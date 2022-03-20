قال مسؤولو مدينة ماريوبول إن الطيران الحربي الروسي قد أغار على مبنى مدرسة الفنون تستخدم كمأوى للمدنيين ولجأ إليها 400 شخص بينهم نساء وأطفال وكبار السن.

ووفقا لآخر تحديث تشاركوه عبر تطبيق تليغرام للرسائل فقد تم تدمير مبنى المدرسة ورزح من به تحت الأنقاض.

ولم ترد إلى الآن معلومات واضحة بشأن وقوع ضحايا.

يأتي ذلك مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها الخامس والعشرين.

ولم يتسن لـبي بي سي التأكد والتحقق مباشرة وبشكل مستقل من صحة ما جاء عن المسؤولين الأوكرانيين ذلك أن التواصل أضحى صعبا للغاية مع مدينة ماريوبول المحاصرة.

وتقول السلطات المحلية إن حوالي 400 ألف شخص محاصرون في ماريوبول منذ أكثر من أسبوعين، مختبئين من القصف العنيف الذي قطع الإمدادات المركزية من الكهرباء والتدفئة والمياه.

ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في مسرح ماريوبول الذي تقول السلطات المحلية إنه سوي بالأرض إثر غارات جوية روسية يوم الأربعاء.

وتتواصل حرب الشوارع وسط مدينة ماريوبول، بينما تسعى القوات الروسية للسيطرة على المدينة الساحلية الاستراتيجية الواقعة جنوبي أوكرانيا.