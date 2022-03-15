مواقع حكومية إسرائيلية تتعرض لهجوم إلكتروني، وناسا تؤكد على استمرار التعاون مع روسيا في الفضاء

روسيا وأوكرانيا: ناسا تقول إن رائد فضاء أمريكيا سيعود إلى الأرض على متن مركبة روسية
أكدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)
الاثنين أن التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن محطة الفضاء الدولية مستمر
كالمعتاد رغم التوتر الشديد المرتبط بالحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن رائد فضاء
أميركياً سيعود إلى الأرض كما هو مخطط في نهاية الشهر الجاري على متن مركبة روسية.
وقالت
الوكالة إن رائد الفضاء في "ناسا" مارك فاندي هاي البالغ 55
عاما يستعد للعودة من محطة الفضاء على مركبة فضائية من نوع سويوز في 30
آذار/مارس، بعد 355 يوما أمضاها في الفضاء،
وهي مدة قياسية جديدة لأميركي في الفضاء. وستهبط المركبة في كازاخستان وعلى متنها
أيضا رائدا الفضاء الروسيان بيوتر دوبروف وأنتون شكابليروف.
وفي نهاية الأسبوع الفائت، قال رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)
دميتري روغوزين إن العقوبات الغربية ضد روسيا قد تعطل عمل المركبات الفضائية
الروسية، ما من شأنه إسقاط محطة الفضاء الدولية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الصحة الفلسطينية تفيد بمقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
أفادت وزارة
الصحة الفلسطينية بمقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيمين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة.
وبحسب
الوزارة فإن أحد الشابين أصيب برصاصة في الرأس في مخيم
قلنديا بالضفة الغربية.
وكانت القوات
الإسرائيلية قد اقتحمت مخيم قلنديا للاجئين في وقت سابق، واعتقلت شابين، ما أدى
لاندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بحسب ما قالت مصادر فلسطينية.
كذلك أفادت
الوزارة بمقتل فتى برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، في مخيم بلاطة
للاجئين شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر
محلية فلسطينية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة فجرا، وحاصرت أحد المنازل
داخل المخيم لاعتقال أحد المطلوبين، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان والجيش
الإسرائيلي أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي ما أدى لمقتل الفتى.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مواقع حكومية إسرائيلية على الإنترنت تتعرض "لأكبر هجوم إلكتروني"
قالت إسرائيل إن
مواقعها الحكومية على الإنترنت عادت للعمل بعد تعرضها لهجوم إلكتروني يوم أمس أدى
إلى تعطل عدد منها.
ولم تحدد السلطات مصدر الهجوم الذي يتم عبر إغراق
خواديم الموقع المستهدف بطلبات الوصول.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي
في قطاع صناعة الدفاع أن "هذا أكبر هجوم إلكتروني على الإطلاق ضد البلاد".
وتعرضت مواقع إسرائيلية عدة لهجمات إلكترونية في
الأشهر الأخيرة نسبها خبراء إلى إيران.
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حرب روسيا وأوكرانيا تلقي بظلالها على أسعار الخبز في السودان
ارتفعت أسعار رغيف الخبز في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من مدن البلاد بنسبة تصل إلى 20 % ، حيث بات الرغيف الواحد يباع في منافذ البيع بالمخابز بسعر 40 جنيها بدلا من 30.
وعزا رئيس اتحاد المخابز في الخرطوم عصام عكاشة سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الدقيق في الآونة الأخيرة.
وقال عكاشة لبي بي سي إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على أسعار الدقيق، موضحا أن سعر كيس الدقيق زنة 25 كيلوغرام قد ارتفع من عشرين ألف جنيه (44 دولارا) إلى خمسة وعشرين ألفا (55 دولارا).
وأضاف عكاشة أن موردي القمح والدقيق زادوا الأسعار في ظل عدم وجود مؤشرات على قدرتهم على الاستيراد مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت عن أسعار تشجيعية لشراء القمح المحلي من المزارعين في السودان.
ومنذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2021 جمدت واشنطن برنامجا يتيح للسودان 700 مليون دولار، وكذلك توقف برنامج لتخفيف ديون السودان الخارجية التي بلغت 59 مليار دولار قبل رحيل البشير.
روسيا وأوكرانيا: ناسا تقول إن رائد فضاء أمريكيا سيعود إلى الأرض على متن مركبة روسية
أكدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الاثنين أن التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن محطة الفضاء الدولية مستمر كالمعتاد رغم التوتر الشديد المرتبط بالحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن رائد فضاء أميركياً سيعود إلى الأرض كما هو مخطط في نهاية الشهر الجاري على متن مركبة روسية.
وقالت الوكالة إن رائد الفضاء في "ناسا" مارك فاندي هاي البالغ 55 عاما يستعد للعودة من محطة الفضاء على مركبة فضائية من نوع سويوز في 30 آذار/مارس، بعد 355 يوما أمضاها في الفضاء، وهي مدة قياسية جديدة لأميركي في الفضاء. وستهبط المركبة في كازاخستان وعلى متنها أيضا رائدا الفضاء الروسيان بيوتر دوبروف وأنتون شكابليروف.
وفي نهاية الأسبوع الفائت، قال رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) دميتري روغوزين إن العقوبات الغربية ضد روسيا قد تعطل عمل المركبات الفضائية الروسية، ما من شأنه إسقاط محطة الفضاء الدولية.
الصحة الفلسطينية تفيد بمقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيمين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة.
وبحسب الوزارة فإن أحد الشابين أصيب برصاصة في الرأس في مخيم قلنديا بالضفة الغربية.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت مخيم قلنديا للاجئين في وقت سابق، واعتقلت شابين، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بحسب ما قالت مصادر فلسطينية.
كذلك أفادت الوزارة بمقتل فتى برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، في مخيم بلاطة للاجئين شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية فلسطينية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة فجرا، وحاصرت أحد المنازل داخل المخيم لاعتقال أحد المطلوبين، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان والجيش الإسرائيلي أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي ما أدى لمقتل الفتى.
مواقع حكومية إسرائيلية على الإنترنت تتعرض "لأكبر هجوم إلكتروني"
قالت إسرائيل إن مواقعها الحكومية على الإنترنت عادت للعمل بعد تعرضها لهجوم إلكتروني يوم أمس أدى إلى تعطل عدد منها.
ولم تحدد السلطات مصدر الهجوم الذي يتم عبر إغراق خواديم الموقع المستهدف بطلبات الوصول.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي في قطاع صناعة الدفاع أن "هذا أكبر هجوم إلكتروني على الإطلاق ضد البلاد".
وتعرضت مواقع إسرائيلية عدة لهجمات إلكترونية في الأشهر الأخيرة نسبها خبراء إلى إيران.