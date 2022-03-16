الأمم المتحدة تسعى لجمع نحو 4 مليارات دولار لصالح اليمن، وبايدن سيعلن عن تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا

افتتح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي\n(ناتو)، ينس ستولتنبرغ، اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالتشديد على وحدة الحلف في\nدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي. وأشار ستولتنبرغ في الاجتماع المنعقد\nفي بروكسيل إلى أن الدول الأعضاء تقدم أعدادا كبيرة من المعدات القتالية المتطورة لكييف. ويعد هذا أول اجتماع لوزراء دفاع دول\nالناتو منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو 3 أسابيع. ويشارك وزير الدفاع الأوكراني في\nالاجتماع عبر تقنية الفيديو. وبينما قام الحلف بدعم دفاعاته على\nالحدود الشرقية إلا أنه أوضح أنه لا يريد أن ينخرط في مواجهة مباشرة مع روسيا.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
روسيا وأوكرانيا: أول اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو منذ بدء الغزو الروسي
افتتح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالتشديد على وحدة الحلف في دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.
وأشار ستولتنبرغ في الاجتماع المنعقد في بروكسيل إلى أن الدول الأعضاء تقدم أعدادا كبيرة من المعدات القتالية المتطورة لكييف.
ويعد هذا أول اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو 3 أسابيع.
ويشارك وزير الدفاع الأوكراني في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.
وبينما قام الحلف بدعم دفاعاته على الحدود الشرقية إلا أنه أوضح أنه لا يريد أن ينخرط في مواجهة مباشرة مع روسيا.
روسيا وأوكرانيا: بايدن سيعلن عن مساعدات جديدة لكييف بقيمة 800 مليون دولار
تفيد التقارير الواردة من واشنطن بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعلن عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة القوات الروسية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمريكي القول إن بايدن سيعلن عن المساعدات الجديدة ببعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الكونغرس الأميركي.
وبحسب المسؤول الأمريكي فإن واشنطن وافقت على تقديم مساعدات في مجال الأمن بإجمالي ملياري دولار منذ تولي بايدن مقاليد الحكم قبل أكثر من عام.
الحرب في اليمن: الأمم المتحدة تسعى لجمع 4.3 مليار دولار لمساعدة 17 مليون يمني
تسعى الأمم المتحدة إلى جمع 4.3 مليار دولار خلال مؤتمر للمانحين اليوم لمساعدة 17 مليون شخص في اليمن يعانون من تدهور الأوضاع المعيشية وتبعات الصراع الداخلي المستمر من أكثر من 7 سنوات.
وبحسب الأمم المتحدة إن أكثر من 23 مليون شخص في اليمن يواجهون خطر الجوع أو الأمراض ومخاطر أخرى، بزيادة 13 بالمئة عن العدد الذي سجل في 2021.
وتقول المنظمة الأممية إن نحو 161 ألف شخص سيواجهون قريبا "انعداما كارثيا في الأمنالغذائي ينذر بما يمكن أن يحدث لـ7,1 ملايين شخص أصبحوا على بعد خطوة واحدة فقط عن هذه المرحلة الأخيرة من أزمة إنسانية".
وشدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث على أن البيانات الخاصة بالأوضاع في اليمن "تجعلنا نقول إن الوضع الإنساني في اليمن من بين الأسوأ في العالم".