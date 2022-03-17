النيجر
مباشر

أنباء عن غرق سفينة إماراتية قبالة السواحل الإيرانية، ومقتل وإصابة العشرات في هجوم بالنيجر

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح بالنيجر

    قُتل ما لا يقل عن 21 شخصا وأصيب عشرات أخرون في هجوم يعتقد أنه من تنفيذ مسلحين إسلاميين في النيجر.

    وقال عمدة بلدة تيرا، الواقعة بالقرب من حدود النيجر مع بوركينا فاسو، إن مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية أجبروا حافلة على التوقف وأمروا الركاب بالنزول لفحص هوياتهم قبل أن يطلقوا النار عليهم.

    كذلك احترق شخصان وهما على قيد الحياة داخل سيارة أخرى .

    وشنت جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة العديد من الهجمات في المنطقة التي تربط حدود النيجر ببوركينا فاسو ومالي.

    النيجر
    Copyright: Getty Images

  2. وكالة الإنباء الإيرانية: غرق سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل إيران

    أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "سفينة شحن إمارتية" غرقت بالقرب من سواحل إقليم بوشهر غربي إيران.

    ونقلت الوكالة عن المسؤول في هيئة الملاحة البحرية الإيراني، خوجة خوزرافي، القول إن السفينة غرقت وهي على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية، وإن السلطات الإيرانية تسعى لإنقاذ ركاب السفينة البالغ عددهم 30.

    ولم يحدد المسؤول اسم السفينة بل اكتفي بوصفها بسفينة إماراتية

    كما قال المسؤول إن سفينة إنقاذ وقاربين فشلوا في الوصول إلى السفينة قبل غرقها.

    خريطة إيران
    Copyright: bbc
العودة إلى أعلى