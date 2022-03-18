غارة روسية قرب الحدود الأوكرانية البولندية، ومصر ترفع أسعار أسطوانات الغاز

السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة دون رسوم أو غرامات
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن السلطات
في المملكة قررت تمديد تأشيرات الأوكرانيين
الموجودين في المملكة دون رسوم أو غرامات لـ"اعتبارات إنسانية"
وبحسب إدارة الجوازات فإن عملية التمديد ستشمل السياح ورجال
الأعمال، وستتم بشكل ألي دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.
ويأتي
هذا القرار في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من 3 أسابيع.
وكانت
السعودية قد أيدت القرار الأممي الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنها ترفض
الاستجابة للمطالب الغربية بزيادة انتاج النفط للحد من الارتفاع الكبير في أسعار
النفط.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
روسيا وأوكرانيا: مصر ترفع أسعار أسطوانات الغاز للمنازل والأغراض التجارية بنسبة 7 في المائة
رفعت الحكومة المصرية
سعر اسطوانات الغاز للمنازل والأغراض التجارية بنسبة 7 في المائة، في ظل زيادة
ملحوظة في أسعار السلع الرئيسية في مصر تأثرا بارتفاع أسعار النفط والغذاء عالميا،
إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقا لقرار رئيس
الوزراء، سيبدأ العمل بالأسعار الجديدة من اليوم الجمعة.
ووفق الأسعار الجديدة، ستباع
اسطوانات الغاز سعة 12.5 كيلو غرام بسعر 75 جنيها بينما تباع الاسطوانة سعة 25
كيلوغرام بسعر 150جنيها.
وارتفعت أسعار عدة سلع
تموينية في الأيام القليلة الماضية، من أهمها الخبز غير المدعم، بينما استمر بيع
الخبز المدعم بنفس سعره منذ عام 1989.
وحظرت مصر أيضا تصدير
بعض المواد الغذائية وبعض الحبوب لمدة ثلاثة أشهر، كما دعا رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع
ReutersCopyright: Reuters
روسيا وأوكرانيا: مسؤولون أوكرانيون يقولون إن موسكو شنت غارة صاروخية قرب مدينة لفيف القريبة من الحدود البولندية
قال مسؤولون أوكرانيون إن
روسيا شنت غارة صاروخية قرب مدينة لفيف القريبة من الحدود البولندية
وأظهر مقطع مصور نشرته
محطة تلفزيون محلية سحابة دخان كبيرة في منطقة مطار لفيف الدولي الذي يبعد 6
كيلومترات عن مركز المدينة.
إلا أن عمدة المدينة قال إن مبنى قريبا من المطار هو الذي تضرر جراء
تعرضه لإطلاق صواريخ روسية.
وتفيد تقارير أن الانفجارات الثلاثة نتجت عن صواريخ كروز أطلقت من على متن سفينة
حربية روسية.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن 6 صواريخ اطلقت من
البحر الأسود وإنها تمكنت من التصدي
لصاروخين.
وتبعد مدينة لفيف 70 كيلومترا عن
الحدود البولندية، وهي بعيدة عن المواجهات بين القوات الأوكرانية والروسية في شرق
وجنوب أوكرانيا.
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السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة دون رسوم أو غرامات
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن السلطات في المملكة قررت تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة دون رسوم أو غرامات لـ"اعتبارات إنسانية"
وبحسب إدارة الجوازات فإن عملية التمديد ستشمل السياح ورجال الأعمال، وستتم بشكل ألي دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من 3 أسابيع.
وكانت السعودية قد أيدت القرار الأممي الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنها ترفض الاستجابة للمطالب الغربية بزيادة انتاج النفط للحد من الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
روسيا وأوكرانيا: مصر ترفع أسعار أسطوانات الغاز للمنازل والأغراض التجارية بنسبة 7 في المائة
رفعت الحكومة المصرية سعر اسطوانات الغاز للمنازل والأغراض التجارية بنسبة 7 في المائة، في ظل زيادة ملحوظة في أسعار السلع الرئيسية في مصر تأثرا بارتفاع أسعار النفط والغذاء عالميا، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقا لقرار رئيس الوزراء، سيبدأ العمل بالأسعار الجديدة من اليوم الجمعة.
ووفق الأسعار الجديدة، ستباع اسطوانات الغاز سعة 12.5 كيلو غرام بسعر 75 جنيها بينما تباع الاسطوانة سعة 25 كيلوغرام بسعر 150جنيها.
وارتفعت أسعار عدة سلع تموينية في الأيام القليلة الماضية، من أهمها الخبز غير المدعم، بينما استمر بيع الخبز المدعم بنفس سعره منذ عام 1989.
وحظرت مصر أيضا تصدير بعض المواد الغذائية وبعض الحبوب لمدة ثلاثة أشهر، كما دعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع
روسيا وأوكرانيا: مسؤولون أوكرانيون يقولون إن موسكو شنت غارة صاروخية قرب مدينة لفيف القريبة من الحدود البولندية
قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت غارة صاروخية قرب مدينة لفيف القريبة من الحدود البولندية
وأظهر مقطع مصور نشرته محطة تلفزيون محلية سحابة دخان كبيرة في منطقة مطار لفيف الدولي الذي يبعد 6 كيلومترات عن مركز المدينة.
إلا أن عمدة المدينة قال إن مبنى قريبا من المطار هو الذي تضرر جراء تعرضه لإطلاق صواريخ روسية.
وتفيد تقارير أن الانفجارات الثلاثة نتجت عن صواريخ كروز أطلقت من على متن سفينة حربية روسية.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن 6 صواريخ اطلقت من البحر الأسود وإنها تمكنت من التصدي لصاروخين.
وتبعد مدينة لفيف 70 كيلومترا عن الحدود البولندية، وهي بعيدة عن المواجهات بين القوات الأوكرانية والروسية في شرق وجنوب أوكرانيا.