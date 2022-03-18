غارة روسية قرب الحدود الأوكرانية البولندية، ومصر ترفع أسعار أسطوانات الغاز

رفعت الحكومة المصرية سعر اسطوانات الغاز للمنازل والأغراض التجارية بنسبة 7 في المائة، في ظل زيادة ملحوظة في أسعار السلع الرئيسية في مصر تأثرا بارتفاع أسعار النفط والغذاء عالميا، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقا لقرار رئيس الوزراء، سيبدأ العمل بالأسعار الجديدة من اليوم الجمعة.

ووفق الأسعار الجديدة، ستباع اسطوانات الغاز سعة 12.5 كيلو غرام بسعر 75 جنيها بينما تباع الاسطوانة سعة 25 كيلوغرام بسعر 150جنيها.

وارتفعت أسعار عدة سلع تموينية في الأيام القليلة الماضية، من أهمها الخبز غير المدعم، بينما استمر بيع الخبز المدعم بنفس سعره منذ عام 1989.

وحظرت مصر أيضا تصدير بعض المواد الغذائية وبعض الحبوب لمدة ثلاثة أشهر، كما دعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع