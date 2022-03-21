تحطم طائرة ركاب صينية على متنها أكثر من 130 شخصا، وتراجع سعر صرف الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي رفع الفائدة

تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في مؤشر التداول الدولي (فوركس) بنسبة 11 في المئة بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة واحد في المئة للإيداع والإقراض، وذلك في اجتماع استثنائي عقده البنك بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

وانخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار من 15.72 إلى 17.47، بحساب بيانات التداول غير الرسمية، فيما أطلقت بنوك محلية حكومية شهادات إيداع بالجنيه المصري بفائدة تبلغ 18 في المئة.

كان البنك المركزي قال في بيان اليوم الاثنين إن لجنة السياسة النقديـة للبنك قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

وأوضح البيان أن تطورات الصراع الروسي الأوكراني وتأثيرها بالارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.