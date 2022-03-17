أنباء عن غرق سفينة إماراتية قبالة السواحل الإيرانية، ومقتل وإصابة العشرات في هجوم بالنيجر

قُتل ما لا يقل عن 21 شخصا وأصيب عشرات أخرون في هجوم يعتقد أنه من تنفيذ مسلحين إسلاميين في النيجر.

وقال عمدة بلدة تيرا، الواقعة بالقرب من حدود النيجر مع بوركينا فاسو، إن مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية أجبروا حافلة على التوقف وأمروا الركاب بالنزول لفحص هوياتهم قبل أن يطلقوا النار عليهم.

كذلك احترق شخصان وهما على قيد الحياة داخل سيارة أخرى .

وشنت جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة العديد من الهجمات في المنطقة التي تربط حدود النيجر ببوركينا فاسو ومالي.