الغارات الروسية على أوكرانيا تقترب من حدود الناتو، وأنباء عن قرار إيراني بتعليق المحادثات مع السعودية

فيروس كورونا: تشديد قيود السفر في مدينة شنغهاي بعد تسجيلها عشرات الإصابات بالفيروس
طلبت السلطات في العاصمة التجارية للصين، شنغهاي، من السكان عدم مغادرة المدينة إلا للضرورة القصوى، بعد تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأغلقت السلطات في شنغهاي، بعد تسجيلها مئات الإصابات في الأيام الأخيرة، محطة حافلات المسافات الطويلة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة وجميع الجامعات باستثناء جامعة واحدة في المدينة.
وفرضت قيوداً تتطلب من جميع من يود مغادرة المدينة تقديم فحص كوفيد سلبي.
وقد سجلت الصين بالمجمل ما يقرب من 3400 إصابة بالفيروس يوم الأحد، وهو ضعف يوم السبت الذي كان بدوره رقماً قياسياً للإصابات اليومية.
وسجلت معظم هذه الحالات في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية، التي بدأت بفرض الإغلاق العام في العديد من مدنها.
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العلاقات السعودية الإيرانية: أنباء عن قرار من طهران بتعليق المفاوضات مع الرياض
قال موقع إخباري تابع لأجهزة أمنية إيرانية إن طهران
قررت تعليق الجولة الجديد من المحادثات مع السعودية، والتي كان من المفترض أن
تنطلق بعد أيام.
ولم يأت موقع نورنيوز على ذكر سبب قرار طهران بـ"تعليق
المفاوضات من جانب واحد"، والذي يأتي غداة إعلان الرياض إعدام العشرات من المدانين بـ"الإرهاب"، من بينهم العديد من الشيعة بحسب
مراقبين، وفي وقت تتعثر فيه المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني .
وكان البلدان قد بدءا في العام الماضي محادثات لتخفيف
التوتر بينهما والذي وصل إلى ذروته في عام 2016 عندما قطعت
الرياض علاقاتها مع طهران بعد أن اجتاح محتجون إيرانيون السفارة السعودية في طهران
في أعقاب إعدام رجل دين شيعي في السعودية.
وقال نشطاء حقوقيون إن العديد ممن نفذت فيهم السلطات
السعودية أحكام الإعدام بالأمس هم من أفراد الطائفة الشيعية في شرق المملكة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
روسيا وأوكرانيا: غارة روسية على قاعدة عسكرية أوكرانية بالقرب من الحدود مع بولندا
قالت أوكرانيا إن صواريخ روسية ضربت قاعدة عسكرية في غرب البلاد بالقرب من
الحدود مع بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، ما تسبب في مقتل 9 أشخاص وإصابة
أكثر من 50 أخرين.
وقال وزير الدفاع الأوكراني إن
مدربين وخبراء عسكريين أجانب كانوا يعملون في قاعدة يافوريف التي كانت تستخدم في
السابق للتدريبات المشتركة مع الناتو.
ويأتي الهجوم غداة تحذير روسيا
من أنها تعتبر قوافل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا " أهدافا عسكرية مشروعة".
وقال عمدة مدينة ايفانو فرانكيفسك
الواقعة في غرب أوكرانيا إن مطار المدينة تعرض لغارات روسية متكررة.
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فيروس كورونا: تشديد قيود السفر في مدينة شنغهاي بعد تسجيلها عشرات الإصابات بالفيروس
طلبت السلطات في العاصمة التجارية للصين، شنغهاي، من السكان عدم مغادرة المدينة إلا للضرورة القصوى، بعد تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأغلقت السلطات في شنغهاي، بعد تسجيلها مئات الإصابات في الأيام الأخيرة، محطة حافلات المسافات الطويلة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة وجميع الجامعات باستثناء جامعة واحدة في المدينة.
وفرضت قيوداً تتطلب من جميع من يود مغادرة المدينة تقديم فحص كوفيد سلبي.
وقد سجلت الصين بالمجمل ما يقرب من 3400 إصابة بالفيروس يوم الأحد، وهو ضعف يوم السبت الذي كان بدوره رقماً قياسياً للإصابات اليومية.
وسجلت معظم هذه الحالات في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية، التي بدأت بفرض الإغلاق العام في العديد من مدنها.
العلاقات السعودية الإيرانية: أنباء عن قرار من طهران بتعليق المفاوضات مع الرياض
قال موقع إخباري تابع لأجهزة أمنية إيرانية إن طهران قررت تعليق الجولة الجديد من المحادثات مع السعودية، والتي كان من المفترض أن تنطلق بعد أيام.
ولم يأت موقع نورنيوز على ذكر سبب قرار طهران بـ"تعليق المفاوضات من جانب واحد"، والذي يأتي غداة إعلان الرياض إعدام العشرات من المدانين بـ"الإرهاب"، من بينهم العديد من الشيعة بحسب مراقبين، وفي وقت تتعثر فيه المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني .
وكان البلدان قد بدءا في العام الماضي محادثات لتخفيف التوتر بينهما والذي وصل إلى ذروته في عام 2016 عندما قطعت الرياض علاقاتها مع طهران بعد أن اجتاح محتجون إيرانيون السفارة السعودية في طهران في أعقاب إعدام رجل دين شيعي في السعودية.
وقال نشطاء حقوقيون إن العديد ممن نفذت فيهم السلطات السعودية أحكام الإعدام بالأمس هم من أفراد الطائفة الشيعية في شرق المملكة.
روسيا وأوكرانيا: غارة روسية على قاعدة عسكرية أوكرانية بالقرب من الحدود مع بولندا
قالت أوكرانيا إن صواريخ روسية ضربت قاعدة عسكرية في غرب البلاد بالقرب من الحدود مع بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، ما تسبب في مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 50 أخرين.
وقال وزير الدفاع الأوكراني إن مدربين وخبراء عسكريين أجانب كانوا يعملون في قاعدة يافوريف التي كانت تستخدم في السابق للتدريبات المشتركة مع الناتو.
ويأتي الهجوم غداة تحذير روسيا من أنها تعتبر قوافل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا " أهدافا عسكرية مشروعة".
وقال عمدة مدينة ايفانو فرانكيفسك الواقعة في غرب أوكرانيا إن مطار المدينة تعرض لغارات روسية متكررة.