7 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت غرينتيش لمدة 12 ساعة حتى الـ 9 مساء بالتوقيت المحلي للسماح بإجلاء المدنيين وفتح الممرات الإنسانية كما أعلن.

وحثت أوكرانيا القوات الروسية على عدم انتهاك وقف إطلاق النار.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك إن الطلاب الأجانب سيكونون بين من سيتم إجلاؤهم عن سومي المحاصرة.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أنه جرى العمل على فتح ممرات آمنة أخرى لخروج المدنيين من مدن أوكرانية رئيسية غير سومي.