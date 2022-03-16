الأمم المتحدة تسعى لجمع نحو 4 مليارات دولار لصالح اليمن، وبايدن سيعلن عن تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا

افتتح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالتشديد على وحدة الحلف في دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وأشار ستولتنبرغ في الاجتماع المنعقد في بروكسيل إلى أن الدول الأعضاء تقدم أعدادا كبيرة من المعدات القتالية المتطورة لكييف.

ويعد هذا أول اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو 3 أسابيع.

ويشارك وزير الدفاع الأوكراني في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.

وبينما قام الحلف بدعم دفاعاته على الحدود الشرقية إلا أنه أوضح أنه لا يريد أن ينخرط في مواجهة مباشرة مع روسيا.