الغارات الروسية على أوكرانيا تقترب من حدود الناتو، وأنباء عن قرار إيراني بتعليق المحادثات مع السعودية

طلبت السلطات في العاصمة التجارية للصين، شنغهاي، من السكان عدم مغادرة المدينة إلا للضرورة القصوى، بعد تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأغلقت السلطات في شنغهاي، بعد تسجيلها مئات الإصابات في الأيام الأخيرة، محطة حافلات المسافات الطويلة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة وجميع الجامعات باستثناء جامعة واحدة في المدينة.

وفرضت قيوداً تتطلب من جميع من يود مغادرة المدينة تقديم فحص كوفيد سلبي.

وقد سجلت الصين بالمجمل ما يقرب من 3400 إصابة بالفيروس يوم الأحد، وهو ضعف يوم السبت الذي كان بدوره رقماً قياسياً للإصابات اليومية.

وسجلت معظم هذه الحالات في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية، التي بدأت بفرض الإغلاق العام في العديد من مدنها.