عشرات القتلى في اشتباكات قبلية بدارفور، ومسؤول روسي يحذر من أن العقوبات الغربية قد تؤدي إلى "سقوط محطة الفضاء الدولية"

روسيا وأوكرانيا: احتدام المعارك على مشارف كييف مع اقتراب رتل عسكري روسي من المدينة
أظهرت صور الأقمار الصناعية رتلاً مدرعاً ضخماً من القوات الروسية يزحف ببطء باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف، حيث دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية طوال صباح اليوم.
وأظهرت الصور قاذفات الصواريخ الروسية موجهة، على ما يبدو، باتجاه العاصمة.
كما سُمعت صفارات الإنذار في العديد من المدن الأخرى في أوكرانيا، من لفيف في الغرب إلى المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة سومي، بينما تواصل القوات الروسية تقدمها على الأرض وسيطرتها على مناطق جديدة.
ووردت أنباء عن اشتعال النيران في عدد من المباني.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد قالت يوم أمس إن روسيا نفذت ضربات جوية على مدينتي لوتسك وإيفانر فرانكيفسك غربي أوكرانيا.
ReutersCopyright: Reuters
روسيا وأوكرانيا: موسكو تحذر من أن العقوبات الغربية قد تؤدي إلى سقوط محطة الفضاء الدولية
حذر رئيس وكالة الفضاء الروسية من أن
العقوبات الغربية المفروضة على روسيا "قد تسبب سقوط محطة الفضاء الدولية"،
مطالبا برفع هذه الإجراءات.
وقال دمتري روغوزين، الذي ينشر
باستمرار رسائل دعم للجيش الروسي في اوكرانيا على شبكات التواصل الاجتماعي، إن
العقوبات ستؤدي إلى اضطراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء
الدولية مما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة ". وأضاف أنه "قد يتسبب
ذلك في نزول محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن على البر أو في البحر".
ونشر روغوزين خريطة للعالم تظهر المكان المحتمل لسقوط المحطة، مؤكدا أن
روسيا آمنة إلى حد كبير.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
عشرات القتلى خلال أسبوع من الاشتباكات القبلية في دارفور
تفيد التقارير الواردة من غرب السودان
بسقوط عشرات القتلى خلال أسبوع من المواجهات القبلية في منطقة دارفور.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين
محليين القول إن الاشتباكات الممتدة على مدار 7 أيام أودت بحياة نحو 40 شخصا من
بينهم 19 قتلوا يوم الخميس في منطقة جبل مون الجبلية في ولاية غرب دارفور المحاذية
لتشاد.
واتهم مسؤولون محليون وزعماء قبليون ميليشيا
الجنجويد، التي انضم عدد كبير من أفرادها
إلى قوات الدعم السريع، بارتكاب أعمال العنف.
وتنشأ نزاعات بين القبائل في دارفور عادة بسبب التنافس على الأرض والكلأ
ومصادر المياه.
واندلعت في دارفور في العام 2003
حرب أهلية واسعة النطاق خلفت 300 ألف قتيل وأدت الى نزوح
أكثر من مليونين ونصف مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.
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روسيا وأوكرانيا: احتدام المعارك على مشارف كييف مع اقتراب رتل عسكري روسي من المدينة
أظهرت صور الأقمار الصناعية رتلاً مدرعاً ضخماً من القوات الروسية يزحف ببطء باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف، حيث دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية طوال صباح اليوم.
وأظهرت الصور قاذفات الصواريخ الروسية موجهة، على ما يبدو، باتجاه العاصمة.
كما سُمعت صفارات الإنذار في العديد من المدن الأخرى في أوكرانيا، من لفيف في الغرب إلى المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة سومي، بينما تواصل القوات الروسية تقدمها على الأرض وسيطرتها على مناطق جديدة.
ووردت أنباء عن اشتعال النيران في عدد من المباني.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد قالت يوم أمس إن روسيا نفذت ضربات جوية على مدينتي لوتسك وإيفانر فرانكيفسك غربي أوكرانيا.
روسيا وأوكرانيا: موسكو تحذر من أن العقوبات الغربية قد تؤدي إلى سقوط محطة الفضاء الدولية
حذر رئيس وكالة الفضاء الروسية من أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا "قد تسبب سقوط محطة الفضاء الدولية"، مطالبا برفع هذه الإجراءات.
وقال دمتري روغوزين، الذي ينشر باستمرار رسائل دعم للجيش الروسي في اوكرانيا على شبكات التواصل الاجتماعي، إن العقوبات ستؤدي إلى اضطراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية مما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة ". وأضاف أنه "قد يتسبب ذلك في نزول محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن على البر أو في البحر".
ونشر روغوزين خريطة للعالم تظهر المكان المحتمل لسقوط المحطة، مؤكدا أن روسيا آمنة إلى حد كبير.
عشرات القتلى خلال أسبوع من الاشتباكات القبلية في دارفور
تفيد التقارير الواردة من غرب السودان بسقوط عشرات القتلى خلال أسبوع من المواجهات القبلية في منطقة دارفور.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين محليين القول إن الاشتباكات الممتدة على مدار 7 أيام أودت بحياة نحو 40 شخصا من بينهم 19 قتلوا يوم الخميس في منطقة جبل مون الجبلية في ولاية غرب دارفور المحاذية لتشاد.
واتهم مسؤولون محليون وزعماء قبليون ميليشيا الجنجويد، التي انضم عدد كبير من أفرادها إلى قوات الدعم السريع، بارتكاب أعمال العنف.
وتنشأ نزاعات بين القبائل في دارفور عادة بسبب التنافس على الأرض والكلأ ومصادر المياه.
واندلعت في دارفور في العام 2003 حرب أهلية واسعة النطاق خلفت 300 ألف قتيل وأدت الى نزوح أكثر من مليونين ونصف مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.