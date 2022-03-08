رفع الإقامة الجبرية عن القيادي في حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري، وكييف تعلن مقتل جنرال روسي

روسيا وأوكرانيا: كييف تعلن مقتل قائد عسكري روسي بارز
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية
إن قائدا عسكريا روسيا قتل في المعارك التي تدور على مشارف مدينة خاركيف شرقي
البلاد.
وبحسب البيان الصادر عن كييف فإن الميجور
جنرال فيتالي جيراسيموف، رئيس أركان الفرقة 41، قتل مع عدد من الضباط الروس.
وتفيد تقارير إعلامية بأن القائد الروسي شارك
في حرب الشيشان الثانية والحرب في سوريا التي دعمت فيها مسكو قوات الرئيس بشار
الأسد.
ولم تعلق روسيا بعد عن تلك التقارير.
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نور الدين البحيري: رفع الإقامة الجبرية عن القيادي في حركة النهضة التونسية
رفعت السلطات الأمنية في تونس الإقامة الجبرية عن نائب
رئيس حزب حركة النهضة نور الدين البحيري.
وكان وزير الداخلية التونسي قد
قرر وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية في المنزل بسبب "تقديم وثائق هوية
ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية".
وكان البحيري، الذي اعتُقل في
ديسمبر كانون الأول، هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس
قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو تموز في خطوة وصفتها النهضة
وأحزاب أخرى بالانقلاب.
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روسيا وأوكرانيا: هدنة إنسانية لإجلاء المدنيين من مدينة سومي
اتفق الجانبان المتحاربان الروسي والأوكراني على فتح ممر إنساني من مدينة سومي في الشمال الشرقي لأوكرانيا لإجلاء المدنيين منه.
يذكر أن المدينة تعرضت لقصف الطائرات الروسية لأيام وحتى الساعات القليلة الماضية.
وأكد المسؤولون الأوكرانيون في كييف على مغادرة أرتال النازحين وأنه سيتم نقلهم إلى مدينة أخرى في وسط أوكرانيا وهي بولتافا.
وأعلنت كل من روسيا وأوكرانيا الالتزام بوقف لإطلاق النار من الـ7 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت غرينتيش لمدة 12 ساعة حتى الـ 9 مساء بالتوقيت المحلي للسماح بإجلاء المدنيين وفتح الممرات الإنسانية كما أعلن.
وحثت أوكرانيا القوات الروسية على عدم انتهاك وقف إطلاق النار.
وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك إن الطلاب الأجانب سيكونون بين من سيتم إجلاؤهم عن سومي المحاصرة.
وذكرت وكالات الأنباء الروسية أنه جرى العمل على فتح ممرات آمنة أخرى لخروج المدنيين من مدن أوكرانية رئيسية غير سومي.
محمد القحطاني: واشنطن ترحل المعتقل السعودي من سجن غوانتانامو إلى الرياض
أطلقت الحكومة الأمريكية سراح المواطن السعودي محمد القحطاني المتهم بالتورَط في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، من معتقل خليج غوانتانامو.
وقد نُقل القحطاني، الذي قيل إنه تعرَض للتعذيب على أيدي المحققين، الآن إلى مصحة للأمراض العقلية في المملكة العربية السعودية.
ويشتبه المحققون في أن القحطاني كان يخطَط للإنضمام إلى الخاطفين التسعة عشر الذين نفَذوا بالفعل الهجمات التي شنَها تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة في عام 2001، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص.
وكانت السلطات الأمريكية قد أوصت في فبراير/شباط 2022 بالإفراج عنه، بعد أن نصح طبيب في سلاح البحرية بأنه مصاب بالوهن الشديد، وأنه لن يشكَل تهديدا أمنيا في المستقبل.
ونفذ 19شخصاً من بينهم 15 سعوديا عمليات خطف طائرات أميركية وصدموا بها ناطحتي سحاب في نيويورك، وتحطَمت إحداها في ولاية بنسلفانيا.
روسيا وأوكرانيا: كييف تعلن مقتل قائد عسكري روسي بارز
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قائدا عسكريا روسيا قتل في المعارك التي تدور على مشارف مدينة خاركيف شرقي البلاد.
وبحسب البيان الصادر عن كييف فإن الميجور جنرال فيتالي جيراسيموف، رئيس أركان الفرقة 41، قتل مع عدد من الضباط الروس.
وتفيد تقارير إعلامية بأن القائد الروسي شارك في حرب الشيشان الثانية والحرب في سوريا التي دعمت فيها مسكو قوات الرئيس بشار الأسد.
ولم تعلق روسيا بعد عن تلك التقارير.
نور الدين البحيري: رفع الإقامة الجبرية عن القيادي في حركة النهضة التونسية
رفعت السلطات الأمنية في تونس الإقامة الجبرية عن نائب رئيس حزب حركة النهضة نور الدين البحيري.
وكان وزير الداخلية التونسي قد قرر وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية في المنزل بسبب "تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية".
وكان البحيري، الذي اعتُقل في ديسمبر كانون الأول، هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو تموز في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بالانقلاب.