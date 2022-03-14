جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، وأطباء بلا حدود تعلق بعض أنشطتها في اليمن

وصفت بولندا الهجوم الصاروخي الذي شنَته روسيا أمس الأحد على قاعدة عسكرية أوكرانية بالقرب من حدودها مع بولندا أمس الأحد بالتهديد" الذي يستهدف الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش لبي بي سي إن قصف روسيا قاعدة يافوريف القريبة جدا من حدود أوكرانيا مع بولندا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، يشكَل أقصى درجات الإستفزاز للحلف، مضيفا أن التفسير الوحيد لهذا الهجوم هو أن موسكو أرادت من وراء شن هذا الهجوم توجيه رسالة تهديد للحلف.

وقد جدَد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا دعوته للغرب إلى توفير المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، وإلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وقال كوليبا إن إلحاق الهزيمة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي غزت قوات بلاده أوكرانيا، سيسهم في تجنَب حدوث صراع أوسع نطاقا في أوروبا.

وقد أعلنت بريطانيا عن إرسال ثلاثة آلاف وخمسمائة قطعة سلاح إضافية مضادة للدبابات إلى أوكرانيا.

وكانت السلطات الأوكرانية قد قالت إن 35 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 في هجوم روسي على قاعدة عسكرية قرب الحدود مع بولندا فجر الأحد.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن "مدربين عسكريين أجانب" يعملون في القاعدة المعروفة باسم المركز الدولي لحفظ السلام، لكن لم يتضح ما إذا كان هؤلاء موجودين داخل القاعدة لدى وقوع الهجوم.