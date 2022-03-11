روسيا توسع نطاق هجماتها في أوكرانيا، وبوتين يؤيد استقدام "متطوعين من الشرق الأوسط" للقتال إلى جانب قواته

قالت دراسة جديدة إن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بكوفيد 19 قد يكون أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقا، وذلك بعد عامين على إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا.

وقال الباحثون المشاركون في الدراسة إن البيانات الخاصة بالوفيات الزائدة - مقارنة بأعوام سابقة- تشير إلى أن أكثر من18 مليون شخص قد توفوا بسبب فيروس كورونا، وهو رقم يعادل 3 أضعاف عدد الوفيات بالفيروس الذي تشير إليه السجلات الرسمية.

وبحسب الدراسة، كانت البلدان ذات الدخل المنخفض في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا جنوب الصحراء، أعلى المعدلات.

ويتوقع الباحثون أن تنخفض الوفيات الزائدة المرتبطة بالوباء بفضل اللقاحات والعلاجات الجديدة، لكنهم يحذرون من أنه ظهور أنواع جديدة وخطيرة من فيروس كورونا لا يزال أمرا ممكنا.