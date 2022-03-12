عشرات القتلى في اشتباكات قبلية بدارفور، ومسؤول روسي يحذر من أن العقوبات الغربية قد تؤدي إلى "سقوط محطة الفضاء الدولية"

أظهرت صور الأقمار الصناعية رتلاً مدرعاً ضخماً من القوات الروسية يزحف ببطء باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف، حيث دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية طوال صباح اليوم.

وأظهرت الصور قاذفات الصواريخ الروسية موجهة، على ما يبدو، باتجاه العاصمة.

كما سُمعت صفارات الإنذار في العديد من المدن الأخرى في أوكرانيا، من لفيف في الغرب إلى المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة سومي، بينما تواصل القوات الروسية تقدمها على الأرض وسيطرتها على مناطق جديدة.

ووردت أنباء عن اشتعال النيران في عدد من المباني.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد قالت يوم أمس إن روسيا نفذت ضربات جوية على مدينتي لوتسك وإيفانر فرانكيفسك غربي أوكرانيا.