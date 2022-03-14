جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، وأطباء بلا حدود تعلق بعض أنشطتها في اليمن

وقال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش لبي
بي سي إن قصف روسيا قاعدة يافوريف القريبة جدا من حدود أوكرانيا مع بولندا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، يشكَل أقصى درجات الإستفزاز للحلف، مضيفا أن التفسير الوحيد لهذا الهجوم هو أن موسكو أرادت من وراء شن هذا الهجوم توجيه رسالة تهديد للحلف.
وقد جدَد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا دعوته للغرب
إلى توفير المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، وإلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو.
وقال كوليبا إن إلحاق الهزيمة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي غزت قوات بلاده أوكرانيا، سيسهم في تجنَب حدوث
صراع أوسع نطاقا في أوروبا.
وقد أعلنت بريطانيا عن إرسال ثلاثة آلاف وخمسمائة قطعة
سلاح إضافية مضادة للدبابات إلى أوكرانيا.
وكانت السلطات
الأوكرانية قد قالت إن 35 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 في هجوم روسي على قاعدة
عسكرية قرب الحدود مع بولندا فجر الأحد.
وقال
وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن "مدربين عسكريين أجانب"
يعملون في القاعدة المعروفة باسم المركز الدولي لحفظ السلام، لكن لم يتضح ما إذا
كان هؤلاء موجودين داخل القاعدة لدى وقوع الهجوم.
روسيا وأوكرانيا: الصين تستنكر التقارير عن أن موسكو طلبت مساعدات من بكين
استنكرت الصين التقارير الصحفية
التي تفيد بأن روسيا قد طلبت من بكين تزويدها بمعدات عسكرية لاستخدامها في
أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه "أخبار مضللة" .
واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية
الصينية تشاو ليجيان واشنطن بأن لديها "نوايا مبيَتة من وراء ترويج مثل هذه الاتهامات".
ونقلت صحف عدة عن مسؤولين أمريكيين
القول إن روسيا طلبت مرارا من الصين مساعدتها في حربها في أوكرانيا.
ويأتي نفي بكين قبل عقد اجتماع بين
كبار ممثلي الولايات المتحدة والصين في روما اليوم الاثنين.
روسيا وأوكرانيا: جولة جديدة من المفاوضات في ظل استمرار المواجهات العسكرية
تجرى اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في ظل استمرار
العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية.
وستجرى جولة اليوم، التي تعد الرابعة من بدء الغزو الروسي، عبر تقنية
الفيديو.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد أعضاء الوفد الروسي قوله إنه يتوقع
تحقيق تقدم في المفاوضات.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الحرب في اليمن: منظمة أطباء بلاد حدود تعلن تعليق بعض أنشطتها بعد اختفاء اثنين من موظفيها
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود
مساء أمس عن إيقافها عددا من أنشطتها الإنسانية في اليمن احتجاجا على اختفاء اثنين
من موظفيها قبل أسبوع في محافظة حضرموت في الشرق وهما في طريقهما إلى محافظة مأرب
في الشمال الشرقي.
وقالت المنظمة إنها تدرك تبعات
قرراها بإيقاف الأنشطة في خمس عيادات طبية متنقلة من أصل ثماني عيادات وسحب دعمها
لمستشفى مأرب العام بالكامل، لكنها اضطرت إلى هذا لأن أولوياتها تتمثل في عودة "آمنة وسريعة" لموظفيها المفقودين.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت
عن مصادر أمنية يمنية القول
وكان مصدر أمني قال لرويترز
في السادس من مارس آذار إن مسلحين خطفوا اثنين من العاملين الأجانب في منظمة أطباء
بلا حدود في محافظة حضرموت.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: فرض إجراءات احترازية في مدينتين صينيتين في ظل زيادة عدد الإصابات
بدأت السلطات في مدينتين صينيتين كبيرتين في تطبيق
إجراءاتاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا
في ظل زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بالوباء بحسب البيانات الحكومية.
وطلبت
السلطات في مدينة شنزن من السكان التزام البيوت وعدم الخروج في وقت يتم فيه تنظيم
عدد كبير من الفحوصات.
كما فرضت
السلطات في مدينة شنغهاي حظرا للتجول على سكان عدد من الأحياء.
وشهدت سوق
الأوراق المالية في هونغ كونغ تراجع قيمة الأسهم بنسبة 5 بالمئة.
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روسيا وأوكرانيا: وارسو تعتبر الغارات الروسية قرب الحدود البولندية "تهديدا للناتو"
وصفت بولندا الهجوم الصاروخي الذي شنَته روسيا أمس الأحد على قاعدة عسكرية أوكرانية بالقرب من حدودها مع بولندا أمس الأحد بالتهديد" الذي يستهدف الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش لبي بي سي إن قصف روسيا قاعدة يافوريف القريبة جدا من حدود أوكرانيا مع بولندا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، يشكَل أقصى درجات الإستفزاز للحلف، مضيفا أن التفسير الوحيد لهذا الهجوم هو أن موسكو أرادت من وراء شن هذا الهجوم توجيه رسالة تهديد للحلف.
وقد جدَد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا دعوته للغرب إلى توفير المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، وإلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو.
وقال كوليبا إن إلحاق الهزيمة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي غزت قوات بلاده أوكرانيا، سيسهم في تجنَب حدوث صراع أوسع نطاقا في أوروبا.
وقد أعلنت بريطانيا عن إرسال ثلاثة آلاف وخمسمائة قطعة سلاح إضافية مضادة للدبابات إلى أوكرانيا.
وكانت السلطات الأوكرانية قد قالت إن 35 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 في هجوم روسي على قاعدة عسكرية قرب الحدود مع بولندا فجر الأحد.
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن "مدربين عسكريين أجانب" يعملون في القاعدة المعروفة باسم المركز الدولي لحفظ السلام، لكن لم يتضح ما إذا كان هؤلاء موجودين داخل القاعدة لدى وقوع الهجوم.
روسيا وأوكرانيا: الصين تستنكر التقارير عن أن موسكو طلبت مساعدات من بكين
استنكرت الصين التقارير الصحفية التي تفيد بأن روسيا قد طلبت من بكين تزويدها بمعدات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه "أخبار مضللة" .
واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان واشنطن بأن لديها "نوايا مبيَتة من وراء ترويج مثل هذه الاتهامات".
ونقلت صحف عدة عن مسؤولين أمريكيين القول إن روسيا طلبت مرارا من الصين مساعدتها في حربها في أوكرانيا.
ويأتي نفي بكين قبل عقد اجتماع بين كبار ممثلي الولايات المتحدة والصين في روما اليوم الاثنين.
ورفضت الصين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلة إن علاقاتها الوثيقة مع موسكو ما زالت "متينة للغاية"، لكنها لم تقدَم لها في الوقت نفسه أيَ دعم.
روسيا وأوكرانيا: جولة جديدة من المفاوضات في ظل استمرار المواجهات العسكرية
تجرى اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية.
وستجرى جولة اليوم، التي تعد الرابعة من بدء الغزو الروسي، عبر تقنية الفيديو.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد أعضاء الوفد الروسي قوله إنه يتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات.
الحرب في اليمن: منظمة أطباء بلاد حدود تعلن تعليق بعض أنشطتها بعد اختفاء اثنين من موظفيها
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود مساء أمس عن إيقافها عددا من أنشطتها الإنسانية في اليمن احتجاجا على اختفاء اثنين من موظفيها قبل أسبوع في محافظة حضرموت في الشرق وهما في طريقهما إلى محافظة مأرب في الشمال الشرقي.
وقالت المنظمة إنها تدرك تبعات قرراها بإيقاف الأنشطة في خمس عيادات طبية متنقلة من أصل ثماني عيادات وسحب دعمها لمستشفى مأرب العام بالكامل، لكنها اضطرت إلى هذا لأن أولوياتها تتمثل في عودة "آمنة وسريعة" لموظفيها المفقودين.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية يمنية القول
وكان مصدر أمني قال لرويترز في السادس من مارس آذار إن مسلحين خطفوا اثنين من العاملين الأجانب في منظمة أطباء بلا حدود في محافظة حضرموت.
فيروس كورونا: فرض إجراءات احترازية في مدينتين صينيتين في ظل زيادة عدد الإصابات
بدأت السلطات في مدينتين صينيتين كبيرتين في تطبيق إجراءاتاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في ظل زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بالوباء بحسب البيانات الحكومية.
وطلبت السلطات في مدينة شنزن من السكان التزام البيوت وعدم الخروج في وقت يتم فيه تنظيم عدد كبير من الفحوصات.
كما فرضت السلطات في مدينة شنغهاي حظرا للتجول على سكان عدد من الأحياء.
وشهدت سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ تراجع قيمة الأسهم بنسبة 5 بالمئة.