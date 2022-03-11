روسيا توسع نطاق هجماتها في أوكرانيا، وبوتين يؤيد استقدام "متطوعين من الشرق الأوسط" للقتال إلى جانب قواته

عاجلروسيا وأوكرانيا: بوتين يؤيد مقترحا لاستقدام "متطوعين من الشرق الأوسط" للقتال إلى جانب قواته
أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحا لوزير دفاعه لاستقدام "متطوعين من الشرق الأوسط" للقتال في أوكرانيا.
وفي اجتماع لمجلس الأمن الروسي عقد عبر الفيديو، وتم نقله على شاشات التلفزة، قال بوتين إن على روسيا تسهيل نقل هؤلاء المقاتلين.
واتهم بوتين الغرب بتجنيد مرتزقة للقتال في أوكرانيا.
وكان مسؤول كبير في وزراة الدفاع الأمريكية قد قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن لدى واشنطن معلومات أن روسيا تحاول تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: بعد عامين على إعلانه وباء عالميا، 18 مليون وفاة بسبب كوفيد 19
قالت دراسة جديدة إن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بكوفيد 19 قد يكون أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقا، وذلك بعد عامين على إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا.
وقال الباحثون المشاركون في الدراسة إن البيانات الخاصة بالوفيات الزائدة - مقارنة بأعوام سابقة- تشير إلى أن أكثر من18 مليون شخص قد توفوا بسبب فيروس كورونا، وهو رقم يعادل 3 أضعاف عدد الوفيات بالفيروس الذي تشير إليه السجلات الرسمية.
وبحسب الدراسة، كانت البلدان ذات الدخل المنخفض في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا جنوب الصحراء، أعلى المعدلات.
ويتوقع الباحثون أن تنخفض الوفيات الزائدة المرتبطة بالوباء بفضل اللقاحات والعلاجات الجديدة، لكنهم يحذرون من أنه ظهور أنواع جديدة وخطيرة من فيروس كورونا لا يزال أمرا ممكنا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
روسيا وأوكرانيا: موسكو توسع نطاق هجماتها مع استهداف بلدات غربي البلاد
وسعت القوات الروسية نطاق هجماتها في أوكرانيا، مع استهداف مدينتين غربي البلاد.
وقالت موسكو إنها قصفت مطارات عسكرية في بلدتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك الغربيتين صباح اليوم.
ويقول مسؤولون محليون إن جنديين أوكرانيين قتلا في لوتسك، بينما هزت ثلاثة "انفجارات قوية" إيفانو فرانكيفسك.
كما تعرضت مدينة دنيبرو وسط البلاد لثلاث ضربات جوية روسية، ما أدى إلى تدمير مبنى سكني وروضة أطفال.
وقال مراسل بي بي سي في المدينة إنه لم يكن هناك هدف عسكري واضح، وإن بعض السكان بدأوا بمغادرة المدينة. في حين قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن مدينة تشيرنيهيف شمال كييف أصبحت الآن "معزولة".
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تنظيم الدولة الإسلامية يعترف بمقتل زعيمه ويعلن تعيين قائد جديد للجماعة
أكد تنظيم الدولة الإسلامية مقتل زعيمه أبو ابراهيم القرشي وأعلن تعيين قائد جديد للجماعة.
وقالت رسالة صوتية نشرها التنظيم على شبكة الإنترنت إن أبو الحسن الهاشمي القرشي أصبح الآن "خليفة"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى عن هويته.
ولم تذكر الرسالة أي تفاصيل عن مقتل أبو إبراهيم القريشي، لكن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في 3 فبراير/شباط الماضي أن زعيم التنظيم فجر نفسه وقتل عائلته خلال غارة للقوات الخاصة على مخبئه شمال غربي سوريا.
وقرأ المتحدث الجديد باسم التنظيم الذي عرف عن نفسه كـ أبو عمر المهاجر، الرسالة الصوتية التي نشرت الخميس، قائلا إن سلفه، المتحدث السابق باسم التنظيم أبو حمزة القرشي قتل مؤخرا.
وقال أبو عمر المهاجر إنه لا يستطيع الكشف عن الاسم الحقيقي للزعيم الجديد للتنظيم، لكنه حث أتباعه على مبايعته.
وكانت تكهنات حول من سيخلف أبو إبراهيم القرشي بعد مقتله قد أشارت إلى أن المرشح الأبرز هو رجل عراقي يُدعى بشار خطاب غزال الصميدعي، ويعرف باسم أبو خطاب العراقي، وحجي زيد، والأستاذ زيد.
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عاجلروسيا وأوكرانيا: بوتين يؤيد مقترحا لاستقدام "متطوعين من الشرق الأوسط" للقتال إلى جانب قواته
أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحا لوزير دفاعه لاستقدام "متطوعين من الشرق الأوسط" للقتال في أوكرانيا.
وفي اجتماع لمجلس الأمن الروسي عقد عبر الفيديو، وتم نقله على شاشات التلفزة، قال بوتين إن على روسيا تسهيل نقل هؤلاء المقاتلين.
واتهم بوتين الغرب بتجنيد مرتزقة للقتال في أوكرانيا.
وكان مسؤول كبير في وزراة الدفاع الأمريكية قد قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن لدى واشنطن معلومات أن روسيا تحاول تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا.
فيروس كورونا: بعد عامين على إعلانه وباء عالميا، 18 مليون وفاة بسبب كوفيد 19
قالت دراسة جديدة إن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بكوفيد 19 قد يكون أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقا، وذلك بعد عامين على إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا.
وقال الباحثون المشاركون في الدراسة إن البيانات الخاصة بالوفيات الزائدة - مقارنة بأعوام سابقة- تشير إلى أن أكثر من18 مليون شخص قد توفوا بسبب فيروس كورونا، وهو رقم يعادل 3 أضعاف عدد الوفيات بالفيروس الذي تشير إليه السجلات الرسمية.
وبحسب الدراسة، كانت البلدان ذات الدخل المنخفض في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا جنوب الصحراء، أعلى المعدلات.
ويتوقع الباحثون أن تنخفض الوفيات الزائدة المرتبطة بالوباء بفضل اللقاحات والعلاجات الجديدة، لكنهم يحذرون من أنه ظهور أنواع جديدة وخطيرة من فيروس كورونا لا يزال أمرا ممكنا.
روسيا وأوكرانيا: موسكو توسع نطاق هجماتها مع استهداف بلدات غربي البلاد
وسعت القوات الروسية نطاق هجماتها في أوكرانيا، مع استهداف مدينتين غربي البلاد.
وقالت موسكو إنها قصفت مطارات عسكرية في بلدتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك الغربيتين صباح اليوم.
ويقول مسؤولون محليون إن جنديين أوكرانيين قتلا في لوتسك، بينما هزت ثلاثة "انفجارات قوية" إيفانو فرانكيفسك.
كما تعرضت مدينة دنيبرو وسط البلاد لثلاث ضربات جوية روسية، ما أدى إلى تدمير مبنى سكني وروضة أطفال.
وقال مراسل بي بي سي في المدينة إنه لم يكن هناك هدف عسكري واضح، وإن بعض السكان بدأوا بمغادرة المدينة. في حين قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن مدينة تشيرنيهيف شمال كييف أصبحت الآن "معزولة".
تنظيم الدولة الإسلامية يعترف بمقتل زعيمه ويعلن تعيين قائد جديد للجماعة
أكد تنظيم الدولة الإسلامية مقتل زعيمه أبو ابراهيم القرشي وأعلن تعيين قائد جديد للجماعة.
وقالت رسالة صوتية نشرها التنظيم على شبكة الإنترنت إن أبو الحسن الهاشمي القرشي أصبح الآن "خليفة"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى عن هويته.
ولم تذكر الرسالة أي تفاصيل عن مقتل أبو إبراهيم القريشي، لكن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في 3 فبراير/شباط الماضي أن زعيم التنظيم فجر نفسه وقتل عائلته خلال غارة للقوات الخاصة على مخبئه شمال غربي سوريا.
وقرأ المتحدث الجديد باسم التنظيم الذي عرف عن نفسه كـ أبو عمر المهاجر، الرسالة الصوتية التي نشرت الخميس، قائلا إن سلفه، المتحدث السابق باسم التنظيم أبو حمزة القرشي قتل مؤخرا.
وقال أبو عمر المهاجر إنه لا يستطيع الكشف عن الاسم الحقيقي للزعيم الجديد للتنظيم، لكنه حث أتباعه على مبايعته.
وكانت تكهنات حول من سيخلف أبو إبراهيم القرشي بعد مقتله قد أشارت إلى أن المرشح الأبرز هو رجل عراقي يُدعى بشار خطاب غزال الصميدعي، ويعرف باسم أبو خطاب العراقي، وحجي زيد، والأستاذ زيد.