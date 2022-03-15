مواقع حكومية إسرائيلية تتعرض لهجوم إلكتروني، وناسا تؤكد على استمرار التعاون مع روسيا في الفضاء

ارتفعت أسعار رغيف الخبز في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من مدن البلاد بنسبة تصل إلى 20 % ، حيث بات الرغيف الواحد يباع في منافذ البيع بالمخابز بسعر 40 جنيها بدلا من 30.

وعزا رئيس اتحاد المخابز في الخرطوم عصام عكاشة سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الدقيق في الآونة الأخيرة.

وقال عكاشة لبي بي سي إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على أسعار الدقيق، موضحا أن سعر كيس الدقيق زنة 25 كيلوغرام قد ارتفع من عشرين ألف جنيه (44 دولارا) إلى خمسة وعشرين ألفا (55 دولارا).

وأضاف عكاشة أن موردي القمح والدقيق زادوا الأسعار في ظل عدم وجود مؤشرات على قدرتهم على الاستيراد مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت عن أسعار تشجيعية لشراء القمح المحلي من المزارعين في السودان.

ومنذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2021 جمدت واشنطن برنامجا يتيح للسودان 700 مليون دولار، وكذلك توقف برنامج لتخفيف ديون السودان الخارجية التي بلغت 59 مليار دولار قبل رحيل البشير.