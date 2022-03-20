قال مسؤولو مدينة ماريوبول إن\nالطيران الحربي الروسي قد أغار على مبنى مدرسة الفنون تستخدم كمأوى للمدنيين ولجأ\nإليها 400 شخص بينهم نساء وأطفال وكبار السن. ووفقا لآخر تحديث تشاركوه عبر\nتطبيق تليغرام للرسائل فقد تم تدمير مبنى المدرسة ورزح من به تحت الأنقاض. ولم ترد إلى الآن معلومات واضحة\nبشأن وقوع ضحايا. يأتي ذلك مع دخول الحرب الروسية\nالأوكرانية يومها الخامس والعشرين. ولم يتسن لـبي بي سي التأكد\nوالتحقق مباشرة وبشكل مستقل من صحة ما جاء عن المسؤولين الأوكرانيين ذلك أن التواصل\nأضحى صعبا للغاية مع مدينة ماريوبول المحاصرة. وتقول السلطات المحلية إن حوالي\n400 ألف شخص محاصرون في ماريوبول منذ أكثر من أسبوعين، مختبئين من القصف العنيف\nالذي قطع الإمدادات المركزية من الكهرباء والتدفئة والمياه. ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن\nناجين في مسرح ماريوبول الذي تقول السلطات المحلية إنه سوي بالأرض إثر غارات جوية روسية\nيوم الأربعاء. وتتواصل حرب الشوارع وسط مدينة\nماريوبول، بينما تسعى القوات الروسية للسيطرة على المدينة الساحلية الاستراتيجية\nالواقعة جنوبي أوكرانيا.
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روسيا وأوكرانيا: كييف تتهم موسكو بقصف مدرسة في مدينة ماريوبول احتمى بها مدنيون
قال مسؤولو مدينة ماريوبول إن الطيران الحربي الروسي قد أغار على مبنى مدرسة الفنون تستخدم كمأوى للمدنيين ولجأ إليها 400 شخص بينهم نساء وأطفال وكبار السن.
ووفقا لآخر تحديث تشاركوه عبر تطبيق تليغرام للرسائل فقد تم تدمير مبنى المدرسة ورزح من به تحت الأنقاض.
ولم ترد إلى الآن معلومات واضحة بشأن وقوع ضحايا.
يأتي ذلك مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها الخامس والعشرين.
ولم يتسن لـبي بي سي التأكد والتحقق مباشرة وبشكل مستقل من صحة ما جاء عن المسؤولين الأوكرانيين ذلك أن التواصل أضحى صعبا للغاية مع مدينة ماريوبول المحاصرة.
وتقول السلطات المحلية إن حوالي 400 ألف شخص محاصرون في ماريوبول منذ أكثر من أسبوعين، مختبئين من القصف العنيف الذي قطع الإمدادات المركزية من الكهرباء والتدفئة والمياه.
ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في مسرح ماريوبول الذي تقول السلطات المحلية إنه سوي بالأرض إثر غارات جوية روسية يوم الأربعاء.
وتتواصل حرب الشوارع وسط مدينة ماريوبول، بينما تسعى القوات الروسية للسيطرة على المدينة الساحلية الاستراتيجية الواقعة جنوبي أوكرانيا.
أرامكو: شركة النفط السعودية تقول إن أرباحها في العام الماضي تزيد بنسبة 124 في المئة عما حققته عام 2020
قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو إنها حققت في عام 2021 الماضي أرباحا تزيد بنسبة 124 في المئة عما حققته في عام 2020.
وأشارت الشركة إن أن إجمالي دخلها في عام 2021 وصل إلى نحو 110 مليارات دولار مقابل 49 مليارا في 2020 ونحو 88 مليارا في 2019.
وجاء إعلان أرامكو عن أرباحها بعد ساعات من هجوم نفذه المسلحون الحوثيون في اليمن على منشآت تابعة للشركة في جنوب السعودية.
وأُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها.
روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي سيلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي
سيلقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد كلمة عبر الفيديو أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد.
ويقول مراسل بي بي سي بالقدس فإن زيلينسكي قد يجدد طلبه من إسرائيل بتقديم دعم عسكري والانضمام إلى الدول التي فرضت عقوبات على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.
هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المسؤولين الإسرائيليين لم يطلبوا من الرئيس الأوكراني توضيحات مسبقة عن فحوى الخطاب.
وتحدثت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن تحذير روسيا لإسرائيل من اتخاذ موقف غير محايد من خلال دعم أوكرانيا وذلك عبر رسالة وصفت بالحادة وجهها السفير الروسي في إسرائيل.
6 قتلى على الأقل في حادث دهس ببلجيكا
لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد أخر في حادث دهس في كارنفال في بلجيكا.
وحاول سائق السيارة التي دهست الحشد الهرب لكن الشرطة تمكنت من القبض عليه.
ووقع الحادث في قرية صغيرة جنوبي البلاد كان سكانها يحتفلون بكارنفال تقليدي.